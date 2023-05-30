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Кануть в лето: какие игры выходят в июне

На очереди сражения с «чужими», воскресшая демоница Лилит и новая «Финалка»
Фото: Blizzard Entertainment
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Летом в игровой индустрии обычно наступает мертвый сезон. Все приберегают крутые релизы на самую горячую пору — осень и Рождество. Но три месяца без игр сидеть не придется — июнь порадует и парой больших новинок, и очень любопытными нишевыми проектами. Подробнее — в материале «Известий».

Diablo IV

Когда выйдет: 6 июня

Платформы: РС; PS 4,5; Xbox One, Xbox Series X/S

Похоже, одна из самых ожидаемых игр года появится вовремя. Судя по сообщению от разработчиков и тестеров, у новой части культовой серии всё будет на релизе гораздо лучше, чем у Diablo III. «Четверка» сюжетно продолжает предыдущую часть: прошло 53 года, отгремела кровавая война между Небесами и Преисподней. С помощью обряда в Санктуарии воскрешена Лилит, мать человечества и дочь Мефисто. Демоница не только жаждет властвовать над людьми, но и покорить Преисподнюю и Санктуарий с помощью сил своего отца.

Игрокам, конечно же, предстоит противостоять Лилит и снова спасти мир от гибели. Доступные классы: варвар, волшебник, друид, разбойник и некромант. Мультиплеерный режим порадует PvP, аукционами и миссиями, которые можно проходить в кооперативе.

Street Fighter 6

Когда выйдет: 2 июня

Платформы: РС; PS 4,5; Xbox One, Xbox Series X/S

В июне геймеров ждет встреча с любимыми персонажами еще одной номерной части классической серии. В Street Fighter 6 Рю, Чунь-Ли, Бланка и другие знакомые и совершенно новые герои снова сойдутся на аренах, чтобы выяснить, кто самый сильный боец.

Поиграть можно будет в трех режимах. Fighting Ground позволит сражаться в локальных и онлайн-боях, доступен тренировочный и аркадный режим. А режим сетевого лобби Battle Hub представляет из себя практически социальную сеть — здесь можно будет создать своего персонажа-аватар в стиле Street Fighter, общаться (и сражаться) с игроками со всего света, играть в винтажные аркадные автоматы Capcom и приобщиться к другому тематическому контенту.

Aliens: Dark Descent

Когда выйдет: 20 июня

Платформы: РС; PS 4,5; Xbox One, Xbox Series X/S

Многие мечтали, что во вселенной «Чужих» появится своя X-Com (серия игр, объединенная тематикой инопланетного вторжения). Разработчики Aliens: Dark descent воплощают эту мечту в жизнь. С моменты событий фильма «Чужой 3» прошло 20 лет. Цель игры — остановить распространение ксеноморфов на луне Лета и починить свой корабль. Для этого игрокам необходимо будет собрать свой отряд морпехов. Сражаться предстоит не только с разными видами «чужих», но и с вражески настроенными агентами корпорации «Вейланд-Ютани». В распоряжении играющих пять классов, десятки специализаций, богатый арсенал и выбор экипировки.

Final Fantasy XVI

Когда выйдет: 22 июня

Платформы: эксклюзивно для PS5

Сегодня японская серия игр Final Fantasy одна из самых популярных и известных в мире. Она во многом определила жанр RPG. Игра 1986 года должна была стать и первой, и последней — студия Square находилась на грани банкротства и выпускала свою «Последнюю фантазию» практически в качестве лебединой песни. И вот, спустя 30 лет Final Fantasy — это огромное количество мини-игр, приквелов, побочных историй и 15 основных игр, с шестнадцатой частью на подходе.

Игры FF очень редко продолжают одну и ту же историю, в каждой своя новая вселенная. Final Fantasy XVI не станет исключением. Сюжет расскажет о мире Валестия, разделенном на шесть королевств, выстроенных вокруг особых магических кристаллов. Главный герой, потомок королевского рода Клайв Росфилд, встанет на путь мести после неких трагических событий.

Dordogne

Когда выйдет: 13 июня

Платформы: РС; Nintendo Switch, Mac

Эта новинка прекрасно поможет расслабиться, если поднадоели интриги, мрачные тайны и кровавые шутеры. Адвенчура Dordogne отличается необыкновенным визуалом в стиле акварельных иллюстраций. Действие игры разворачивается во Франции. Бабушка главной героини Мими умирает и оставляет ей в наследство старый дом. Девочке предстоит исследовать свою новую собственность, решать загадки и головоломки и вспоминать свое прошлое — ведь некоторые решения и поступки в нем повлияли на ее настоящее.

Park Beyond

Когда выйдет: 16 июня

Платформы: РС; PS 5; Xbox Series X/S

Симулятор для тех, кто не наигрался в Planet Coaster и грезит о карьере хозяина самого большого и необычного парка аттракционов. В арсенале Park Beyond огромный выбор объектов и архитектурных деталей, инструменты терраморфинга. Кроме сюжетной компании можно будет также до бесконечности развлекаться строительством гигантских американских горок в режиме «песочницы».

Killer Frequency

Когда выйдет: 1 июня

Платформы: РС; PS 4,5; Xbox One, Xbox Series X/S

Стильное ретро-приключение в духе неоновых 80-х. Комедийный хоррор позволит примерить на себя роль радио ди-джея из небольшого американского городка. Форрест Нэш ведет ночное шоу «Крик» на местной радиостанции и становится свидетелем страшного события: на свободу вырывается серийный убийца. Форресту предстоит разгадать личность маньяка и спасти своих слушателей. Кроме общения с гостями шоу и решения головоломок, игрокам предстоит действительно ставить в эфир музыку 80-х, как настоящим ди-джеям.

Fall of Porcupine

Когда выйдет: 15 июня

Платформы: РС; PS 4,5; Xbox One, Xbox Series X/S

Слава игры-квеста Night in the Woods не дает покоя еще одним разработчикам — студии Critical Rabbit. Нарисованная в очень похожем и обманчиво детском стиле адвенчура расскажет о жизни голубя Финли, молодого интерна в больнице Святой Урсулы. Медицинское поприще оказывается тернистым, и Финли начинает сомневаться в своих жизненных выборах.

Daydream: Forgotten Sorrow

Когда выйдет: 14 июня

Платформы: РС

Философскими платформами про игры разума и подсознание никого уже не удивишь, но Daydream: Forgotten Sorrow попробует. Управлять в этом платформере предстоит маленьким мальчиком по имени Грифон, который путешествует по волшебному миру воображения вместе со своим плюшевым медвежонком. Обещают интересные головоломки и уровни, каверзные ловушки, врагов-монстров и сюжет с двойным дном.

Myriads: Renaissance

Когда выйдет: 1 июня

Платформы: РС

4X-стратегия, в которой игрокам, как водится, нужно построить свою империю — на этот раз на летающем архипелаге. Проект любопытен фентези-сеттингом и архитектурой, завязанной на острова.

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