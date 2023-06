Достойный противник: аналог World of Warcraft выходит в бета-версии

После ухода с рынка КНР американского разработчика Blizzard вместе с многопользовательской игрой World of Warcraft, китайский аналог не заставил себя долго ждать. Студия Tencent выпускает ролевую онлайн-игру Tarisland («Тарисленд»), 5 июня создатели анонсировали закрытое бета-тестирование. Управление в Tarisland ручное, а графика и стилистика напоминают World of Warcraft, причем даже в мобильной версии. Большая часть интерфейса на китайском языке и лишь частично на английском. Чем привлекает аналог World of Warcraft, персонажи, геймплей и другие подробности — в материале «Известий».

Импортозамещение

В конце прошлого года стало известно, что американская студия-разработчик Blizzard расторгла лицензионное соглашение с китайской NetEase , которое сохранялась между ними с 2008 года. Поэтому 23 января этого года на территории Китая перестали поддерживаться культовые и любимые многими игры: Hearthstone, Overwatch 2, StarCraft и World of Warcraft. Согласно заявлению NetEase многолетнее сотрудничество подошло к концу ввиду разногласий по ключевым условиям. Признаки раскола между двумя сторонами появились летом прошлого года, когда студии отказались от релиза игры для смартфонов World of Warcraft, которая разрабатывалась несколько лет.

Скриншот из игры Tarisland Фото: Tencent

В январе этого года компания Tencent опубликовала трейлер Tarisland — аналога World of Warcraft. Вместе с этим прошел экспресс-тест, продлившийся два дня. Повторный закрытый бета-тест разработчики анонсировали 5 июня, а начнется он 27 июня. Создатели подчеркнули, что количество мест на тестирование ограничено. Для того чтобы попытать удачу и получить возможность участвовать в бета-тестах, игрокам необходимо авторизоваться на официальном сайте игры. Сразу после достижения лимита серверы будут очищены. В бета-версии Tarisland предполагается восемь классов, они привязаны к расе и полу персонажа. Возможно, условия поменяются после релиза.

Игровой мир

Действие игры разворачивается в фэнтезийном мире планеты Тарис, который охвачен войной. Пользователи выступают в роли отважных героев, которые оказываются в эпицентре сражения. Происхождение «Тарисленда» восходит к рождению вселенной, когда Лейт, Ахерон и Мойра были тремя правящими божествами забвения, предзнаменования и судьбы соответственно. Они были связаны с жизненным циклом планет, но обладали разными ценностями и точками зрения. Всё изменилось, когда на планете Тарис зародилась жизнь. Это привело к конфликту с богом Ахероном, делающим всё возможное, чтобы помешать жизни обосноваться на Тарисе. Если эта угроза не будет нейтрализована, Тарис может прекратить свое существование.

Скриншот из игры Tarisland Фото: Tencent

В процессе игры необходимо искать союзников и спасать мир от всепоглощающего хаоса. В «Тарисленде» игрокам предстоит странствовать в одиночку и сталкиваться с различными трудностями.

Геймплей и технические требования

Играть можно как на PC, так и на мобильных устройствах. Процесс игры будет синхронизироваться между платформами, и игроки получат доступ ко всему процессу вне зависимости от устройства, на котором загружена игра. С точки зрения геймплея в игре довольно насыщенный мир, так как «Тарисленд» предлагает более 10 различных игровых режимов с квестами, которые открывают много возможностей для исследования мира.

Скриншот из игры Tarisland Фото: Tencent

Кроме того, в Tarisland есть сложная система классов с девятью категориями на выбор. Все они легко настраиваются и могут быть адаптированы в соответствии с конкретным стилем игры. Игроки должны принимать различные решения: выбор специализации, назначение талантов из 40 вариаций, выбор комплектов снаряжения, костюмов, средств передвижения и трата очков атрибутов.

Tarisland следует сезонной системе прогрессии, предлагая как PvP (жанр игр, предусматривающий противостояние пользователей между собой), так и PvE-контент (игрок против окружения) для всех. Сотрудничество с другими пользователями будет полезным, поскольку рейдовые боссы могут быть довольно безжалостными. Стратегия движений и сочетание уникальных навыков будут иметь жизненно важное значение во время столкновений, особенно для тех, кто стремится получить ценные награды.

Скриншот из игры Tarisland Фото: Tencent

В официальном пресс-релизе создатели заявили: «Одной из целей разработчиков было создание устойчивой игровой экосистемы. Например, предметы, повышающие характеристики игрока, не будут продаваться в магазине». Отличительная черта грядущей ролевой игры — сезонный контент. Создатели обещают выгружать новый контент каждый сезон, например игровой баланс и испытания для PVP.

Другие фишки

Помимо прочего, Tencent рассматривают возможность внедрения боевого пропуска (модель монетизации компьютерных игр), который будет включать в себя экипировку и другие награды.

«Тарисленд» предлагает бесчисленное множество вариантов кастомизации своего персонажа: цвет кожи, цвет волос, форма тела, осанка и татуировки. В связи со сложностью игровой механики обучения геймеров первая версия игры будет сосредоточена на подземельях для пяти и 10 пользователей. Система торгов реализована в формате аукциона для создания реалистичного игрового мира, что позволяет геймерам обменивать предметы на нужные им ресурсы.

Скриншот из игры Tarisland Фото: Tencent

Всего в игре семь классов персонажей:

— рейнджер: превосходен в приручении зверей и расстановке ловушек, разрывает врагов на части. Внимательный охотник, который наносит смертельный урон при помощи лука;

— паладин: эльф, находящийся под защитой небесного света, вооруженный мечом;

— воин: человек с мечом и щитом, которые были выкованы в бесчисленных битвах;

— маг: эльф, обладающий силой льда и холода, способный заморозить противников;

— священник: поклоняется святому свету, исцеляет раны, рассеивает зло, проявляя сопротивление;

— бард: при помощи музыкальных инструментов противостоит врагам звуковой волной;

— варвар-истребитель: снежный лев, повелевающий силами мороза и грома.

Ожидания