Мая прелесть: игра по «Властелину колец» появится в России в июне
Самый главный игровой релиз для фанатов саги «Властелин колец» — The Lord of the Rings: Gollum — появится в России в июне, хотя мировая премьера запланирована на 25 мая, рассказали «Известиям» ритейлеры. Речь идет о дисковых изданиях для консолей PlayStation и Xbox. Задержка объясняется логистикой: сейчас такие носители завозят в страну по параллельному импорту, что значительно увеличивает сроки поставок. Почему поклонники саги так ждут этот проект и как его скачать — в материале «Известий».
Туда и обратно
Игра по вселенной «Властелина колец» — The Lord of the Rings: Gollum — появится в РФ спустя несколько недель после выхода, сообщили «Известиям» ритейлеры. Мировой релиз для платформ PlayStation, Xbox и ПК состоится 25 мая.
— Мы ожидаем появления дисков в наших сетях во второй половине июня. Игра придется по душе поклонникам вселенной «Властелина колец». Разработчики постарались воссоздать сказочный реализм мира Толкиена, — сказали «Известиям» в пресс-службе «М.Видео – Эльдорадо».
В Ozon сообщили, что The Lord of the Rings: Gollum для консолей PlayStation и Xbox появится на маркетплейсе в первой половине июня. Игру представят частные продавцы. В Wildberries рассказали, что диски приедут в РФ после официального старта продаж, ориентировочно, в начале-середине июня.
— Задержка появления игры на российских прилавках, как и в большинстве других случаев, связана с поставками в формате параллельного импорта: игру издает немецкая студия Daedalic Entertainment. Похожая ситуация также наблюдалась с Star Wars Jedi: Survivor, — уточнил основатель XYZ School и генеральный директор Ultimate Education Павел Мосейкин.
Сегодня для того чтобы привезти нужное количество носителей с программой, ритейлерам требуется порядка 3–4 недель, рассказал источник «Известий» в одном из IT-дистрибьюторов.
Поскольку игра получит официальный перевод на русский в виде субтитров, то, скорее всего, импортировать диски будут из Польши, так как в этом регионе наш язык присутствует во всех новинках, полагает собеседник.
Он напомнил, что прямые поставки через Европу закрыты, поэтому магазинам придется везти ПО через страны СНГ, скорее всего — Казахстан, поскольку там большинство геймеров предпочитает контент на русском языке. Именно с цепочкой Польша – Казахстан – РФ и связано то, что продукт появится на прилавках с задержкой, объяснил источник «Известий».
Цифровое злоключение
Издатель The Lord of the Rings: Gollum принял решение выпустить игру в российских цифровых магазинах PlayStation и Xbox, однако приобрести продукт напрямую пользователи не смогут, поскольку ни магазин Sony, ни Microsoft не поддерживает оплату отечественными картами.
Поэтому геймерам придется обращаться к посредникам. Если юзер захочет купить ПО на свой аккаунт PlayStation, то ему необходимо искать карты пополнения, которые продают частные лица на площадках вроде Plati.ru и Avito, а также некоторые цифровые магазины. В среднем такая карта на консоль от Sony стоит в два раза дороже номинала. Например, код на 4 тыс. рублей обойдется в почти в 11 тыс.
Гораздо выгоднее купить игру на турецкий аккаунт PlayStation. Для его регистрации понадобится адрес в республике (его можно посмотреть на картах Google или «Яндекс»), а также виртуальная карта банка, которую заводят в приложении Oldubil — поддерживаются номера любых российских сотовых операторов. Пользователь получит виртуальную MasterCard, которую максимально можно пополнить на 2750 лир — чуть более 10 тыс. рублей. Чтобы внести деньги на счет, понадобится регистрация на криптовалютной платформе Binance. Там нужно пройти верификацию с помощью загранпаспорта, в среднем это занимает до двух часов.
Несмотря на то что Binance вернула возможность покупки криптовалют через российские карты, лучше приобрести криптоаналог доллара — USDT — методом P2P торговли. Этот процесс чуть сложнее, но выгоднее, говорят эксперты. Например, за 6550 рублей можно получить около 80 USDT, в то время как покупка через карту той же суммы обойдется уже почти в 7 тыс. с учетом комиссии. После обменять на лиры и вывести на турецкую карту. Далее можно оплачивать товары в магазине PlayStaion.
Для покупки программы на Xbox необходимо проделать все те же операции, что и на PlayStation, однако там регистрация нового аккаунта в республике не потребуется. Чтобы приобрести игру в Microsoft Store этой страны достаточно использовать турецкий VPN и приложение Oldubil.
Почему ждем
Вселенная «Властелина колец» очень популярна в России, поэтому The Lord of the Rings: Gollum можно назвать одним из самых ожидаемых игровых релизов года наряду с такими проектами, как Star Wars Jedi: Survivor, Atomic Heart, Hogwarts Legacy. Согласно статистике «Яндекса», за последний месяц интерес к проекту вырос в три раза.
— Немецкая студия Daedalic Entertainment зарекомендовала себя как замечательный рассказчик (серия графических адвенчур Deponia, экспериментальный The Night of the Rabbit и другие небольшие проекты), но никогда не выпускала действительно крупные проекты. Gollum — их первая попытка выйти в высшую лигу игропрома, и должно быть этим объясняется задержка с выходом продукта. Изначально его хотели выпустить в 2021-м, но, видимо, в чем-то команда свои силы переоценила, — объяснил продюсер медиапроекта «Игропром» Михаил Лисецкий.
Визуально игра не хватает звезд с неба, но как минимум интересна сама попытка выстроить сюжет вокруг персонажа Голлума, сказал Михаил Лисецкий. Сюжетная арка этого несчастного существа из «Властелина колец» самая широкая и драматичная среди всех героев саги: каинский грех братоубийства, десятилетия страданий и своего рода искупление в огне Роковой горы. И всё это было видно лишь со стороны, глазами других персонажей. У Толкина Голлум надолго уходит в тень, и Daedalic был дарован шанс восполнить эти пустоты его биографии, резюмировал эксперт.