Мая прелесть: игра по «Властелину колец» появится в России в июне

Самый главный игровой релиз для фанатов саги «Властелин колец» — The Lord of the Rings: Gollum — появится в России в июне, хотя мировая премьера запланирована на 25 мая , рассказали «Известиям» ритейлеры. Речь идет о дисковых изданиях для консолей PlayStation и Xbox. Задержка объясняется логистикой: сейчас такие носители завозят в страну по параллельному импорту, что значительно увеличивает сроки поставок. Почему поклонники саги так ждут этот проект и как его скачать — в материале «Известий».

Туда и обратно

Игра по вселенной «Властелина колец» — The Lord of the Rings: Gollum — появится в РФ спустя несколько недель после выхода, сообщили «Известиям» ритейлеры. Мировой релиз для платформ PlayStation, Xbox и ПК состоится 25 мая.

— Мы ожидаем появления дисков в наших сетях во второй половине июня. Игра придется по душе поклонникам вселенной «Властелина колец» . Разработчики постарались воссоздать сказочный реализм мира Толкиена, — сказали «Известиям» в пресс-службе «М.Видео – Эльдорадо».

В Ozon сообщили, что The Lord of the Rings: Gollum для консолей PlayStation и Xbox появится на маркетплейсе в первой половине июня . Игру представят частные продавцы. В Wildberries рассказали, что диски приедут в РФ после официального старта продаж, ориентировочно, в начале-середине июня .

— Задержка появления игры на российских прилавках, как и в большинстве других случаев, связана с поставками в формате параллельного импорта : игру издает немецкая студия Daedalic Entertainment. Похожая ситуация также наблюдалась с Star Wars Jedi: Survivor, — уточнил основатель XYZ School и генеральный директор Ultimate Education Павел Мосейкин.

Сегодня для того чтобы привезти нужное количество носителей с программой, ритейлерам требуется порядка 3–4 недель , рассказал источник «Известий» в одном из IT-дистрибьюторов.

Поскольку игра получит официальный перевод на русский в виде субтитров, то, скорее всего, импортировать диски будут из Польши , так как в этом регионе наш язык присутствует во всех новинках, полагает собеседник.

Он напомнил, что прямые поставки через Европу закрыты, поэтому магазинам придется везти ПО через страны СНГ, скорее всего — Казахстан, поскольку там большинство геймеров предпочитает контент на русском языке. Именно с цепочкой Польша – Казахстан – РФ и связано то, что продукт появится на прилавках с задержкой , объяснил источник «Известий».

Цифровое злоключение

Издатель The Lord of the Rings: Gollum принял решение выпустить игру в российских цифровых магазинах PlayStation и Xbox, однако приобрести продукт напрямую пользователи не смогут , поскольку ни магазин Sony, ни Microsoft не поддерживает оплату отечественными картами.

Поэтому геймерам придется обращаться к посредникам. Если юзер захочет купить ПО на свой аккаунт PlayStation, то ему необходимо искать карты пополнения, которые продают частные лица на площадках вроде Plati.ru и Avito, а также некоторые цифровые магазины. В среднем такая карта на консоль от Sony стоит в два раза дороже номинала . Например, код на 4 тыс. рублей обойдется в почти в 11 тыс.

Гораздо выгоднее купить игру на турецкий аккаунт PlayStation . Для его регистрации понадобится адрес в республике (его можно посмотреть на картах Google или «Яндекс»), а также виртуальная карта банка, которую заводят в приложении Oldubil — поддерживаются номера любых российских сотовых операторов. Пользователь получит виртуальную MasterCard, которую максимально можно пополнить на 2750 лир — чуть более 10 тыс. рублей. Чтобы внести деньги на счет, понадобится регистрация на криптовалютной платформе Binance . Там нужно пройти верификацию с помощью загранпаспорта, в среднем это занимает до двух часов.

Несмотря на то что Binance вернула возможность покупки криптовалют через российские карты, лучше приобрести криптоаналог доллара — USDT — методом P2P торговли . Этот процесс чуть сложнее, но выгоднее, говорят эксперты. Например, за 6550 рублей можно получить около 80 USDT, в то время как покупка через карту той же суммы обойдется уже почти в 7 тыс. с учетом комиссии. После обменять на лиры и вывести на турецкую карту. Далее можно оплачивать товары в магазине PlayStaion .

Для покупки программы на Xbox необходимо проделать все те же операции, что и на PlayStation, однако там регистрация нового аккаунта в республике не потребуется . Чтобы приобрести игру в Microsoft Store этой страны достаточно использовать турецкий VPN и приложение Oldubil.

Почему ждем

Вселенная «Властелина колец» очень популярна в России, поэтому The Lord of the Rings: Gollum можно назвать одним из самых ожидаемых игровых релизов года наряду с такими проектами, как Star Wars Jedi: Survivor, Atomic Heart, Hogwarts Legacy. Согласно статистике «Яндекса», за последний месяц интерес к проекту вырос в три раза .

— Немецкая студия Daedalic Entertainment зарекомендовала себя как замечательный рассказчик (серия графических адвенчур Deponia, экспериментальный The Night of the Rabbit и другие небольшие проекты), но никогда не выпускала действительно крупные проекты . Gollum — их первая попытка выйти в высшую лигу игропрома, и должно быть этим объясняется задержка с выходом продукта . Изначально его хотели выпустить в 2021-м, но, видимо, в чем-то команда свои силы переоценила, — объяснил продюсер медиапроекта «Игропром» Михаил Лисецкий.