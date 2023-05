До появления хоббитов: какой окажется игра про Голлума

Трилогия «Властелин колец» Джона Рональда Руэла Толкина не только классика мировой литературы, но и легендарное произведение фэнтези, заложившее основы современного жанра. Эти книги вдохновляли и вдохновляют многих авторов, в том числе и создателей видеоигр. Скоро к The Battle for Middle‑earth, Shadow of Mordor, War in the North присоединится игра с совершенно другим геймплеем — The Lord of the Rings: Gollum («Властелин колец: Голлум»).

Проект немецкой студии Daedalic Entertainment был анонсирован еще в 2019 году. Компания выступала издателем игр разных жанров, но знаменита в основном разработкой квестов. Среди ее знаковых продуктов: Deponia, Edna & Harvey, The Whispered World. Анонс стелс-адвенчуры с одним из центральных персонажей «Властелина колец» был встречен с энтузиазмом и удивлением, а релиз проекта переносился несколько раз. В преддверии финальной даты «Известия» разбирались, что собой представляет The Lord of the Rings: Gollum.

Кто такой Голлум

Голлум играет ключевую роль в сюжете романов трилогии «Властелин колец». Внешне он похож на небольшого, деформированного гуманоида с большими глазами и мелкими острыми зубами. Он злонамерен, труслив, жесток и лжив. Хронологически впервые Голлум появляется в детском романе Толкина «Хоббит» — в нем можно узнать, что живет существо в подземной пещере посреди озера и питается рыбой, гоблинами и редким случайными путниками. Голлум владеет кольцом, которое называет «моя прелесть», и ценит его превыше всего . Хоббит Бильбо Бэггинс по воле случая крадет кольцо, и с этого начинается длинный путь Голлума с целью вернуть сокровище.

Голлум — драматический антагонист «Властелина колец». Его история хорошо знакома всем, кто читал книги и смотрел экранизации Питера Джексона. Эти источники раскрывают печальную предысторию героя — когда-то и он был хоббитом, но кольцо, оказавшееся великим злым артефактом, Кольцом Всевластия, свело его с ума и заставило убить своего брата. Голлум на столетия скрылся под землей со своим сокровищем, а утратив его, годами разыскивал по Средиземью. Обнаружив, что племянник Бильбо, Фродо Бэггинс, несет кольцо к горе Ородруин, чтобы его уничтожить, монстр начал преследовать Фродо в надежде вернуть «прелесть» себе.

The Lord of the Rings: Gollum: геймплей

Новая игра Daedalic описывает события, произошедшие с Голлумом после того, как он потерял кольцо, и примерно до того момента, как он взял след Фродо Бэггинса. Это стелс-экшен и сюжетная адвенчура. Игрокам предстоит посетить знаковые места книги — среди них не только укромные лесные уголки и пустынные горные перевалы, но и поля битвы. Голлум слабее большинства противников и не может вступать с ними в открытый бой, поэтому надеяться придется на скрытность и ловкость , перепрыгивая через платформы, перелезая через препятствия и забиваясь в различные укрытия. Также Голлум обладает чутким слухом и может видеть в темноте. Каждое физическое действие будет отнимать у героя выносливость, поэтому за этим параметром придется внимательно следить.

Еще одним важным элементом геймплея станет внутренняя психологическая борьба персонажа . За 500 лет, проведенных с кольцом, личность Голлума расщепилась. Сам Голлум одержим кольцом и жаждой убийства, а его вторая личность — Смеагол — олицетворяет то немногое хорошее и гуманистичное, что осталось в чудовище. Игроку необходимо будет постоянно решать, чью сторону принимать и как поступать — это будет влиять на прохождение. Также от решений будет зависеть поведение окружающего мира и исход некоторых событий. Причем выбор «хорошей» стороны принесет не меньше проблем и вызовов, чем следование «плохому» пути.

Судя по геймплейным трейлерам игра поделена на условные уровни-локации и будет линейной. Однако можно использовать ловкость и юркость Голлума, чтобы искать новые нетривиальные маршруты к цели. Одним стелсом не ограничиться: иногда герою всё же придется вступать в неравные сражения с жуткими чудовищами, сильными противниками или же самому превращаться в монстра и подло нападать из-за угла.

Сюжет и герои

Daedalic довольно туманно описывали сюжет своей игры в анонсах, но похоже, что действие будет происходить до событий «Властелина колец» и, возможно, параллельно некоторым событиям из книг. «Голлум» — интересная попытка сместить фокус и взглянуть на знаменитую историю глазами нестандартного, отрицательного героя. Персонаж точно окажется в застенках крепости Саурона Барад-дур, посетит Лихолесье и Туманные горы, а также встретится со знаковыми героями «Властелина колец». Игроки точно увидят назгулов, короля лесных эльфов Трандуила и самого волшебника Гэндальфа. В трейлерах можно найти и намеки на то, что в игре есть монструозная древняя паучиха Шелоб. Новые персонажи, важные для сюжета, тоже в наличии, например эльф Мелл из Лихолесья.

Создатели особенно подчеркивают, что образ Голлума в игре будет совершенно непохож на Голлума из фильмов, которого сыграл Энди Серкис . Сценаристы попытаются прежде всего отразить то, кем был Голлум до обладания кольцом и как осколки его старого «я» сочетаются с новой ужасной личиной.

Этому контрасту поспособствует и внешность бывшего хоббита. Daedalic намеренно отказались от гиперреализма в пользу стилизации, не только чтобы избежать ассоциаций с фильмами, но и чтобы не создавать эффекта «ужасной долины» для зрителей и не вызывать чувства, когда реалистично нарисованный анимационный персонаж выглядит неестественно и пугающе.

Платформы и технические моменты

Разработчики заявляют, что The Lord of the Rings: Gollum будет на полную использовать возможности PS5. Благодаря этому в игре будут богатый детализированный мир и оптимальные экраны загрузки . Также рейтрейсинг напрямую повлияет на геймплей: Голлуму предстоит очень много прятаться в тенях, поэтому от их «чистоты» и общего качества света зависит не только успешность прохождения, но и в целом позитивный игровой опыт.

