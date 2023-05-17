Скорое испытание: новая игра вселенной Outlast выходит в ранний доступ
Хоррор The Outlast Trials («Пережить испытания») поступит в продажу 18 мая в формате раннего доступа. Осенью прошлого года разработчики студии Red Barrels проводили закрытое бета-тестирование, в ходе которого пользователи предоставили обратную связь для улучшения игрового процесса. События в новой части будут происходить в период Холодной войны. Подробности сюжета долгожданного хоррора, геймплей и системные требования — в материале «Известий».
Участие в бета-тесте
Впервые о кооперативном хорроре The Outlast Trials студия Red Barrels заговорила в декабре 2017 года. Тогда разработчики сообщили о небольшом проекте, который будет связан с серией Outlast («Аутласт»). Официальный анонс состоялся в конце 2019 года, разработчики отметили, что эта часть не является прямым продолжением The Outlast 2. Релиз игры ожидался еще в 2021 году, но неоднократно переносился.
Впервые геймеры получили возможность ознакомиться с проектом 28 октября прошлого года. Более миллиона игроков приняли участие в закрытом бета-тестировании, по итогам которого разработчикам удалось выявить недочеты и своевременно исправить их. Соучредитель студии Red Barrels Филипп Морин (Philippe Morin) отметил: «Мы получили множество отзывов от сообщества The Outlast, поэтому с нетерпением ждем возможности поприветствовать еще больше игроков, когда игра выйдет в ранний доступ 18 мая».
Кроме того, Морин предоставил данные, которые создателям удалось собрать менее чем за неделю бета-тестирования, из которых следует, что за всё время игроки погибли более 200 тыс. раз и провели не менее 11 лет в режиме ночного видения. Один из участников бета-тестирования под ником CounterShow на странице игры в Steam оценил грядущий хоррор на высший балл: «Шикарный хоррор. Всё как в старые добрые, топ атмосфера, звук. Покупать ли, когда игра выйдет? Однозначно!»
Ранний доступ
Релиз The Outlast Trials 18 мая будет доступен только пользователям PC для Steam и Epic Games Store. Однако создатели работают над расширением количества платформ, поддерживающих возможность играть в «Аутласт». Дата выхода полной версии The Outlast Trials зависит от количества обратной связи, которую получит студия, но ориентировочно релиз планируется в конце этого года.
В полной версии ожидается больше испытаний, врагов и параметров настройки, которые постепенно будут вводиться в период раннего доступа. Стоимость игры во время полноценного релиза окажется значительно выше.
Сюжет и цель игры
Игры серии The Outlast отличаются своей реалистичностью и способностью держать в напряжении в течение всего игрового процесса. Действия происходят в разгар Холодной войны, пользователю предстоит примерить на себя роль испытуемого, похищенного таинственной корпорацией Murkoff («Меркоф»).
Игроки столкнутся с физическими и психологическими испытаниями, которые нацелены на разработку методики контроля сознания. Поклонников «Аутласта» ждут абсолютно новые персонажи и враги, но не обойдется без отсылок на предыдущие игры серии. Например, в бета-версии показали статую Святого Духа из прошлой части. Игроки познакомятся со многими странными, опасными и жестокими персонажами.
Конечная цель — выбраться из «Меркофа» живым, пройдя все подготовленные разработчиками испытания. Покинуть корпорацию необходимо вместе с документами и предметами, которые смогут доказать злоупотребление служебными полномочиями сотрудниками в отношении пациентов.
Геймплей и нововведения
В новой части разработчики заменили камеру ночного видения на специальные очки. Добавлен кооперативный режим, поддерживающий до четырех игроков одновременно, пользователь сможет пройти это испытание в команде, либо в одиночку. Игрокам будут доступны инструменты, которые помогут ослепить или оглушить врагов, видеть сквозь стены, исцелять себя и товарищей.
Разработчики обещают передать дух оригинальной серии и продолжать пугать неожиданными, жестокими сюжетными поворотами. Художественный дизайн игры полностью соответствует своим предшественникам: извращенный реализм, декаданс и кровь.
Первые две части «Аутласта» были созданы на основе движка Unreal Engine 3. На этот раз создатели занимались разработкой при помощи Unreal Engine 4, который сыграл большую роль на этапе создания прототипа и дал возможность быстро интегрировать новые идеи.
Системные требования
Новый «Аутласт», как и предыдущие части, будет иметь русифицированный интерфейс и субтитры. Озвучка же ограничится английским и французским языками. За сутки до релиза пользователям стали доступны минимальные системные требования. Только для установки игры на свой PC игроку потребуется не меньше 40 Гб свободного места на диске, а также:
— процессор: Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 5 1400;
— оперативная память: 8 Гб;
— видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 2 Гб или AMD Radeon R7 360 2 Гб.
История «Аутласта»
Компьютерная игра в жанре хоррора от первого лица была выпущена в 2013 году. В отличие от многих подобных проектов, персонаж не имеет оружия, не умеет драться и вынужден убегать и прятаться от преследующих его врагов.
Действие первого «Аутласта» происходило в психиатрической лечебнице, а в качестве главного героя выступал журналист Майлз Алшер, желавший познать все ужасы этого места. С собой Майлз носит блокнот, в котором оставляет заметки, и видеокамеру. Поскольку Майлз обычный человек, не владеющий никаким оружием, видеокамера — единственный предмет, который можно использовать. Игровой процесс включает в себя решение несложных головоломок, скрытное перемещение, а также моменты, в которых необходимо убегать от своих преследователей, преодолевая различные препятствия. В игре у главного героя нет союзников, не считая отца Мартина и одного пациента, который преследует и помогает в течение всей игры.
В 2013 году Outlast получил первое обновление под названием Whistleblower («Осведомитель»). Действие разворачивается примерно за сутки до начала событий оригинальной игры и в дальнейшем частично с ними пересекается. Главный герой — Вейлон Парк, который приходит в сознание в комнате с большим экраном. Затем его поднимают и усаживают на стул перед экраном, на котором начинают появляться различные изображения (как позднее выяснится, это был морфогенетический тест). Четыре года спустя на PC вышла новая часть хоррора Outlast 2, где в качестве главного героя выступает журналист Блейк Лангерманн, разыскивающий свою жену.
Игры серии «Аутласт» почти сразу полюбились многим геймерам, их ценят за интересный сюжет, жуткую атмосферу и пугающие скриммеры.