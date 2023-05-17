Скорое испытание: новая игра вселенной Outlast выходит в ранний доступ

Хоррор The Outlast Trials («Пережить испытания») поступит в продажу 18 мая в формате раннего доступа . Осенью прошлого года разработчики студии Red Barrels проводили закрытое бета-тестирование, в ходе которого пользователи предоставили обратную связь для улучшения игрового процесса. События в новой части будут происходить в период Холодной войны. Подробности сюжета долгожданного хоррора, геймплей и системные требования — в материале «Известий».

Участие в бета-тесте

Впервые о кооперативном хорроре The Outlast Trials студия Red Barrels заговорила в декабре 2017 года. Тогда разработчики сообщили о небольшом проекте, который будет связан с серией Outlast («Аутласт»). Официальный анонс состоялся в конце 2019 года, разработчики отметили, что эта часть не является прямым продолжением The Outlast 2. Релиз игры ожидался еще в 2021 году, но неоднократно переносился.

Впервые геймеры получили возможность ознакомиться с проектом 28 октября прошлого года. Более миллиона игроков приняли участие в закрытом бета-тестировании, по итогам которого разработчикам удалось выявить недочеты и своевременно исправить их . Соучредитель студии Red Barrels Филипп Морин (Philippe Morin) отметил: «Мы получили множество отзывов от сообщества The Outlast, поэтому с нетерпением ждем возможности поприветствовать еще больше игроков, когда игра выйдет в ранний доступ 18 мая».

Фото: Red Barrels

Кроме того, Морин предоставил данные, которые создателям удалось собрать менее чем за неделю бета-тестирования, из которых следует, что за всё время игроки погибли более 200 тыс. раз и провели не менее 11 лет в режиме ночного видения. Один из участников бета-тестирования под ником CounterShow на странице игры в Steam оценил грядущий хоррор на высший балл: «Шикарный хоррор. Всё как в старые добрые, топ атмосфера, звук. Покупать ли, когда игра выйдет? Однозначно!»

Ранний доступ

Релиз The Outlast Trials 18 мая будет доступен только пользователям PC для Steam и Epic Games Store . Однако создатели работают над расширением количества платформ, поддерживающих возможность играть в «Аутласт». Дата выхода полной версии The Outlast Trials зависит от количества обратной связи, которую получит студия, но ориентировочно релиз планируется в конце этого года.

Фото: Red Barrels

В полной версии ожидается больше испытаний, врагов и параметров настройки, которые постепенно будут вводиться в период раннего доступа. Стоимость игры во время полноценного релиза окажется значительно выше.

Сюжет и цель игры

Игры серии The Outlast отличаются своей реалистичностью и способностью держать в напряжении в течение всего игрового процесса. Действия происходят в разгар Холодной войны, пользователю предстоит примерить на себя роль испытуемого, похищенного таинственной корпорацией Murkoff («Меркоф»).

Игроки столкнутся с физическими и психологическими испытаниями, которые нацелены на разработку методики контроля сознания. Поклонников «Аутласта» ждут абсолютно новые персонажи и враги, но не обойдется без отсылок на предыдущие игры серии. Например, в бета-версии показали статую Святого Духа из прошлой части. Игроки познакомятся со многими странными, опасными и жестокими персонажами.

Фото: Red Barrels

Конечная цель — выбраться из «Меркофа» живым, пройдя все подготовленные разработчиками испытания. Покинуть корпорацию необходимо вместе с документами и предметами, которые смогут доказать злоупотребление служебными полномочиями сотрудниками в отношении пациентов.

Геймплей и нововведения

В новой части разработчики заменили камеру ночного видения на специальные очки. Добавлен кооперативный режим , поддерживающий до четырех игроков одновременно, пользователь сможет пройти это испытание в команде, либо в одиночку. Игрокам будут доступны инструменты, которые помогут ослепить или оглушить врагов, видеть сквозь стены, исцелять себя и товарищей.

Разработчики обещают передать дух оригинальной серии и продолжать пугать неожиданными, жестокими сюжетными поворотами. Художественный дизайн игры полностью соответствует своим предшественникам: извращенный реализм, декаданс и кровь.

Фото: Red Barrels

Первые две части «Аутласта» были созданы на основе движка Unreal Engine 3. На этот раз создатели занимались разработкой при помощи Unreal Engine 4 , который сыграл большую роль на этапе создания прототипа и дал возможность быстро интегрировать новые идеи.

Системные требования

Новый «Аутласт», как и предыдущие части, будет иметь русифицированный интерфейс и субтитры. Озвучка же ограничится английским и французским языками. За сутки до релиза пользователям стали доступны минимальные системные требования. Только для установки игры на свой PC игроку потребуется не меньше 40 Гб свободного места на диске, а также:

— процессор: Intel Core i7-3770 или AMD Ryzen 5 1400;

Фото: Red Barrels

— оперативная память: 8 Гб;

— видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti 2 Гб или AMD Radeon R7 360 2 Гб.

История «Аутласта»

Компьютерная игра в жанре хоррора от первого лица была выпущена в 2013 году. В отличие от многих подобных проектов, персонаж не имеет оружия, не умеет драться и вынужден убегать и прятаться от преследующих его врагов.

Действие первого «Аутласта» происходило в психиатрической лечебнице, а в качестве главного героя выступал журналист Майлз Алшер, желавший познать все ужасы этого места . С собой Майлз носит блокнот, в котором оставляет заметки, и видеокамеру. Поскольку Майлз обычный человек, не владеющий никаким оружием, видеокамера — единственный предмет, который можно использовать. Игровой процесс включает в себя решение несложных головоломок, скрытное перемещение, а также моменты, в которых необходимо убегать от своих преследователей, преодолевая различные препятствия. В игре у главного героя нет союзников, не считая отца Мартина и одного пациента, который преследует и помогает в течение всей игры.

Фото: Red Barrels

В 2013 году Outlast получил первое обновление под названием Whistleblower («Осведомитель»). Действие разворачивается примерно за сутки до начала событий оригинальной игры и в дальнейшем частично с ними пересекается. Главный герой — Вейлон Парк, который приходит в сознание в комнате с большим экраном. Затем его поднимают и усаживают на стул перед экраном, на котором начинают появляться различные изображения (как позднее выяснится, это был морфогенетический тест). Четыре года спустя на PC вышла новая часть хоррора Outlast 2, где в качестве главного героя выступает журналист Блейк Лангерманн, разыскивающий свою жену.

Игры серии «Аутласт» почти сразу полюбились многим геймерам, их ценят за интересный сюжет, жуткую атмосферу и пугающие скриммеры.