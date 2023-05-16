Меху время: каким окажется перезапущенный шутер Hawken

Итальянская студия 505 Games объявила о скором выходе игры Hawken Reborn. В ранний доступ шутер от первого лица поступит 17 мая. Игроку предстоит сражаться против огромных боевых мехов и в процессе прохождения узнавать историю трагедии планеты Иллал. В раннем доступе будет доступно лишь несколько стартовых миссий, которые со временем будут пополняться. Геймплей, сюжет и другие подробности грядущего возрождения меха-шутера — в материале «Известий».

Конец и возрождение эпохи

Разработкой игры Hawken занималась дочерняя компания Digital Bros — 505 Games. Студия издает и распространяет розничные и цифровые игры для ведущих консолей Sony, Microsoft, Nintendo, PC (Steam, Epic) и портативных платформ, включая мобильные устройства.

В 2017 году разработчики приняли решение приостановить работу шутера Hawken для Steam . «Это был потрясающий опыт работы с преданным сообществом PC-игроков. Ваши отзывы и поддержка для нас неоценимы, и наша команда жаждет создать другие хорошие игры на основе всего, чему мы научились», — говорилось в сообщении студии. Поэтому новость о перезапуске игры должна обрадовать поклонников меха-шутера.

Фото: 505 Games

Как и все игры в раннем доступе, Hawken Reborn сейчас находится в разработке и требует обратной связи от геймеров для устранения багов и ошибок. По оценкам разработчиков, игра может находиться в бета-версии до полутора лет. В данный момент проект на первом этапе разработки, что подразумевает процесс усовершенствования игровой оптимизации боевого доступа и интерфейса. Сообщается, что после завершения этого этапа игрокам предоставят обновление с новыми миссиями, механизмами и другими контентами. Разработчики с нетерпением ждут обратную связь от игроков, которую каждый желающий сможет оставить в социальных сетях шутера. Официальный релиз станет началом следующей главы Hawken.

Футуристический мир

Действие Hawken Reborn разворачивается на планете Иллал, которую ждало светлое будущее, но незаконное террористическое формирование превратило ее в мрачное и антиутопичное пространство. Чума охватила планету и уничтожила большую часть населения.

Фото: 505 Games

Игрокам предстоит пилотировать боевого робота и выполнять PvE-миссии (сражение против управляемого компьютерного врага) в футуристическом мире планеты Иллал. В качестве противников выступают враждующие фракции и корпорации. Наградой за выполненную миссию будут служить ресурсы и шкала славы, при помощи которых игрок сможет улучшать своего боевого меха и его вооружение . Для того чтобы боевой мех не вышел из строя, геймеру необходимо своевременно выполнять миссии и возвращаться на базу.

Геймплей

В раннем доступе игрокам будет доступно шесть разных миссий. В отличие от многих других шутеров от первого лица оружие имеет неограниченный боезапас, но склонно к перегреву во время продолжительного сражения. Ввиду этого может отключиться всё снаряжение боевого меха, и игроку предстоит найти безопасное место для восстановления. Известно, что на старте пользователю будут открыты девять видов вооружения и пять вариаций боевого меха.

Гейм-директор Луиджи Фуско (Luigi Fusco) подчеркивает, что одна из идей игры состоит в том, чтобы сделать мехов индивидуальными, как по внешнему виду, так и по ощущениям от управления. «Мы как бы задались вопросом: „Как выглядел бы робот Дарта Вейдера? Как выглядел бы робот Охотника за головами?“», — поделился Фуско.

Системные требования

Как заявляют разработчики, Hawken Reborn останется бесплатной на протяжении всего периода раннего доступа и после официального релиза. На сервисе Steam пользователям доступна информация о минимальных системных требованиях:

— ОС: Windows 7 64-Bit;

— процессор: Intel Core i5-4430 или AMD FX-6300;

— оперативная память: 8 Гб;

— видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 2 Гб или AMD Radeon R7 370 2 Гб DirectX: Версии 11;

— место на диске: 30 Гб.

Фото: Getty Images/Guido Mieth

Стоит отметить, что игра не получит русификацию, интерфейс и диалоги будут на английском языке. Также в отличие от своего предшественника Hawken Reborn поддерживает режим однопользовательской игры . «Есть что-то особенно увлекательное в противостояниях с другими пользователями в играх, но мы не исключаем возможность возвращения к многопользовательскому режиму», — рассказал старший продюсер Брайан Декер (Brian Decker).

Бесплатный доступ

Как говорилось ранее, игра Hawken Reborn будет распространяться посредством бесплатного скачивания на сервисе Steam. Разработчики монетизируют производство с помощью продажи внутренней валюты, которую пользователи приобретают за реальные деньги. При ее наличии геймер может приобретать снаряжение, скины (модификации внешнего облика персонажа или оружия) и улучшать своего боевого меха.

Создатели отмечают, что в данный момент в игре ни одна из функций не находится в формате платного доступа. Кроме того, студия 505 Games заявила об отсутствии коммерческих лутбоксов (виртуальный предмет, при использовании которого пользователь получает ценные артефакты). «Мы хотим быть более щедрыми и минимизировать количество платного контента», — заявил Декер. Также продюсер подчеркнул, что сейчас для создателей гораздо важнее получить как можно больше честных и развернутых отзывов, чтобы приступить к улучшениям игрового процесса.

Хорошо забытое старое

Оригинальная игра Hawken вышла в 2012 году на PC и сразу завоевала внимание со стороны геймеров. Шутер получил множество положительных отзывов и оценок. Тогда Hawken была номинирована на 20 наград на выставке Electronic Entertainment Expo, где выиграла 12 из них . Разработка Hawken началась в 2010 году, а анонсирована была в марте 2011 года. За основу создатели взяли движок Unreal Engine 3, который на тот момент был самым лицензированным в игровой индустрии.

Фото: 505 Games