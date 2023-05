Потакать релизу: во что поиграть в мае

Май богат не только на праздничные дни, но и на интересные продолжения и новые релизы. В подборке «Известий» — самые ожидаемые и любопытные игровые новинки месяца.

Darkest Dungeon II

Когда: уже вышел

Платформы: ПК

Жанр: roguelike

Мрачный «рогалик» Darkest Dungeon («Темнейшее подземелье») со стильной комиксной графикой в духе работ Майка Миньолы обзавелся продолжением . И оно наконец-то вышло в Steam из раннего доступа.

Новый DD придется по душе поклонникам оригинала, в нем сохранились и атмосфера, и основные геймплейные механики. Без новшеств тоже не обошлось: теперь герои исследуют мир на дилижансе, а знакомого убежища, в котором персонажей можно было перегруппировать и подлатать, больше нет. Проработка героев стала еще качественнее. Каждый наемник обладает набором навыков с положительными и отрицательными эффектами, чертами характера, ветками развития скиллов. Во время боев герои выстраивают отношения друг с другом, и это непосредственно влияет на стиль игры и прохождение.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Когда: уже вышла

Платформы: Nintendo Switch

Жанр: адвенчура, песочница

Еще одно продолжение, которое с нетерпением ждали тысячи игроков . И, судя по первым оценкам, Tears of the Kingdom смело может претендовать на звание «Игры года». Геймеров ожидает всё, чем была так хороша прошла часть серии — Breath of the Wild: огромный мир для исследования, развитая боевая система, увлекательный, хоть и классический для игр The Legend of Zelda сюжет — королевству Хайрул снова грозит опасность. Прокачалась система крафта — Линк умеет создавать оружие из собранных по миру предметов, кроме того, усовершенствовались транспортные средства. И без того огромное пространство для приключений тоже расширилось благодаря новой плоскости — летающим островам.

The Outlast Trials

Фото: Red Barrels

Когда: 18 мая

Платформы: ПК

Жанр: кооперативный хоррор

Мини-серия игр The Outlast считается добротной среди сонма игр в жанре ужасов в Steam. Первая игра была про жуткую уединенную психбольницу, во второй герой расследовал убийство беременной женщины среди декораций в духе фильма «Дети кукурузы». Студии-создателю Red Barrels не давала покоя слава хоррор-кооператива Dead by Deadlight, поэтому они решили сделать свой проект, основанный на собственных же разработках.

Сюжет онлайн-триллера перекликается с первой The Outlast — над пациентами-пленниками психушки проводят нечеловеческие эксперименты. В отличие от Dead by Deadlight, поиграть за злых маньяков и агрессивных психов нельзя, но зато есть возможность кастомизировать свою тюремную камеру. The Outlast Trials выходит в раннем доступе.

Amnesia: The Bunker

Когда: 23 мая

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S.

Жанр: хоррор от первого лица

В списке отличных хорроров от разработчиков Frictional Games новичок. Действие новой части «Амнезии» развернется в период Первой мировой войны. Играть предстоит за солдата, укрывшегося в таинственном заброшенном бункере. Повествование обещают не совсем линейное. Бункер можно будет исследовать по собственному желанию, а также реалистично взаимодействовать с объектами и, например, взрывать их. В отличие от прошлых частей, герою дадут в руки оружие, но оно не спасет его от всех монстров. Прятки в темноте останутся основной геймплейной фичей.

The Lord of the Rings: Gollum

Когда: 25 мая

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Жанр: стелс, адвенчура

Студия Daedalic известна в основном своими квестами (одна Deponia чего стоит). The Lord of the Rings: Gollum — первая полноценная адвенчура разработчиков и сразу на оригинальную тему. Она позволит примерить на себя роль знаменитого Голлума, отрицательного героя книжной трилогии «Властелин колец».

Age of Wonders 4

Когда: уже вышла

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Жанр: стратегия

Сегодня трудно кого-либо удивить глобальной стратегией в фэнтези-сеттинге, хороших проектов за последние годы выходило много. Третья часть Age of Wonders еще могла похвастаться абсолютной инновационностью, а вот новому эпизоду приходится бороться за то, чтобы выделиться на фоне конкурентов. Несмотря на неизбежные сравнения, Age of Wonders 4 получилась качественной и стоит того, чтобы потратить на нее время: невероятных откровений ожидать не стоит, но игра предлагает огромный объем, разнообразие контента и грамотную работу над чужими ошибками в жанре.

Firmament

Когда: 18 мая

Платформы: ПК, PS4, PS5, VR

Жанр: квест

Классическая серия квестов Myst отлично знакома всем, кто интересуется этим жанром. В 2019 году ее создатели начали сбор средств на краудфандинговой платформе Kickstarter, чтобы выпустить новую игру. По прогнозам, это будет современное стимпанк-приключение, отсылающее к традициям Myst. Игрокам предстоит помочь главному герою исследовать несколько разных миров и найти таинственные ворота, за которыми скрываются древние знания. Помогать ему будет напарник-автоматон.

Warhammer 40,000: Boltgun

Фото: Focus Entertainment

Когда: 23 мая

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Жанр: ретрошутер

Warhammer 40,000 — это сверхпопулярная настольная тактическая игра, повествующая о тысячах лет космического военного противостояния Империума людей и других рас. В рамках франшизы выходят книги и видеоигры разных жанров. Появление Boltgun стало очень логичным — винтажная стилистика так называемого бумер-шутера как нельзя лучше подходит для мира, в котором война никогда не прекращается. Сюжет у Boltgun предельно прост: космодесантник зачищает планету от полчищ Хаоса. Любителям серии Doom поиграть строго рекомендуется.

Above Snakes

Когда: 25 мая

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Жанр: симулятор выживания, песочница