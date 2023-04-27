Кровавый водопад: стартовала предварительная загрузка Redfall

За неделю до релиза, 26 апреля, стартовала предварительная загрузка экшн-игры Redfall («Редфолл») от студии Arkane. В грядущем шутере геймерам предстоит бороться с вампирами на острове, оторванном от внешнего мира. На дисках игра займет немало памяти, так, для установки на PC потребуется от 100 Гб свободного места. Геймплей, системные требования, сюжет и другие подробности — в материале «Известий».

Предварительная загрузка

Redfall — шутер для одиночной или совместной игры в открытом мире. Совмещает боевик с сюжетной иммерсивной симуляцией — жанром, ставшим визитной карточкой разработчиков. Руководитель Arkane Харви Смит сравнивал игру с Far Cry 2 и «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».

Arkane открыли возможность предварительной загрузки экшн-игры. Это позволит геймерам не тратить часы на установку в день долгожданного релиза. Redfall будет доступна пользователям PC, Xbox Series X/S и займет 103,2 Гб, 77,31 Гб, 40,37 Гб соответственно.

Ранее, 23 апреля, на официальном аккаунте игры в Twitter было объявлено, что игровой шутер на консолях не может поддерживать 60 FPS (скорость кадров в секунду) при сниженном разрешении. Пользователям будут доступны следующие параметры:

— Xbox Series X: 4K, 30 FPS;

— Xbox Series S: 1440p, 30 FPS.

Режим производительности 60 FPS обещают добавить в одном из обновлений после релиза, который состоится 2 мая этого года.

Фото: Arkane

Геймплей и сюжет

Действие разворачивается в городке Редфолл на острове в штате Массачусетс, который осажден легионом вампиров. Группа богатых предпринимателей приехала в Редфолл, чтобы провести эксперименты по увеличению продолжительности жизни. Исследования провалились и породили чудовищных вампиров, которые наделены мощными экстрасенсорными способностями. Они лишили город солнечного света и полностью изолировали его от внешнего мира. Игроку предстоит объединиться с выжившими в борьбе против монстров.

Redfall выделяется гармоничным сочетанием элементов индивидуальной и многопользовательской игры. Предоставляется возможность бороться со злом в одиночку или взять в команду от одного до трех единомышленников. Каждому члену команды будут доступны различные комбинации стартового снаряжения, которое можно улучшить в течение прохождения. Каждый герой обладает уникальным набором способностей, которые можно комбинировать и адаптировать к выбранному стилю игры. Навыки одного игрока могут полностью отличаться от другого, который выбрал такого же персонажа. Валюта торговли между жителями и игроком — поддержка, то есть чем больше игрок выполняет заданий и поручений, тем выше уровень поддержки от жителей города.

Фото: Arkane

Персонажи

Пользователь сможет выбрать одного из четырех персонажей. Например, охотника и криптозоолога (человек, изучающий неизвестные виды животных) Дэвиндера Краусли, который самостоятельно изготавливает оружие. Дэвиндер много лет посвятил разработке гаджетов для охоты на паранормальных существ. Сражаясь с вампирами, он пытается всё снять на камеру, чтобы потом предоставить доказательства существования сверхъестественного.

Лейла Эллисон — героиня, обладающая способностью к телекинезу, она была одним из добровольцев на неудавшихся клинических испытаниях, также изучала биоинженерию в Техническом университете Редфолла.

Третья героиня — Реми Де Ла Роса, посвятившая свою жизнь спасению людей в зонах бедствий, ее сопровождает робот Брибон . Команду Реми направили в Редфолл расследовать произошедшие события, но корабль был уничтожен, и все ее товарищи погибли.

Пользователь также может выбрать в качестве персонажа снайпера с вампирским глазом — Джейкоба Бойера, которого сопровождает призрачный ворон.

Не жертва, а злодей

На прошлогоднем фестивале QuakeCon 2022 разработчики рассказали, что на самом деле вампиры городка Редфолл не жертвы, а злодеи. Они стали такими, потому что гнались за бесконечной жизнью. Они хотели жить вечно за счет других людей, даже ценой чужой крови.

В Redfall вампиры представлены разными типами — от самых безобидных до крайне опасных . Некоторые из них станут мини-боссами, над которыми возвышаются боги-вампиры. Кроме того, в игре встречаются культисты — это люди, желающие стать вампирами; злодеи используют их в собственных целях. Например, они могут обращаться с культистами как с источниками пропитания, в таком случае на телах жертв появляются огромные кровяные пузыри.

Фото: Arkane

Вампирские гнезда

Гнезда — это загадочные места, разбросанные по всему Редфоллу. Доступ к ним можно получить через зловещую дверь. Гнезда генерируются случайно, сшивая между собой различные локации и создавая тем самым новую среду.

В центре каждого гнезда — гигантское бьющееся сердце, внутри которого лежат магические талисманы, которые игрок может забрать себе. Для уничтожения сердца необходимо найти все нити, которые соединены с ним. В случае если в гнезде спят вампиры, необходимо закончить задание, не разбудив их.

Системные требования

В начале этого года на презентации Bethesda были названы минимальные системные требования, которые необходимы для запуска шутера. Для игры понадобятся видеокарта не хуже AMD RX 580 или NVIDIA GTX 1070 и 16 Гб оперативной памяти .

ОС: Windows 10 64-bit;

64-разрядный процессор и операционная система;

процессор: Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600.

Как играть в России

В начале весны 2022 года пользователям Steam, проживающим в России, заблокировали все способы пополнения кошелька. С этого момента игроки лишились возможности купить что-либо в магазине платформы и оплачивать подписки ранее приобретенных игр. Но, несмотря на это, геймерам удается обходить ограничение и приобретать игры с аккаунтов, привязанных к другим регионам. Пользователю необходимо поменять регион на своем аккаунте Steam и пополнить кошелек через электронные платежные системы .

Фото: Arkane

Лучшая игра студии — Dishonored

Студия Arkane занимается разработкой игр уже более 20 лет, и за это время успела создать несколько особенно популярных проектов. Так, в 2012 году была выпущена шутер-игра Dishonored («Обесчещенный»), бюджет которой составил $25 млн. Dishonored представляет собой приключенческий экшн с видом от первого лица, как и в грядущей Redfall. Акцент в геймплее сделан на стелс прохождении игры (жанр, в котором игрок должен избегать врагов и уничтожать их, оставаясь незамеченным).

Действие происходит в охваченном эпидемией чумы вымышленном городе Дануолл, прообразом которого послужил Лондон времен Викторианской эпохи. Главный герой, лорд-защитник Корво Аттано, после обвинения в убийстве императрицы и побега из тюрьмы пытается отомстить своим врагам. Команда разработчиков создала геймплей, предполагающий свободу выбора стиля игры.