Приворотная Зельда: разработчики показали финальный трейлер новой игры The Legend of Zelda

Компания Nintendo презентовала финальный трейлер грядущей игры в жанре экшен The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. В нем разработчики продемонстрировали геймплейные кадры с главным героем Линком. Кроме того, раскрыли некоторые подробности сюжета тайтла. Что известно о приближающемся релизе, чем привлекает серия игр и другие подробности — в материале «Известий».

Одна из самых ожидаемых игр 2023 года

Игры серии Legend of Zelda геймеры всегда ждут с нетерпением. Опубликованный 13 апреля трейлер пролил свет на геймплей и сюжет тайтла. Длится он почти четыре минуты, на протяжении которых главный герой Линк передвигается на разных видах транспорта и искусно прыгает по парящим в воздухе платформам. Его конечная цель — спасти принцессу Зельду.

«Слезы Королевства» станут прямым продолжением популярной игры Legend of Zelda: Breath of the Wild, релиз которой состоялся в 2017 году . Виртуальный мир новой части впервые за всё время существования The legend of Zelda является продолжением пространства Breath of the Wild. В обоих эпизодах игровой мир открытого формата, что дает игроку полную свободу действий. Breath of the Wild продемонстрировала ошеломительный успех и осталась навсегда в сердцах самых искушенных геймеров.

Фото: Nintendo

Проект не зря является одним из наиболее популярных в этом году — наравне с Atomic Heart и Hogwarts Legacy. В 2022-м грядущий релиз победил в номинации «Самая ожидаемая игра» сразу на двух премиях: Golden Joystick Award и The Game Awards.

«Легенда о Зельде: Слезы Королевства» выйдет на Nintendo Switch 12 мая 2023 года. В этой части возможности в перемещении Линка по миру расширятся, позволив ему исследовать не только землю, но и небеса.

От анонса до релиза

Nintendo анонсировала работу над The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 11 июня 2019 года. Тогда был показан первый тизер-трейлер на презентации Nintendo Direct в рамках E3 2019. Разработка же началась гораздо раньше — в 2017-м. Хотя в трейлере и не было указано официального названия игры, появилось несколько фанатских теорий о ее сюжете.

Изначально релиз был запланирован на 2022 год, но его перенесли. В марте прошлого года на официальном канале Nintendo вышло заявление продюсера Эйдзи Аонума о переносе выпуска сиквела Tears of the Kingdom. «Приключение будут происходить не только на земле, но и на небесах. Мир станет в разы разнообразнее и интереснее», — добавил Аонума.

Фото: Nintendo

В сентябре прошлого года разработчики анонсировали официальное название тайтла — Tears of the Kingdom и презентовали очередной тизер. Подзаголовок игры держали долгое время в тайне, чтобы не давать геймерам намеки на предстоящий сюжет.

Геймплей и сюжет

В феврале этого года Nintendo презентовали очередной трейлер, проливший свет на долгожданный релиз: новые монстры, подземные локации и транспортные средства. В конце видео разработчики показали, что главный герой Линк теперь может создавать средства перемещения, материалы для которых будут разбросаны по всему Хайрулу (название вымышленного мира вселенной The Legend of Zelda).

Также герою предоставляется возможность объединять разные предметы для создания оружия или механизмов. Например, если игрок решит объединить два игровых предмета — посох и вилы, то он получит более качественное оружие для поражения противника. К стрелам разработчики добавили глаза монстров, которые сделали их самонаводящимися. При объединении бревна и древнего вентилятора игрок может получить транспортное средство в виде самодвижущегося плота.

Фото: Nintendo

Что касается других возможностей главного персонажа, теперь он может проникать через твердые поверхности вертикально вверх и отматывать время назад для конкретных предметов.

История серии и мира Хайрула

Как и «Супермарио», серию The Legend of Zelda придумал Сигэру Миямото — японский гейм-дизайнер, один из самых знаменитых и талантливых в истории индустрии. Первая часть «Легенды о Зельде» вышла в 1986 году. Вся серия насчитывает более 20 игр , включающих в себя спин-оффы и ремейки. С каждой новой приставкой выходила и новая часть проекта.

Игровой процесс представляет собой комбинацию элементов аркады, ролевой игры и квеста. События всех игр происходят в вымышленном мире Хайруле. Игрокам повествуют об истории сотворения вселенной через легенды и устные предания , согласно которым мир был сотворен тремя богинями: Фароре, Дин и Найру. Дин создала географию мира, Фароре — разумные расы, фауну и флору, а Найру разработала законы существования мира, обеспечивающие его развитие.

Фото: Nintendo

Богини вознеслись на небеса и оставили на земле три треугольника, вложив в них свою божественную силу. Артефакт назвали Triforce (триединство), который впоследствии стал желанным объектом для темных сил Хайрула. Хранение артефакта было поручено богине Хайлии. Именно от ее имени и возникло название мира.

Главным героем в каждой игре серии является юноша Линк (от англ. «связь, соединение, связующее звено»). Отличительная особенность — с каждой новой частью от персонажа остается лишь имя. Он обретает новую внешность и личностные качества. Разные игры серии описывают разные эпохи. Поэтому и Zelda всегда отличаются от своей предыдущей версии.