Огород зовет: затягивающие симуляторы фермерства

Не за горами поездки на дачи. Для тех, кто тоскует по пасторальному быту, есть классные виртуальные альтернативы. Игры помогают отвлечься от городской суеты и при этом не заставляют по-настоящему надрываться на грядках. В список вошли как реалистичные симуляторы, так и фантастические, в которых можно примерить на себя самые разные роли — мэра звериного города, космического ранчера или богини урожая. Подробнее — в материале «Известий».

Stardew Valley

На чем играть: PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS Vita, iOS, Android



Абсолютный хит последних лет. У Stardew Valley довольно драматичная история разработки. Ее создатель Эрик Барон делал игру один — от кода да пиксельарта. Вдохновившись другим классическим симулятором Story of Seasons, Эрик пытался в учебных целях создать клон игры. Но всё вылилось в полноценную разработку, годы труда и финансовых лишений. Автор несколько раз «выгорал», но не бросил проект. Старания окупились с лихвой — игра была продана огромным количеством копий и портирована на множество платформ.

Скриншот из игры Stardew Valley Фото: ConcernedApe

Stardew Valley во многом исправляет недостатки Story of Seasons и предлагает разнообразный геймплей: от классического огородничества и собирательства с рыбалкой до симулятора свиданий и битв с монстрами в многоуровневом подземелье.

Сюжет игры традиционный для жанра: игрок переезжает из города на заброшенную ферму своего покойного дедушки рядом с тихим местечком Stardew Valley и начинает восстанавливать хозяйство, заниматься животноводством и налаживать отношения с жителями городка. Год поделен на циклы с повторяющимися событиями — фестивалями, праздниками и соревнованиями. Но скучать от рутины не придется. И городок, и его окрестности скрывают множество квестов и тайн. Пройдя условный сюжет до конца, можно долго фермерствовать и обустраивать свой быт, медитируя под прекрасный саундтрек.

Story of Seasons: Friends of Mineral Town и серия Harvest Moon

На чем играть: PC и Nintendo Switch // Game boy, GBA, Nintendo Switch

Игрокам, которым придется по душе Stardew Valley, наверняка захочется ознакомиться с первоисточником. Игры серии Story of Seasons — прямой потомок японских фермерских симуляторов Harvest Moon, ставших практически родоначальниками жанра в середине 1990-х. Игр Harvest Moon несколько десятков, и они достаточно примитивны на фоне более молодых подражателей: геймплей в них фокусируется в основном на процессе выращивания урожая и разведении домашних животных. Friends of Mineral Town тоже изначально принадлежала семейству Harvest Moon, но из-за конфликтов издателей в конце концов стала частью отдельной серии Story of Seasons.

Скриншот из игры Story of Seasons: Friends of Mineral Town Фото: XSEED Games

Story of Seasons: Friends of Mineral Town — трехмерный ремейк оригинальной игры на Gameboy 2003 года. Основная цель в ней также заключается в том, чтобы восстанавливать ферму, выполнять задания, заводить друзей и семью. Ремейк выгодно отличается от оригинала, но немного проигрывает своему «клону» Stardew Valley по разнообразию контента. Тем не менее игровой процесс в ней затягивает точно так же: в Friends of Mineral Town можно пропадать днями.

Animal Crossing: New Leaf

На чем играть: Nintendo Switch

Еще одна легендарная серия — эксклюзив компании Nintendo. Первая игра Animal Crossing вышла больше 20 лет назад. Почему у нее такое странное название? В Японии игра называется Dōbutsu no Mori, дословно «Лес животных». В каждой части игрок становится мэром городка, в котором живут разные звери и птицы. Технически Animal Crossing нельзя считать чистой фермой, это скорее социальный симулятор . В старых частях упор делался на общение с соседями, развитие своего городка и мини-игры. Возможность что-то вырастить и развитая система крафта появились в игре только в поздних частях и присутствует в самой новой — New Leaf.

Скриншот из игры Animal Crossing: New Leaf Фото: Nintendo

Главные особенности Animal Crossing — бесконечный геймплей и полная свобода. Сюжета нет, игра только задает вектор — построить то или иное здание, вернуть депозит за очередное обновление дома. Нет денег? Не беда, местный ростовщик енот Том Нук будет терпеливо ждать, пока средства появятся. Игроки развлекают себя сами: декорируют жилище, дружат с соседями, оформляют город, коллекционируют разные памятные сокровища и при желании путешествуют друг к другу в гости. Animal Crossing можно назвать идеальной «песочницей».

Slime Rancher

На чем играть: PC, Mac, PS4 и Xbox One

Скриншот из игры Slime Rancher Фото: Monomi Park

Оригинальная ферма с элементами адвенчуры. Главная героиня Slime Rancher — Беатрис ЛаВо, владелица инопланетного ранчо слизней. Геймплей заключается в поимке и разведении этих необыкновенных существ . На планете водятся разные типы слизней — от взрывных до электрических, и содержание каждого требует особых условий. Помимо развития слизневой фермы и выполнения различных контрактов на поставку тех или иных ресурсов заказчикам ЛаВо предстоит исследовать загадочную планету и раскрыть ее тайну. Самое сложное — соблюсти баланс, потому что в пылу поиска приключений можно уйти далеко от фермы, и голодные домашние слизни не оставят от ранчо камня на камне.

Sakuna: Of Rice and Ruin

На чем играть: PC, PS4 и Nintendo Switch

Скриншот из игры Sakuna: Of Rice and Ruin Фото: XSEED Games

Как и «Ранчер слизней», Sakuna: Of Rice and Ruin миксует фермерский симулятор с другим жанром . Ощутимую долю геймплея занимают бои в жанре hack and slash («руби и режь»). Но просто так сражаться с врагами не получится. Сакуна, богиня урожая, буквально черпает силы и боевые умения из различных сортов риса, которые нужно скрупулезно выращивать в своей деревне. При этом агромеханика гораздо сложнее, чем в большинстве прочих ферм: нужно внимательно следить за тем, сколько рис растет, когда поливается, какие удобрения используются. Это позволяет выращивать разные виды риса, каждый из которых дает Сакуне уникальные способности.

Farming Simulator

На чем играть: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS, Android

Скриншот из игры Farming Simulator 22 Фото: Microsoft