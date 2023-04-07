Эко всё не зря: чем градостроительный симулятор Terra Nil покорил пользователей

Каких только симов, посвященных строительству, не существует: игроки уже создавали мегаполисы, космические станции, парки аттракционов, госпитали и множество других объектов. Студия Devolver Digital, известная своими нестандартными и смелыми идеями, предложила зачищать губительные следы человечества и спроектировать здоровые экологические зоны в симуляторе Terra Nil. Игра стала доступна для широкой аудитории 28 марта и уже получила 82 балла на платформе с рецензиями OpenCritic. Чем же так хороша Terra Nil и почему с мнением большинства можно согласиться — разбирались «Известия».

Реверсивное строительство

Terra Nil — игра о создании различных очистительных и перерабатывающих сооружений в загрязненных природных зонах. В ней необходимо возводить фильтры, заводы по переработке, коралловые фермы и другие постройки для того, чтобы очистить воду и почву, возродить леса, сделать биомы пригодными для возвращения животных и… покинуть облагороженную местность. Главная цель игры — превратить весь мусор в ресурсы, сделать из них инструменты по добыче новых ресурсов, а затем убрать сооружения и оставить нетронутый уголок природы.



Хотя Terra Nil и названа «реверсивным градостроительным симулятором», по сути, это головоломка. Цели каждой миссии — очистить ограниченную территорию и свернуть свою экологическую базу за наименьшее возможное количество ходов. От игрока требуется расставить всё в правильной последовательности и двигаться дальше.

Фото: Devolver Digital

Ядовитые и бесплодные пустоши различаются: миссии проходят в умеренной, тропической, полярной и континентальной среде. Для каждой нужны особый подход и уникальные виды построек и оборудования. Возрождение биологического разнообразия происходит в три этапа. Сначала восстанавливаются климат и зеленый покров в целом, фильтруются токсичные вещества, очищается воздух, достается новая земля со дна океана, если требуется. Деньги на работы лимитированы, но бонус дается каждый раз, когда успешно применяется новая постройка. Хотя в игре нет стратегического «врага», проиграть возможно, особенно на высоком уровне сложности, — просчитавшись , можно выйти за денежный лимит или неправильно рассчитать количество очистительных сооружений, и тогда придется начинать всё сначала.

Когда земля и вода приведены в порядок, становятся доступны новые инструменты для развития среды и создания различных ареалов. А в качестве завершающего штриха необходимо расселить по местам обитания животных и целиком уничтожить машины и заводы по переработке, удостоверившись, что природа справляется сама.

Экологическое просвещение

Очевидно, что социальная идея Terra Nil заключается в том, чтобы напомнить игроку об ответственном отношении к природе. И все механики игры делают это филигранно. Экосистемы, миссии и постройки презентуются в красиво иллюстрированном буклете с чертежами, который приятно и интересно рассматривать.

Фото: Devolver Digital

Пожалуй, самый важный урок Terra Nil состоит в том, что грубая, насильственная форма помощи природе так же вредна, как и потребительское к ней отношение. Нужно лишь слегка помочь естественному порядку вещей, чтобы природа сама возродилась. Игрок застроит каждый сантиметр карты очистителями и, возможно, выиграет, но если внимательно изучит свою экосистему и наберется терпения, то одержит победу наверняка. Например, устроив контролируемый лесной пожар, можно создать плодородную почву и в перспективе высадить еще больше деревьев. А построив генератор облаков возле водоема, со временем можно добиться восстановления естественного баланса осадков — дожди будут проливаться сами и делать всю работу по очистке земли и водоемов без ресурсных и денежных затрат. Искать такие лайфхаки — истинное удовольствие, и, наловчившись в этом, можно без труда проходить игру даже на высоком уровне сложности.

Релакс и медитация

У Terra Nil неплохая реиграбельность: карты генерируются рандомно, поэтому начинать новые миссии нескучно, даже если все хитрости и стратегии по оптимальной постройке уже выработаны. Иногда, правда, рандомайзер может поставить в тупик, нагенерировав рядом несовместимые биомы, но и это не помешает — разве что немного испортит оценку успешности прохождения. Самое большое достоинство игры, которое и привлекает игроков, — возможность расслабиться и без надрыва, в своем темпе, шаг за шагом создавать прекрасные природные заповедники без людей. Terra Nil можно в какой-то мере сравнить с кубиком Рубика, картиной по номерам или другим классическим медитативным хобби — делая несовершенное совершенным, отчищая грязное и восстанавливая разрушенное, можно поймать истинный дзен.

Фото: Devolver Digital

На чем играть