 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Против предложения по вступлению в НАТО Украины выступил ряд стран
Мир
Microsoft выплатит почти $3 млн за нарушение санкций США
Армия
Российские военные под командованием капитана Михеева отбили массированную атаку ВСУ
Армия
Пушилин указал на перефокусировку сил ВСУ с Артемовска на Авдеевку
Политика
Путин указал на подготовку концепции безопасности Союзного государства
Происшествия
Более 20 человек эвакуировали из областной больницы в Иваново из-за пожара в палате
Происшествия
В ЛНР сообщили об артиллерийском обстреле жилых районов Кременной
Мир
Стало известно о планах Турции провести в июне переговоры по членству Швеции в НАТО
Спорт
Серия пенальти вывела «Краснодар» во второй этап полуфинала Кубка РФ
Общество
В 2023 году метро получит около 300 новых вагонов «Москва-2020»
Происшествия
Число погибших при ударе ВСУ по Донецку увеличилось до девяти
Общество
В Нижегородской области заявили о желании 300 жителей Германии переехать в регион
Происшествия
Пожар охватил 400 кв. м птицефабрики под Симферополем
/

Эко всё не зря: чем градостроительный симулятор Terra Nil покорил пользователей

Игрокам предстоит создать прекрасные природные заповедники без людей
Фото: Devolver Digital
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Каких только симов, посвященных строительству, не существует: игроки уже создавали мегаполисы, космические станции, парки аттракционов, госпитали и множество других объектов. Студия Devolver Digital, известная своими нестандартными и смелыми идеями, предложила зачищать губительные следы человечества и спроектировать здоровые экологические зоны в симуляторе Terra Nil. Игра стала доступна для широкой аудитории 28 марта и уже получила 82 балла на платформе с рецензиями OpenCritic. Чем же так хороша Terra Nil и почему с мнением большинства можно согласиться — разбирались «Известия».

Реверсивное строительство

Terra Nil — игра о создании различных очистительных и перерабатывающих сооружений в загрязненных природных зонах. В ней необходимо возводить фильтры, заводы по переработке, коралловые фермы и другие постройки для того, чтобы очистить воду и почву, возродить леса, сделать биомы пригодными для возвращения животных и… покинуть облагороженную местность. Главная цель игры — превратить весь мусор в ресурсы, сделать из них инструменты по добыче новых ресурсов, а затем убрать сооружения и оставить нетронутый уголок природы.

Хотя Terra Nil и названа «реверсивным градостроительным симулятором», по сути, это головоломка. Цели каждой миссии — очистить ограниченную территорию и свернуть свою экологическую базу за наименьшее возможное количество ходов. От игрока требуется расставить всё в правильной последовательности и двигаться дальше.

игра Terra Nil
Фото: Devolver Digital

Ядовитые и бесплодные пустоши различаются: миссии проходят в умеренной, тропической, полярной и континентальной среде. Для каждой нужны особый подход и уникальные виды построек и оборудования. Возрождение биологического разнообразия происходит в три этапа. Сначала восстанавливаются климат и зеленый покров в целом, фильтруются токсичные вещества, очищается воздух, достается новая земля со дна океана, если требуется. Деньги на работы лимитированы, но бонус дается каждый раз, когда успешно применяется новая постройка. Хотя в игре нет стратегического «врага», проиграть возможно, особенно на высоком уровне сложности, — просчитавшись, можно выйти за денежный лимит или неправильно рассчитать количество очистительных сооружений, и тогда придется начинать всё сначала.

Игры в темноте: разработчики выпустили последнее обновление Darkest Dungeon 2
Создатели добавили новых персонажей, обновили геймплей и механики игры

Когда земля и вода приведены в порядок, становятся доступны новые инструменты для развития среды и создания различных ареалов. А в качестве завершающего штриха необходимо расселить по местам обитания животных и целиком уничтожить машины и заводы по переработке, удостоверившись, что природа справляется сама.

Экологическое просвещение

Очевидно, что социальная идея Terra Nil заключается в том, чтобы напомнить игроку об ответственном отношении к природе. И все механики игры делают это филигранно. Экосистемы, миссии и постройки презентуются в красиво иллюстрированном буклете с чертежами, который приятно и интересно рассматривать.

кадр игры Terra Nil
Фото: Devolver Digital

Пожалуй, самый важный урок Terra Nil состоит в том, что грубая, насильственная форма помощи природе так же вредна, как и потребительское к ней отношение. Нужно лишь слегка помочь естественному порядку вещей, чтобы природа сама возродилась. Игрок застроит каждый сантиметр карты очистителями и, возможно, выиграет, но если внимательно изучит свою экосистему и наберется терпения, то одержит победу наверняка. Например, устроив контролируемый лесной пожар, можно создать плодородную почву и в перспективе высадить еще больше деревьев. А построив генератор облаков возле водоема, со временем можно добиться восстановления естественного баланса осадков — дожди будут проливаться сами и делать всю работу по очистке земли и водоемов без ресурсных и денежных затрат. Искать такие лайфхаки — истинное удовольствие, и, наловчившись в этом, можно без труда проходить игру даже на высоком уровне сложности.

Выходцы из народа: восемь инди-игр на основе фольклора
Геймеры могут изучить пермскую мифологию и узнать о демонах Таиланда

Релакс и медитация

У Terra Nil неплохая реиграбельность: карты генерируются рандомно, поэтому начинать новые миссии нескучно, даже если все хитрости и стратегии по оптимальной постройке уже выработаны. Иногда, правда, рандомайзер может поставить в тупик, нагенерировав рядом несовместимые биомы, но и это не помешает — разве что немного испортит оценку успешности прохождения. Самое большое достоинство игры, которое и привлекает игроков, — возможность расслабиться и без надрыва, в своем темпе, шаг за шагом создавать прекрасные природные заповедники без людей. Terra Nil можно в какой-то мере сравнить с кубиком Рубика, картиной по номерам или другим классическим медитативным хобби — делая несовершенное совершенным, отчищая грязное и восстанавливая разрушенное, можно поймать истинный дзен.

кадр игры Terra Nil
Фото: Devolver Digital

На чем играть

Заняться экологическим терраформированием есть шанс не только на ПК, но и на смартфонах и планшетах. Правда, блогеры, успевшие протестировать стратегию до релиза, сообщают, что игра может перегревать мобильные устройства, если играть часами, так что комфортный геймерский опыт с Terra Nil лучше получать на компьютере. Увы, играть в Terra Nil первый раз бесконечно всё равно не получится: основной геймплей займет всего 10 часов, так что возвращаться к симулятору лучше время от времени.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023