 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
МО предупредило о провокации Киева для дискредитации РФ на международной арене
Мир
CNN сообщил о намерении Байдена отложить объявление об участии в выборах до лета
Мир
После теракта в Тель-Авиве Нетаньяху мобилизовал резервных пограничников
Происшествия
В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар
Армия
Советник Пушилина спрогнозировал огромные потери ВСУ в первые часы контрнаступления
Происшествия
Город Пологи в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ
Общество
Минюст включил журналиста Аркадия Бабченко в список иноагентов
Мир
Rzeczpospolita указала на возможность Украины стать частью большой Польши
Мир
Арестович посчитал необходимым сменить Зеленского
Спорт
«Авангард» потерпел первое поражение в основное время в нынешнем плей-офф КХЛ
Мир
В Тель-Авиве автомобиль наехал на толпу на набережной
Происшествия
Подросток на электросамокате сбил 7-летнего ребенка в Москве
Интернет и технологии
YouTube заблокировал канал российского актера Бочарова
/

Зомби в городе: куда перенесут события Dead Island 2

Продолжение известного экшена выйдет уже в апреле
Фото: Deep Silver
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разработчики сообщили, что игра официально «ушла на золото». Релиз Dead Island 2 запланирован на 21 апреля. Спустя 12 лет после выхода первой части игрокам придется столкнуться с ожившими мертвецами на пляжах Лос-Анджелеса. Чего ожидать от одной из главных новинок месяца и учли ли создатели Dead Island свои прошлые ошибки, разбирались «Известия».

Геймдев любит троицу

Dead Island («Мертвый остров») определенно относится к тому типу игр, процесс создания которых можно называть производственным адом. За более чем десятилетнюю попытку выпустить продолжение экшена про зомби проект сменил три студии. После Techland за дело взялась немецкая Yager Development спустя год после выхода первой части, затем в 2015 году проект перешел к Sumo Digital. В итоге игру пришлось создавать с нуля, когда спустя еще четыре года издатель Deep Silver обратился к своей внутренней студии Dambuster (ранее отвечала за Homefront: The Revolution).

Сами разработчики были не в восторге от идеи заниматься игрой, вокруг которой уже успело появиться множество скептических слухов. Однако, несмотря на то что выход Dead Island 2 не раз откладывали, окончательная дата релиза оказалась на неделю раньше — 21 апреля вместо 28-го. В конце концов работники студии отметили, что предыдущие задержки положительно сказались на финальном продукте, так как позволили потратить полученное время на его улучшение.

Скриншот из игры Dead Island 2

Скриншот из игры Dead Island 2

Фото: Deep Silver

В Dead Island 2011 года события разворачивались на тропическом курорте вымышленного острова Баной. Помимо роскошного пятизвездочного отеля «Королевская пальма», на архипелаге находились тюрьма максимальной безопасности (в ней содержатся международные террористы и преступники), полиция и собственные вооруженные силы, а также поселения аборигенов, среди которых и началась эпидемия зомби. Игрокам пришлось не только бороться против зараженных вирусом, но и участвовать в конфликтах между людьми.

В 2013 году игра получила сюжетное продолжение Dead Island: Riptide, а в 2016-м была перевыпущена как Dead Island: Definitive Edition. Действия второй части перенесут в заброшенный Лос-Анджелес, большинство жителей которого уже эвакуированы.

Dead Island 2 будет доступна 21 апреля 2023 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.

Игры в темноте: разработчики выпустили последнее обновление Darkest Dungeon 2
Создатели добавили новых персонажей, обновили геймплей и механики игры

Бей, куда хочешь

Действия Dead Island 2 разворачиваются спустя 10 лет после событий предыдущей части. Повествование начинается на месте крушения эвакуационного самолета, который должен был доставить выживших из кишащего зомби Лос-Анджелеса в безопасную зону. Для выбора доступно шесть персонажей (предположительно, между ними будет возможно переключаться в процессе игры), каждый из которых имеет сильные и слабые стороны, а позже получает уникальные привилегии. По сути, все они соответствуют более привычным игровым классам: есть те, кого лучше выбирать для ближнего боя с физическими атаками, а кого-то лучше взять для быстрого сбора трофеев и побега от нежити. При этом все герои могут вполне заменять друг друга и пользоваться любым снаряжением и оружием, так что идеальной комбинации для составления группы нет.

Скриншот из игры Dead Islands 2

Скриншот из игры Dead Island 2

Фото: Deep Silver

Бруно — мошенник, родившийся и выросший на улицах Лос-Анджелеса. Среди его особых навыков есть «Удар в спину» при атаке противника сзади и «Быстрое возмездие», когда персонаж увеличивает показатели ловкости и сильной атаки при использовании блока или уклонения.

Эми — паралимпийка, может восстанавливать свою выносливость в случае попадания в зомби броском оружия и получает незначительное увеличение урона при атаке изолированных зомби благодаря навыку «Разделяй и властвуй».

Карла — уличная мотогонщица, которая повышает свою выносливость в критическом состоянии и становится сильнее, если находится рядом с несколькими зомби.

При плохой игре: PC-версию The Last of Us взломали за полчаса
Геймеры уже ругают и официальную, и пиратскую копию за низкую производительность

Дэни — участница команды по роликовому дерби родом из Ирландии. Девушка восстанавливает здоровье при помощи «Жажды крови», быстро убивая нескольких зомби подряд, а ее тяжелые атаки вызывают сильный взрыв при ударе.

Джейкоб — каскадер из Лондона, который раньше был успешным биржевым маклером. Теперь же «антигерой с талантом рок-звезды» получает незначительное увеличение урона при быстрой последовательной атаке и увеличение критического урона при низкой выносливости. При этом критические удары восстанавливают выносливость.

Райан — экзотический танцор из Фресно с трогательной историей за плечами. Он умеет восстанавливать здоровье каждый раз, когда сбивает зомби, а «Возмездие» позволяет персонажу увеличивать силу при использовании блока или уклонения во время атаки противника.

Скриншот из игры Dead Islands 2

Скриншот из игры Dead Island 2

Фото: Deep Silver

Каждого персонажа можно индивидуализировать под свой стиль игры. Это получится благодаря новой системе карт способностей, из которых составляются разные комбинации. Карты находятся по мере исследования локаций, некоторые из них подойдут любому персонажу, в то время как уникальные — только одному герою. Игроки также получат доступ к механике RAGE, позволяющей временно достичь новых уровней силы благодаря неудачному укусу зомби.

Эко всё не зря: чем градостроительный симулятор Terra Nil покорил пользователей
Игрокам предстоит создать прекрасные природные заповедники без людей

Хоть зарубежные издания и писали об открытом мире Dead Island 2, разработчики говорят скорее о «традиционной экскурсии, которая проведет нас по культовым кусочкам Лос-Анджелеса». Несмотря на это, поклонников экшена ждет несколько больших зон, перемещаться между которыми придется с загрузками и, судя по всему, пешком. Система позволяет возвращаться в уже пройденные локации для прохождения побочных квестов и сбора предметов. Окружающий мир будет автоматически подстраиваться под игрока и постоянно подкидывать ему задания, а каждый заход в локацию обновит поголовье противников и даст новые квесты. Можно сказать, смена места действия (теперь оно происходит не на острове) является значительным отклонением от сюжетной точки зрения в Dead Island 2, поэтому визуально игра больше напоминает Grand Theft Auto и Dying Light 2.

Успеть за 20 часов

Концепция существенно поменялась и в плане сюжета, так как разработчики решили отказаться от цельной истории в пользу бесконечного фриплея, а вместо финала пользователей ждут появляющиеся дополнения. Конечно, у Dead Island 2 есть и сюжетная линия, однако вместо единой истории он состоит из нескольких небольших, которые складываются в общую картину зомби-апокалипсиса.

Скриншот из игры Dead Islands 2

Скриншот из игры Dead Island 2

Фото: Deep Silver

Игрокам будет доступно огромное количество квестов, а различные достижения связаны с процессом уничтожения зомби. В этот раз разработчики берут не сложностью, а относительной простотой и обилием заданий, что придется по душе тем, кто планирует провести на улицах виртуального Лос-Анджелеса много времени. Прохождение сюжета займет около 20 часов.

Бой в игре тоже имеет новую механику. Вторая часть включает в себя несколько функций своих предшественниц, таких как режим ярости и системы крафта, а вот от опционального аналогового боевого управления было решено отказаться полностью. Функция позволяла игрокам поворачивать свое оружие в любую сторону, перемещая правый джойстик в одном направлении, а затем щелкая им в противоположном.

Выходцы из народа: восемь инди-игр на основе фольклора
Геймеры могут изучить пермскую мифологию и узнать о демонах Таиланда

А вот ярким нововведениям можно считать систему Flesh, которая сделает удары по противникам максимально реалистичными: след от них будет располагаться именно в той области, куда пришелся урон, а тип и степень повреждения зависят от используемого оружия. Получится даже заманить зомби к воде и пустить ток.

Постоянно меняющийся арсенал может пополняться всем, что лежит вокруг: деревянная доска, кувалда, бейсбольная бита или декоративный самурайский меч, украденный из чьего-то дома. Впоследствии оружие также можно улучшить с помощью найденных деталей, а каждый инструмент для убийства будет ощущаться по-разному: так, мощная, но медленная кувалда одним замахом наносит урон сразу нескольким врагам, а кастеты позволяют быстрой очередью ударов разделаться с одиночным зомби.

Скриншот из игры Dead Islands 2

Скриншот из игры Dead Island 2

Фото: Deep Silver

В игре доступны возможности мультиплеера, однако до сих пор непонятно, будет ли кооператив представлен с самого начала или же интегрирован в сюжетный режим, как в Dying Light 2. Ранее было заявлено о совместной сессии для восьми игроков, теперь их количество официально сократилось до трех, а кроссплей и вовсе не доступен.

Ошибки прошлого

Несмотря на желание разработчиков, чтобы Dead Island 2 стала лучшей игрой в боях от первого лица, по мнению тех, кто уже успел попробовать игровой процесс лично, она вряд ли станет прорывом и дотянется до качества той же Dying Light. Геймеры отмечают стандартный мир с повторяющимися активностями и геймплей, завязанный на сражениях и крафте нового оружия. Однако западные поклонники были впечатлены некоторыми нововведениями, в том числе и локализованной системой повреждения противников, которая станет одной из самых детализированных на сегодняшний день.

Чем дальше в ад: с кем придется столкнуться в Diablo 4
Первое бета-тестирование четвертой игры культовой серии подошло к концу

Пользователи похвалили и систему колоды карт, которая заменила традиционное древо навыков. Она имеет свои плюсы и минусы: игроки могут запутаться, добавляя разные характеристики игровому персонажу, однако возможность пересобрать свой билд прямо во время игры может стать действительно полезной.

Отличительной чертой Dead Island, несмотря на элементы survival horror, является юмор, временами весьма циничный, поэтому серию трудно назвать мрачной и пугающей. Создатели второй части обещали, что в этом плане игра не уступит предыдущей, а изобилие крови и жестокости со временем перестанет пугать игроков, став до абсурда смешным.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023