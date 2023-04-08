Зомби в городе: куда перенесут события Dead Island 2

Разработчики сообщили, что игра официально «ушла на золото». Релиз Dead Island 2 запланирован на 21 апреля. Спустя 12 лет после выхода первой части игрокам придется столкнуться с ожившими мертвецами на пляжах Лос-Анджелеса. Чего ожидать от одной из главных новинок месяца и учли ли создатели Dead Island свои прошлые ошибки, разбирались «Известия».

Геймдев любит троицу

Dead Island («Мертвый остров» ) определенно относится к тому типу игр, процесс создания которых можно называть производственным адом. За более чем десятилетнюю попытку выпустить продолжение экшена про зомби проект сменил три студии . После Techland за дело взялась немецкая Yager Development спустя год после выхода первой части, затем в 2015 году проект перешел к Sumo Digital. В итоге игру пришлось создавать с нуля, когда спустя еще четыре года издатель Deep Silver обратился к своей внутренней студии Dambuster (ранее отвечала за Homefront: The Revolution).

Сами разработчики были не в восторге от идеи заниматься игрой, вокруг которой уже успело появиться множество скептических слухов. Однако, несмотря на то что выход Dead Island 2 не раз откладывали, окончательная дата релиза оказалась на неделю раньше — 21 апреля вместо 28-го. В конце концов работники студии отметили, что предыдущие задержки положительно сказались на финальном продукте, так как позволили потратить полученное время на его улучшение.

Скриншот из игры Dead Island 2 Фото: Deep Silver

В Dead Island 2011 года события разворачивались на тропическом курорте вымышленного острова Баной. Помимо роскошного пятизвездочного отеля «Королевская пальма», на архипелаге находились тюрьма максимальной безопасности (в ней содержатся международные террористы и преступники), полиция и собственные вооруженные силы, а также поселения аборигенов, среди которых и началась эпидемия зомби. Игрокам пришлось не только бороться против зараженных вирусом, но и участвовать в конфликтах между людьми.

В 2013 году игра получила сюжетное продолжение Dead Island: Riptide, а в 2016-м была перевыпущена как Dead Island: Definitive Edition. Действия второй части перенесут в заброшенный Лос-Анджелес, большинство жителей которого уже эвакуированы.

Dead Island 2 будет доступна 21 апреля 2023 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.

Бей, куда хочешь

Действия Dead Island 2 разворачиваются спустя 10 лет после событий предыдущей части. Повествование начинается на месте крушения эвакуационного самолета, который должен был доставить выживших из кишащего зомби Лос-Анджелеса в безопасную зону. Для выбора доступно шесть персонажей (предположительно, между ними будет возможно переключаться в процессе игры), каждый из которых имеет сильные и слабые стороны, а позже получает уникальные привилегии. По сути, все они соответствуют более привычным игровым классам: есть те, кого лучше выбирать для ближнего боя с физическими атаками, а кого-то лучше взять для быстрого сбора трофеев и побега от нежити. При этом все герои могут вполне заменять друг друга и пользоваться любым снаряжением и оружием, так что идеальной комбинации для составления группы нет.

Скриншот из игры Dead Island 2 Фото: Deep Silver

Бруно — мошенник, родившийся и выросший на улицах Лос-Анджелеса. Среди его особых навыков есть «Удар в спину» при атаке противника сзади и «Быстрое возмездие», когда персонаж увеличивает показатели ловкости и сильной атаки при использовании блока или уклонения.

Эми — паралимпийка, может восстанавливать свою выносливость в случае попадания в зомби броском оружия и получает незначительное увеличение урона при атаке изолированных зомби благодаря навыку «Разделяй и властвуй».

Карла — уличная мотогонщица, которая повышает свою выносливость в критическом состоянии и становится сильнее, если находится рядом с несколькими зомби.

Дэни — участница команды по роликовому дерби родом из Ирландии. Девушка восстанавливает здоровье при помощи «Жажды крови», быстро убивая нескольких зомби подряд, а ее тяжелые атаки вызывают сильный взрыв при ударе.

Джейкоб — каскадер из Лондона, который раньше был успешным биржевым маклером. Теперь же «антигерой с талантом рок-звезды» получает незначительное увеличение урона при быстрой последовательной атаке и увеличение критического урона при низкой выносливости. При этом критические удары восстанавливают выносливость.

Райан — экзотический танцор из Фресно с трогательной историей за плечами. Он умеет восстанавливать здоровье каждый раз, когда сбивает зомби, а «Возмездие» позволяет персонажу увеличивать силу при использовании блока или уклонения во время атаки противника.

Скриншот из игры Dead Island 2 Фото: Deep Silver

Каждого персонажа можно индивидуализировать под свой стиль игры. Это получится благодаря новой системе карт способностей, из которых составляются разные комбинации. Карты находятся по мере исследования локаций, некоторые из них подойдут любому персонажу, в то время как уникальные — только одному герою . Игроки также получат доступ к механике RAGE, позволяющей временно достичь новых уровней силы благодаря неудачному укусу зомби.

Хоть зарубежные издания и писали об открытом мире Dead Island 2, разработчики говорят скорее о «традиционной экскурсии, которая проведет нас по культовым кусочкам Лос-Анджелеса» . Несмотря на это, поклонников экшена ждет несколько больших зон, перемещаться между которыми придется с загрузками и, судя по всему, пешком. Система позволяет возвращаться в уже пройденные локации для прохождения побочных квестов и сбора предметов. Окружающий мир будет автоматически подстраиваться под игрока и постоянно подкидывать ему задания, а каждый заход в локацию обновит поголовье противников и даст новые квесты. Можно сказать, смена места действия (теперь оно происходит не на острове) является значительным отклонением от сюжетной точки зрения в Dead Island 2, поэтому визуально игра больше напоминает Grand Theft Auto и Dying Light 2.

Успеть за 20 часов

Концепция существенно поменялась и в плане сюжета, так как разработчики решили отказаться от цельной истории в пользу бесконечного фриплея, а вместо финала пользователей ждут появляющиеся дополнения . Конечно, у Dead Island 2 есть и сюжетная линия, однако вместо единой истории он состоит из нескольких небольших, которые складываются в общую картину зомби-апокалипсиса.

Скриншот из игры Dead Island 2 Фото: Deep Silver

Игрокам будет доступно огромное количество квестов, а различные достижения связаны с процессом уничтожения зомби. В этот раз разработчики берут не сложностью, а относительной простотой и обилием заданий, что придется по душе тем, кто планирует провести на улицах виртуального Лос-Анджелеса много времени. Прохождение сюжета займет около 20 часов.

Бой в игре тоже имеет новую механику. Вторая часть включает в себя несколько функций своих предшественниц, таких как режим ярости и системы крафта, а вот от опционального аналогового боевого управления было решено отказаться полностью. Функция позволяла игрокам поворачивать свое оружие в любую сторону, перемещая правый джойстик в одном направлении, а затем щелкая им в противоположном.

А вот ярким нововведениям можно считать систему Flesh, которая сделает удары по противникам максимально реалистичными: след от них будет располагаться именно в той области, куда пришелся урон, а тип и степень повреждения зависят от используемого оружия. Получится даже заманить зомби к воде и пустить ток.

Постоянно меняющийся арсенал может пополняться всем, что лежит вокруг: деревянная доска, кувалда, бейсбольная бита или декоративный самурайский меч, украденный из чьего-то дома. Впоследствии оружие также можно улучшить с помощью найденных деталей, а каждый инструмент для убийства будет ощущаться по-разному: так, мощная, но медленная кувалда одним замахом наносит урон сразу нескольким врагам, а кастеты позволяют быстрой очередью ударов разделаться с одиночным зомби.

Скриншот из игры Dead Island 2 Фото: Deep Silver

В игре доступны возможности мультиплеера, однако до сих пор непонятно, будет ли кооператив представлен с самого начала или же интегрирован в сюжетный режим, как в Dying Light 2. Ранее было заявлено о совместной сессии для восьми игроков, теперь их количество официально сократилось до трех, а кроссплей и вовсе не доступен.

Ошибки прошлого

Несмотря на желание разработчиков, чтобы Dead Island 2 стала лучшей игрой в боях от первого лица, по мнению тех, кто уже успел попробовать игровой процесс лично, она вряд ли станет прорывом и дотянется до качества той же Dying Light. Геймеры отмечают стандартный мир с повторяющимися активностями и геймплей, завязанный на сражениях и крафте нового оружия. Однако западные поклонники были впечатлены некоторыми нововведениями, в том числе и локализованной системой повреждения противников, которая станет одной из самых детализированных на сегодняшний день.

Пользователи похвалили и систему колоды карт, которая заменила традиционное древо навыков. Она имеет свои плюсы и минусы: игроки могут запутаться, добавляя разные характеристики игровому персонажу, однако возможность пересобрать свой билд прямо во время игры может стать действительно полезной.

Отличительной чертой Dead Island, несмотря на элементы survival horror, является юмор, временами весьма циничный, поэтому серию трудно назвать мрачной и пугающей. Создатели второй части обещали, что в этом плане игра не уступит предыдущей, а изобилие крови и жестокости со временем перестанет пугать игроков, став до абсурда смешным.