Звездная быль: разработчики Genshin Impact выпустили новую игру

Разработчики легендарной Genshin Impact 26 апреля выпустили новую фэнтезийную ролевую игру Honkai Star Rail. Пока она доступна на PC, Android и iOS, но в будущем ожидается выход и на консолях . В октябре 2023 года компания HoYoverse официально анонсировала предстоящую игру. Еще до выпуска разработчики сообщали более чем о 10 млн зарегистрированных пользователей. Геймплей, системные требования, сравнение с Genshin Impact и другие подробности релиза — в материале «Известий».

Путь к звездам

В Honkai Star Rail игрок управляет одним из четырех персонажей на выбор, кроме того, присутствуют элементы открытого мира и исследования подземелий со стратегическими боями. Пользователям предстоит совершить путешествие по всей галактике на Астральном экспрессе. В процессе им будут открываться новые миры, цивилизации, а также встречаться единомышленники.

Первое обновление в игре получило название Star Rail («Путь, ведущий к звездам»). Как и со всеми предыдущими релизами, разработчики предоставили геймерам промокоды на звездные нефриты, материалы прокачки героев и оружие. Активация промокодов ограничена по времени.

HoYoverse приступили к первому закрытому бета-тестированию Honkai Star Rail 26 октября 2021 года и завершили его 1 ноября. Второе закрытое бета-тестирование было проведено 25 мая 2022-го и окончилось 15 июня того же года.

Скриншот игры Honkai Star Rail Фото: HoYoverse

Системные требования

Незадолго до выхода игры разработчики опубликовали довольно лояльные системные требования. Напомним, игра доступна на PC, Android и iOS. Для запуска на личном PC пользователю потребуется не меньше 6 гб оперативной памяти, 20 гб на жестком диске и процессор Intel Core i3.

Для установки игры на Android и iOS потребуется 8,5 гб и 9 гб соответственно. Модель iPhone, в свою очередь, должна быть не старше iPhone XS/XR. Версия для консолей появится позже, но дата пока не оглашалась.

Сюжет и геймпей

Предшественником Honkai Star Rail является Honkai Impact 3rd, вышедшая в 2017 году в Китае и вскоре ставшая доступная по всему миру. Пространство Star Rail является альтернативной реальностью мира Honkai Impact 3rd.

Слаженная командная работа лежит в основе боевой системы Honkai Star Rail. Имея до четырех игровых персонажей в команде, необходимо учитывать силу атаки, способности поддержки и типы элементов, чтобы сформировать наилучшие комбинации для боя. У каждого героя есть три типа атаки:

— базовая;

— навык;

— ультра (самая сильная атака с огромным уроном).

Скриншот игры Honkai Star Rail Фото: HoYoverse

Навык формируется из набранных очков, которые восстанавливаются при помощи базовых атак. Необходимо тщательно балансировать между базовыми атаками и навыками на протяжении всего боя. Режим «ультра» можно использовать в любой момент, но для повторного применения необходимо время на восстановление.

Каждый игровой персонаж наделен одной из семи стихийных сил, их называют элементами: огонь, лед, ветер, молния, физический, квантовый и воображаемый элементы. Они используются для воздействия на уязвимые характеристики противника. Например, персонаж с элементом огня должен нацеливаться на противника, который подвержен получению большого урона от огненных атак.

Основное снаряжение персонажей — световые конусы . Они улучшают характеристики героев и предоставляют пассивную способность (сила, которая работает сама по себе без вмешательств игрока).

Игровое приключение начинается с космической станции «Герта». Фэнтезийная вселенная Honkai Star Rail наполнена разными мирами, каждый со своими уникальными пейзажами и историями.

Скриншот игры Honkai Star Rail Фото: HoYoverse

Honkai Star Rail vs. Genshin Impact

Многие геймеры замечают очевидные сходства между двумя играми от HoYoverse, например, в графике, пользовательском и игровых режимах.

Оба проекта имеют проработку в стиле аниме, с завораживающими пейзажами и детализированными персонажами, окружающей средой. Но так кажется лишь на первый взгляд, графика Honkai Star Rail более четкая, с резкими линиями в отличие от плавной рисовки Genshin Impact.

Боевой опыт в двух играх имеет существенные различия. Если в Genshin Impact используется более свободная боевая система, то в Honkai Star Rail задействован классический пошаговый бой в стиле JRPG. В такой системе всё зависит не столько от скорости реакции, сколько от понимания происходящего и умения правильно составить себе команду. В следствие чего каждая битва в Star Rail занимает больше времени. В обеих играх используются элементы и щиты, но они по-разному встроены в боевую систему. Классическое оружие «Геншина» заменено световыми конусами в Star Rail.

Несмотря на некоторую схожесть двух игр, каждая из них представляет собой совершенно уникальный продукт с захватывающим сюжетом и геймплеем.

Скриншот игры Genshin Impact Фото: HoYoverse

Легендарная «Геншин Импакт»

Самым известным продуктом HoYoverse является именно Genshin Impact — одна из наиболее успешных мобильных игр в истории. Впервые она была представлена на выставке E3 в июне 2019 года. Бюджет на разработку и маркетинг составил около $100 млн, что делает ее одной из наиболее дорогих видеоигр в принципе.

«Геншин» знакомит пользователей с миром, где правят боги Архонты. Сюжет развивается вокруг Путешественника, который должен отыскать своего брата и сестру, совершая параллельно с этим почти всевозможные подвиги. Для поиска своих родных предстоит исследовать семь регионов мира Тейвата.

При разработке «Геншина» создатели вдохновлялись игрой The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Из-за чего разработчики встретили критику в свой адрес от поклонников франшизы Zelda. За свое сравнительно недолгое существование «Геншин» обрела миллионы поклонников по всему миру и одержала победу в трех номинациях на премиях TapTap Game Awards, Apple Design Awards и The Game Awards 2021.

Старт Genshin Impact стал самым массовым среди китайских игр — через несколько часов после запуска количество зрителей трансляций на стриминговом сервисе Twitch превысило 110 тыс.