Да пребудет с силой: игра по «Звездным войнам» появится в РФ в конце мая

Самый главный игровой релиз для фанатов саги «Звездные войны» — Star Wars Jedi: Survivor — появится в РФ в конце мая , рассказали «Известиям» ритейлеры. Речь идет о дисковых изданиях для консолей PlayStation и Xbox. Такая задержка объясняется логистикой: сейчас их завозят в страну по параллельному импорту, что значительно увеличивает сроки поставок. К тому же купить новинку на российских аккаунтах приставок нельзя, но пользователи могут приобрести ее в других регионах — через посредников или самостоятельно. Почему фанаты вселенной так ждут этот проект и как скачать его в цифровом формате — в материале «Известий».

Сложный путь

Игра по вселенной «Звездных войн» — Star Wars Jedi: Survivor — появится в РФ спустя несколько недель после выхода, сообщили «Известиям» ритейлеры. Мировой релиз для платформ PlayStation, Xbox и ПК состоится 28 апреля .

— Мы ожидаем, что диски с игрой Star Wars Jedi: Survivor для консолей поступят в продажу через три-четыре недели. На данный момент доступен предзаказ по цене 8 тыс. рублей , — рассказал «Известиям» представитель «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Петров.

В пресс-службе Ozon сообщили, что ожидают диски после майских праздников. Игру будут продавать частники , добавили представители маркетплейса.

Фото: Electronic Arts Star Wars Jedi: Survivor

— Предполагаем, что спрос будет больше, чем на Atomic Heart (российская игра про альтернативный СССР) из-за более лояльного возрастного рейтинга и популярности вселенной Star Wars, но меньше, чем у Hogwarts Legacy (игра по вселенной книг Джоан Роулинг). По нашей оценке, база фанатов вселенной Гарри Поттера среди геймеров в России не меньше, а то и больше, чем у «Звездных войн», а игры по нему — большая редкость . Кроме того, маркетинговая кампания Hogwarts Legacy была заметно мощнее, — рассказали в пресс-службе Ozon.

Представители Wildberries отказались назвать дату начала продаж новинки на маркетплейсе.

В одном из IT-дистрибьюторов рассказали «Известиям», что задержка с поставкой дисков в Россию связана с логистикой .

— Диски с играми доставляют параллельным импортом, поэтому привезти новинки практически сразу после релиза достаточно сложно, задержка в среднем как раз и составляет три-четыре недели , — объяснил собеседник «Известий».

По его словам, на сегодняшний день ситуация со Star Wars Jedi: Survivor осложняется еще и тем, что не до конца понятно, будет ли озвучка на русском . Несмотря на то что компания Electronic Arts (издатель игры) не заявляла ее наличие, в файлах программы уже обнаружили наличие такого дубляжа .

— На сегодняшний день диски печатают в Польше и Турции. В Польше русский язык присутствует в большинстве новинок , — подчеркнул источник «Известий».

Скриншот из трейлера игры Star Wars Jedi: Survivor Фото: Electronic Arts

Прямые поставки через Европу закрыты, поэтому ритейлерам придется закупать диски через Турцию или Казахстан. Скорее всего, в первое время игра будет продаваться без русского дубляжа , поскольку привезти диск из Турции быстрее, чем его польскую копию, рассказал собеседник.

Цифровые варианты

Несмотря на то что российские магазины не дают возможности приобрести игру для PlayStation и Xbox в цифровом виде, у отечественных геймеров есть несколько обходных путей .

На торговых площадках Avito и Plati.ru можно воспользоваться услугами посредников. Там их стоимость варьируется от 2 тыс. до 10 тыс. рублей в зависимости от региона, для которого предназначен ключ к игре. Турецкие версии из-за низкого курса лиры стоят дешевле.

Также можно приобрести игру самостоятельно. Для этого необходимо завести виртуальную карту турецкого банка с помощью приложения Oldubil. Сначала нужно пройти процедуру регистрации — поддерживаются номера любых российских сотовых операторов. Пользователь получит виртуальную MasterCard, которую максимально можно пополнить на 2 750 лир — чуть более 10 тыс. рублей . Чтобы внести деньги на счет, понадобится регистрация на криптовалютной платформе Binance. Там нужно пройти верификацию с помощью загранпаспорта , в среднем это занимает до двух часов.

Скриншот из трейлера игры Star Wars Jedi: Survivor Фото: Electronic Arts

Так как Binance вернула возможность покупки валют российскими банковскими картами, процесс приобретения криптоаналога доллара USDT значительно упростился по сравнению с методом P2P-торговли (обмен валютами между людьми), о котором «Известия» писали ранее. Сначала необходимо внести необходимую сумму на счет в рублях, далее сконвертировать их в USDT. После обменять на лиры и вывести на турецкую карту. Далее можно оплачивать товары в турецких магазинах PlayStaion и Xbox .

Почему ждем

Вселенная «Звездных войн» очень популярна в России, поэтому Star Wars Jedi: Survivor наряду с Hogwarts Legacy и Atomic Heart — одна из самых ожидаемых новинок года . Согласно статистке «Яндекса», за последний месяц интерес к проекту вырос практически в 1,5 раза .

— Star Wars Jedi: Survivor — это продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order, самой успешной игры серии, которая продалась тиражом свыше 10 млн копий . Сам Эндрю Уилсон, глава Electronic Arts, ранее заявлял о том, что именно успех Fallen Order гарантировал появление других по «Звездным войнам», — сообщил сооснователь XYZ School и CEO Ultimate Education Павел Мосейкин.

К тому же нельзя говорить о каком-то серьезном выборе для геймеров — фанатов франшизы . Времена, когда домашняя студия LucasArts (ныне Lucasfilm Games) выпускала по пять-шесть разножанровых игр по вселенной, давно прошли, объяснил продюсер медиапроекта «Игропром» Михаил Лисецкий.

Скриншот из трейлера игры Star Wars Jedi: Survivor Фото: Electronic Arts

— Сейчас расклад другой: интерактивные «Звездные войны» — это один, максимум два блокбастера в год, контентные обновления к уже вышедшим играм и очень много мобильных тайм-киллеров . Для истинного фаната меню весьма скудное, — продолжил специалист.