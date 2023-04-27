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Да пребудет с силой: игра по «Звездным войнам» появится в РФ в конце мая
Самый главный игровой релиз для фанатов саги «Звездные войны» — Star Wars Jedi: Survivor — появится в РФ в конце мая, рассказали «Известиям» ритейлеры. Речь идет о дисковых изданиях для консолей PlayStation и Xbox. Такая задержка объясняется логистикой: сейчас их завозят в страну по параллельному импорту, что значительно увеличивает сроки поставок. К тому же купить новинку на российских аккаунтах приставок нельзя, но пользователи могут приобрести ее в других регионах — через посредников или самостоятельно. Почему фанаты вселенной так ждут этот проект и как скачать его в цифровом формате — в материале «Известий».
Сложный путь
Игра по вселенной «Звездных войн» — Star Wars Jedi: Survivor — появится в РФ спустя несколько недель после выхода, сообщили «Известиям» ритейлеры. Мировой релиз для платформ PlayStation, Xbox и ПК состоится 28 апреля.
— Мы ожидаем, что диски с игрой Star Wars Jedi: Survivor для консолей поступят в продажу через три-четыре недели. На данный момент доступен предзаказ по цене 8 тыс. рублей, — рассказал «Известиям» представитель «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Петров.
В пресс-службе Ozon сообщили, что ожидают диски после майских праздников. Игру будут продавать частники, добавили представители маркетплейса.
— Предполагаем, что спрос будет больше, чем на Atomic Heart (российская игра про альтернативный СССР) из-за более лояльного возрастного рейтинга и популярности вселенной Star Wars, но меньше, чем у Hogwarts Legacy (игра по вселенной книг Джоан Роулинг). По нашей оценке, база фанатов вселенной Гарри Поттера среди геймеров в России не меньше, а то и больше, чем у «Звездных войн», а игры по нему — большая редкость. Кроме того, маркетинговая кампания Hogwarts Legacy была заметно мощнее, — рассказали в пресс-службе Ozon.
Представители Wildberries отказались назвать дату начала продаж новинки на маркетплейсе.
В одном из IT-дистрибьюторов рассказали «Известиям», что задержка с поставкой дисков в Россию связана с логистикой.
— Диски с играми доставляют параллельным импортом, поэтому привезти новинки практически сразу после релиза достаточно сложно, задержка в среднем как раз и составляет три-четыре недели, — объяснил собеседник «Известий».
По его словам, на сегодняшний день ситуация со Star Wars Jedi: Survivor осложняется еще и тем, что не до конца понятно, будет ли озвучка на русском. Несмотря на то что компания Electronic Arts (издатель игры) не заявляла ее наличие, в файлах программы уже обнаружили наличие такого дубляжа.
— На сегодняшний день диски печатают в Польше и Турции. В Польше русский язык присутствует в большинстве новинок, — подчеркнул источник «Известий».
Скриншот из трейлера игры Star Wars Jedi: Survivor
Прямые поставки через Европу закрыты, поэтому ритейлерам придется закупать диски через Турцию или Казахстан. Скорее всего, в первое время игра будет продаваться без русского дубляжа, поскольку привезти диск из Турции быстрее, чем его польскую копию, рассказал собеседник.
Цифровые варианты
Несмотря на то что российские магазины не дают возможности приобрести игру для PlayStation и Xbox в цифровом виде, у отечественных геймеров есть несколько обходных путей.
На торговых площадках Avito и Plati.ru можно воспользоваться услугами посредников. Там их стоимость варьируется от 2 тыс. до 10 тыс. рублей в зависимости от региона, для которого предназначен ключ к игре. Турецкие версии из-за низкого курса лиры стоят дешевле.
Также можно приобрести игру самостоятельно. Для этого необходимо завести виртуальную карту турецкого банка с помощью приложения Oldubil. Сначала нужно пройти процедуру регистрации — поддерживаются номера любых российских сотовых операторов. Пользователь получит виртуальную MasterCard, которую максимально можно пополнить на 2 750 лир — чуть более 10 тыс. рублей. Чтобы внести деньги на счет, понадобится регистрация на криптовалютной платформе Binance. Там нужно пройти верификацию с помощью загранпаспорта, в среднем это занимает до двух часов.
Скриншот из трейлера игры Star Wars Jedi: Survivor
Так как Binance вернула возможность покупки валют российскими банковскими картами, процесс приобретения криптоаналога доллара USDT значительно упростился по сравнению с методом P2P-торговли (обмен валютами между людьми), о котором «Известия» писали ранее. Сначала необходимо внести необходимую сумму на счет в рублях, далее сконвертировать их в USDT. После обменять на лиры и вывести на турецкую карту. Далее можно оплачивать товары в турецких магазинах PlayStaion и Xbox.
Почему ждем
Вселенная «Звездных войн» очень популярна в России, поэтому Star Wars Jedi: Survivor наряду с Hogwarts Legacy и Atomic Heart — одна из самых ожидаемых новинок года. Согласно статистке «Яндекса», за последний месяц интерес к проекту вырос практически в 1,5 раза.
— Star Wars Jedi: Survivor — это продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order, самой успешной игры серии, которая продалась тиражом свыше 10 млн копий. Сам Эндрю Уилсон, глава Electronic Arts, ранее заявлял о том, что именно успех Fallen Order гарантировал появление других по «Звездным войнам», — сообщил сооснователь XYZ School и CEO Ultimate Education Павел Мосейкин.
К тому же нельзя говорить о каком-то серьезном выборе для геймеров — фанатов франшизы. Времена, когда домашняя студия LucasArts (ныне Lucasfilm Games) выпускала по пять-шесть разножанровых игр по вселенной, давно прошли, объяснил продюсер медиапроекта «Игропром» Михаил Лисецкий.
Скриншот из трейлера игры Star Wars Jedi: Survivor
— Сейчас расклад другой: интерактивные «Звездные войны» — это один, максимум два блокбастера в год, контентные обновления к уже вышедшим играм и очень много мобильных тайм-киллеров. Для истинного фаната меню весьма скудное, — продолжил специалист.
Действие игры будет разворачиваться в том же промежутке времени, что и сериал «Оби-Ван Кеноби», который вышел летом 2022 года и стал самым успешным проектом Disney+. Хотя в России его встретили неоднозначно, многим фанатам «Звездных войн» он пришелся по вкусу. Покупателями станут поклонники франшизы, а остальные геймеры будут руководствоваться отзывами от первых геймеров, резюмировал Павел Мосейкин.