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Ранний десант: шутер Starship Troopers: Extermination выходит в бета-версии

В основу игры лег оригинальный роман «Звездный десант»
Фото: TriStar Pictures, Inc.
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Шутер-игра Starship Troopers: Extermination («Звездный десант: Истребление») выйдет в ранний доступ 17 мая. Об этом объявила канадская студия Offworld Industries в сотрудничестве с Sony Pictures Consumer Products. Релиз бета-версии позволит разработчикам получить обширную обратную связь от геймеров — опираясь на отзывы игроков, создатели смогут улучшить проект и устранить ошибки. Кроме того, обладателям бета-версии предоставят разнообразное оружие, обновленную систему прокачки классов и дополнительные скины для брони. Каким будет геймплей, что лежит в основе игры и другие подробности — в материале «Известий».

Бета-версия

Предоставление раннего доступа к проекту позволяет разработчикам исправить баги и усовершенствовать игровой процесс, чтобы показать миру более проработанную версию игры. В Offworld Industries сообщают, что для пользователей будет открыта дорожная карта с отсылками на запланированный сюжет.

Геймеру предстоит сражаться с опасными летающими врагами и боссами, для победы важна четкая координация действий. Битва и противники будут становиться сильнее и свирепей ближе к релизу. Сражение проходит на планете под названием Валака, игрокам необходимо создавать и укреплять свои базы, участвовать в боях. Карта заполнена уникальными зонами для охоты на врагов.

Starship Troopers: Extermination
Фото: TriStar Pictures, Inc.

Ожидается, что Starship Troopers: Extermination будет находиться в бета-версии около года. Оставить обратную связь можно в центре сообщества Steam, а также на официальном сервере Discord Starship Troopers.

Отличия бета от полной версии

Полная версия игры подразумевает под собой проект, в котором ошибки и баги сведены к минимуму, а также наличие обширного количества миров, брони и оружия. Игроку будет доступен широкий спектр настроек, который позволит адаптировать персонажа в соответствии со стилем игры и опытом геймера.

Starship Troopers: Extermination
Фото: TriStar Pictures, Inc.

Бета-игроку предстоит столкнуться с ошибками и недоработками создателей. Важно отметить, что стоимость игры после релиза станет значительно выше, чем при покупке раннего доступа.

Сюжет и геймплей

Игра сделана по мотивам одноименного фильма «Звездный десант» 1997 года. Игроки вступят в передовой отряд и отправятся сражаться с арахнидами — разумными насекомоподобными существами из звездной системы Клендату. Разработчики обещают одновременную поддержку 16 игроков (четыре команды) и три класса персонажей. Starship Troopers: Extermination — это командный кооперативный шутер от первого лица.

Игрокам предстоит объединяться в отряды и защищать свою базу, выполнять задания, собирать ресурсы и убивать противников. Пользователь сможет самостоятельно выбрать себе один из трех классов персонажей: штурмовика, саппорта или защитника. Всего будет представлено несколько видов вражеских жуков:

— жуки-дроны;

— воины;

— пулеметчики;

— плазменные гранатометчики.

Starship Troopers: Extermination
Фото: TriStar Pictures, Inc.

Противники будут вести активные наступательные и атакующие действия, разрушая постройки и транспортные средства. Игрокам необходимо своевременно защищаться и применять все свои способности для сохранения команды и территории.

Большая карта с пятью уникальными зонами для боев и сражений позволит открывать множество новых мест во время игрового процесса. Система Ping (в основе лежит коммуникация между соратниками) позволит игрокам своевременно сообщать товарищам по команде свое местоположение и информацию о приближающихся врагах.

Сейсмическая активность

Один из режимов игры получил название Seismic Slam. Цель игрока в данном режиме активировать сейсморазведочное устройство и охранять его во время сбора данных. Устройство работает от газовых ресурсов. Параллельно с защитой аппарата игрокам необходимо собирать руду и другие ресурсы. Для эффективности и повышения работоспособности члены команды смогут разделять и координировать свои задачи. Если команда во время миссий допускает ошибки, в бой вступают более сильные и опасные враги.

Starship Troopers: Extermination
Фото: TriStar Pictures, Inc.

Системные требования

Среди поддерживаемых языков пока заявлен только английский. Игра ожидается на PC, но не исключен релиз и на игровых консолях. Рекомендуемые системные требования для раскрытия графического и технологического потенциала игры:

  • ОС: Windows 10 64-bit;
  • процессор: Intel Core i7-4770 или AMD Ryzen 5 1600X;
  • оперативная память: 16 Гб;
  • видеокарта: Nvidia GTX 1070 8 GB или AMD Equivalent;
  • место на диске: 20 Гб.

Независимо от наличия официально указанных минимальных и рекомендуемых системных требований для «Звездного десанта» нередко они оказываются занижены. Как следствие, производительность игры может не соответствовать ожиданиям пользователя.

Starship Troopers: Extermination
Фото: TriStar Pictures, Inc.

Роман в основе

Истоки вселенной кроются в сюжете романа Роберта Хайнлайна «Звездный десант», опубликованного в 1959 году. Книга в жанре боевой фантастики повествует об армии будущего и критикует общество США 50-х годов. Основная мысль произведения состоит в том, что отсутствие дисциплины ведет к моральному упадку общества.

Хайнлайн популяризировал идею футуристических вооруженных сил, которые стали неотъемлемой частью научной фантастики. Роман считается одним из самых спорных у автора ввиду того, что он продвигал идеологию, ограничивающую права и свободы граждан, не состоящих на военной службе. Так, в произведении правом голоса обладали лишь военные ветераны, а сюжет строился на идеологии милитаризма.

Во вселенной Земной Федерации (правительство планеты в романе) противниками людей являются псевдоарахниды — существа, похожие на пауков и обладающие интеллектом. У них есть несколько каст: безвредные рабочие, солдаты с оружием, инженеры, строители, похожие на муравьев и термитов, аристократы и королева.

Starship Troopers: Extermination
Фото: TriStar Pictures, Inc.

Один из главных героев — Хуан Рико из семьи богатых финансистов. Роман начинается с Рико, который находится на борту транспортного корвета «Роджер Янг», и набега его отряда на планетарную колонию. Значительная часть романа представляет собой, по сути, политический трактат в виде описаний школьных занятий Рико и его рассуждений.

«Звездный десант» оценивается как роман-воспитание или история переходного возраста Рико, поскольку он взрослеет через свое пребывание в пехоте. Его подготовка — как в учебном лагере, так и в школе кандидатов в офицеры — включает в себя познание идеологии милитаризма.

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