Смена мех: вышел первый геймплейный трейлер Armored Core 6: Fires of Rubicon

Японская компания FromSoftware 27 апреля презентовала первый геймплейный трейлер для игры в жанре боевых мехов Armored Core 6: Fires of Rubicon («Огни Рубикона»). Игроку предстоит сразиться с сильнейшими роботами и пройти испытания. Кроме того, создатели анонсировали релиз проекта, который состоится 25 августа этого года. Каждый желающий уже сейчас может оформить предзаказ в Steam. Каким будет геймплей, сюжет и другие подробности предстоящего тайтла — в материале «Известий».

От разработки до релиза

Последняя игра серии Armored Core вышла более 10 лет назад, поэтому поклонники франшизы с нетерпением ждали новую часть. Слухи о разработке Armored Core 6 появились еще в 2016 году, но официально ее анонсировали лишь в декабре 2022-го в рамках The Game Awards.

Тогда же было объявлено, что руководителем проекта выступит Масару Ямамура, сменивший Хидетаку Миядзаки. До этого Ямамура являлся ведущим игровым дизайнером в Sekiro: Shadows Die Twice. Создатели подчеркнули, что постарались применить весь накопившийся опыт для создания новой части игры.

Фото: FromSoftware Inc.

Авторы хотят переосмыслить Armored Core в современных реалиях. Игроков ждут скоростные бои с участием многотонных машин, битвы с боссами и возможность персонализировать своего меха. Совсем скоро, 25 августа, поклонники серии смогут протестировать долгожданную игру и сложить свое впечатление о ней. Первый трейлер публика встретила довольно положительно. Пользователь Reddit под ником Col0nelBear пишет: «Этот геймплей — именно то, что я ждал годами. Armored Core 1,2, Another Age и 3 были одними из моих любимых игр в детстве. Не могу дождаться, чтобы попробовать шестую часть».

Планета Рубикон

Сюжет Armored Core 6 разворачивается на планете Рубикон 3, которая является абсолютно новой локацией для серии игр. Человечество обнаруживает источник энергии под названием «Коралл». Ожидалось, что этот ресурс значительно улучшит технологические возможности людей. Однако находка привела планету к масштабному природному катаклизму. Лишь спустя полстолетия человечество вновь отправилось на Рубикон для повторной попытки порабощения энергетического ресурса.

Фото: FromSoftware Inc.

Различные районы Рубикона наполнены контрастами — промышленные руины после катастрофы сочетаются с современными горнодобывающими сооружениями. «Это сложный и многослойный мир, наполненный мегаструктурами и огромными подземными сооружениями, построенными его бывшими обитателями. Эти структуры покрывают планетарную поверхность, разрушенную сильным холодом и загрязнением после катастрофы», — отметил руководитель игры Масару Ямамура.

Геймплей

Пользователю предстоит играть в роли наемника, пилотирующего один из бронированных мехов (вид фантастических машин/роботов, передвигающихся при помощи ног). Игрок будет сражаться с корпорациями и другими фракциями. Сюжет поделен на отдельные миссии. В «Огнях Рубикона» есть возможность как однопользовательской, так и многопользовательской игры, поэтому необходимо постоянное подключение к сети.

Механика не будет отличаться от остальных игр серии. Возможность кастомизации и модернизации меха под себя отличительная особенность Armored Core. Создатели предоставили игроку выбор различного типа оружия, видов ног и других элементов, которые напрямую влияют на характеристики и способности меха. Четыре слота для оружия — по одному в каждой руке и два на спине — предоставляют пространство для экспериментов с индивидуальным снаряжением.

Фото: FromSoftware Inc.

В сражении с боссами будет задействован широкий спектр наступательных и оборонительных тактик, для победы над противником необходимо внимательно следить за его действиями и изучить слабые стороны. В игре есть огромные боевые вертолеты и беспилотные машины, запрограммированные на уничтожение всего сущего. Armored Core 6 предложит ряд взрывных боев, которые заставят игроков сражаться вопреки всему и побеждать.

Усиление штурма

Одной из самых ожидаемых функций в Armored Core 6 является мгновенное переключение между перестрелкой на дальней дистанции и ближним боем благодаря навыку под названием Assault Boost .

Фото: FromSoftware Inc.

Дополнением к боевой системе серии является элемент «пошатывания»: если мех получает слишком много ударов за короткий промежуток времени, то система управления будет перегружена, что сделает его еще более уязвимым на короткое время.

Арена возвращается

Хорошая новость для давних поклонников серии состоит в том, что любимый многими режим «Арена» возвращается . Игрок сможет пройти целую серию сражений против сильнейших боевых мехов. На «Арене» можно не только совершенствовать свои навыки, набираясь опыта, но и открыть новые варианты путей для дальнейшего прохождения игры.

Системные требования

Вместе с релизом трейлера на странице тайтла в Steam появилась информация о минимальных системных требованиях для запуска игры. Так, пользователю потребуется не менее 65 Гб свободного места на диске, а также:

— ОС: Windows 10 64-бит;

— процессор: AMD Ryzen 3 3300X или Intel Core i5-8600K;

— оперативная память: 12 Гб;

— видеокарта: AMD Radeon RX 480 или NVIDIA GeForce GTX 960 на 4 Гб.

Игра будет доступна для загрузки на PC, PlayStation 4/5, Xbox One и Xbox Series.

История серии Armored Core

Более 20 лет назад FromSoftware выпустили культовую Armored Core на оригинальной PlayStation — игроки были покорены сочетанием интенсивных боевых действий с мехами и стратегической кастомизацией. С тех пор серия высоко ценится среди геймеров и получила множество сиквелов и спинн-оффов. Вскоре после выхода первой игры за разработчиками закрепилась слава профессионалов меха-сражений.

Фото: FromSoftware Inc. Armored Core

Armored Core — это консольный шутер с возможностью полуавтоматического наведения на многих видах оружия. Сражаться приходится с мехами, автоматизированными роботами и различной техникой — как гражданской, так и военной. Уже в первой игре серии количество миссий доходило до полусотни. Задания были крайне разнообразными: в одних нужно было помогать тестировать экспериментальных боевых роботов, в других — саботировать чужой бизнес. Из небольших историй, которые игрок получал в виде брифинга, и складывался мир Armored Core — необычный, но интересный, выстроенный по всем традициям киберпанка, где человеческие жизни ничего не стоят, а реальная власть держится в руках корпораций.