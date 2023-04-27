Компания FromSoftware открыла предзаказ игры Armored Core 6: Fires of Rubicon, релиз которой состоится 25 августа на PlayStation, Xbox и ПК.

Согласно информации на онлайн-сервисе Steam, предзаказ новой части серии Armored Core можно сделать за 2399 pублей, а делюксового издания — за 2799 pублей. Кроме того, для игроков будут доступны русские субтитры и озвучка.

Вместе с открытием предзаказов компания-издатель Bandai Namco Games, работающая совместно с FromSoftware над выходом игры, опубликовала на своем YouTube-канале трейлер проекта.

Над новой игрой работали авторы Elden Ring и серии Dark Souls.

Сюжет Armored Core 6: Fires of Rubicon будет разворачиваться на планете Рубикон 3. Игроку достанется роль наемника в борьбе за контроль над малоизученным природным ресурсом.

Ранее в этот день ритейлеры рассказали «Известиям», что в России появится игра по вселенной «Звездных войн» — Star Wars Jedi: Survivor. Отмечалось, что релиз состоится 28 апреля, а сам проект будет доступен в РФ спустя несколько недель.