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Игра Star Wars Jedi: Survivor появится в России в конце мая

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Фото: Electronic Arts
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Игра по вселенной «Звездных войн» — Star Wars Jedi: Survivor — появится в РФ спустя несколько недель после выхода, рассказали «Известиям» ритейлеры. Мировой выход проекта для платформ PlayStation, Xbox и ПК состоится 28 апреля.

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«Мы ожидаем, что диски с игрой Star Wars Jedi: Survivor для консолей поступят в продажу через три–четыре недели. На данный момент доступен предзаказ по цене 8 тыс. рублей», — рассказал «Известиям» представитель «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Петров.

В пресс-службе Ozon рассказали, что ожидают диски после майских праздников. Игру будут продавать частники, добавили представители маркетплейса.

«Предполагаем, что спрос будет больше, чем на Atomic Heart (российская игра про альтернативный СССР) из-за более лояльного возрастного рейтинга и популярности вселенной Star Wars, но меньше, чем у Hogwarts Legacy (игра по вселенной книг Джоан Роулинг). По нашей оценке, база фанатов вселенной Гарри Поттера среди геймеров в России не меньше, а то и больше, чем у «Звездных войн», а игры по нему — большая редкость. Кроме того, маркетинговая кампания Hogwarts Legacy была заметно мощнее», — рассказали в пресс-службе Ozon.

Представители Wildberries отказались назвать дату начала продаж новинки на маркетплейсе.

В одном из IT-дистрибьюторов сообщили «Известиям», что задержка с поставкой дисков в Россию связана с логистикой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Да пребудет с силой: игра по «Звездным войнам» появится в РФ в конце мая

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