 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин потребовал восстановить жилье в Сосьве к началу отопительного сезона
Мир
В Берлине арестовали около 70 человек на первомайских демонстрациях
Общество
ФСБ задержала подозреваемых в убийстве замначальника УВД Мелитополя
Мир
В Литве прекратил действовать режим ЧП на границе с РФ и Белоруссией
Общество
Путин по видеосвязи дал старт движению трамваев в Мариуполе
Здоровье
В России появился первый аппарат для проведения ПЭТ/МРТ
Происшествия
В Мелитополе совершено покушение на замначальника ГУМВД по Запорожской области
Мир
Экоактивисты в знак протеста вновь перекрыли несколько улиц Берлина
Мир
В Великобритании зафиксировали рекордный рост цен на продукты
Мир
Акцию «Бессмертный полк» организовали в столице ДР Конго
Мир
Годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7%
Общество
Умер модельер Валентин Юдашкин
Мир
Спецслужбы Казахстана арестовали 19 человек по подозрению в терроризме
/

Фанаты фантазий: опубликованы новые геймплейные ролики Final Fantasy 16

Игра выходит 22 июня на PlayStation 5
Фото: PlayStation
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Японская компания Square Enix 2 мая опубликовала несколько геймплейных роликов для экшн-игры Final Fantasy 16 («Последняя фантазия»). Разработчики продемонстрировали способности главного героя Клайва и познакомили с некоторыми механиками боя. В создании принимает участие команда из полюбившейся многим Final Fantasy 14. Захватывающий сюжет, геймплей и другие подробности — в материале «Известий».

Что показали

Игра Final Fantasy 16 была анонсирована в сентябре 2020 года в рамках PlayStation 5 Showcase Event. Продюсером выступает Наоки Есида, а руководит проектом — Хироси Такаи. Оба в прошлом занимались работой над Final Fantasy 16.

В одном из роликов Square Enix демонстрирует сражение главного героя Клайва Росфилда, использующего навыки, которые он черпает из способностей Эйконов (самые сильные существа вселенной Final Fantasy 16).

123

Фото: PlayStation

Игрокам будет доступен режим «Сюжетный фокус», который автоматически экипирует аксессуары, способствующие упрощению сражений для пользователей, которые хотят насладиться историей и сюжетной линией. У Клайва появится верный друг — пес Торгал, который может участвовать в сражениях и помогать хозяину различными способами. По мере развития сюжета разнообразные компаньоны будут путешествовать с Клайвом и сражаться бок о бок с ним. За управление псом Торгалой и другими неигровыми персонажами отвечает искусственный интеллект.

Игра будет доступна 22 июня на PlayStation 5, но уже сейчас можно оформить предварительный заказ.

Геймплей

На шоу State of Play 14 апреля разработчики презентовали геймплейный ролик. Продюсер Final Fantasy 16 Наоки Есида рассказал об игровом мире, героях и некоторых особенностях управления. Игроки смогут покачивать свои навыки и убежища, в которых можно будет подготовиться к битве и создать некоторые предметы. Кроме того, появится возможность встречаться с неигровыми персонажами и выполнять квесты.

123

Фото: PlayStation

Немаловажным аспектом является то, что Final Fantasy 16 не будет игрой с открытым миром, сообщил Йошида. Вместо этого проект включает различные зоны, между которыми пользователь путешествует через карту мира. Поклонники серии отмечают, что игра стала несколько мрачнее своих предшественников. Графика многих сцен улучшена за счет освещения и других переработок.

Магические кристаллы

События игры происходят в вымышленном мире под названием Валистея, разделенном на шесть королевств. Земля Валистеи усеяна Материнскими кристаллами — сверкающими горами, которые возвышаются над окружающими их территориями.

123

Фото: PlayStation

Из поколения в поколение люди приближались к этим местам, чтобы воспользоваться благословением кристаллов, использовать эфир для колдовства, позволяющего им жить в комфорте и достатке. По мере угасания кристаллов и увеличения количества безжизненных земель, жители были вынуждены бороться за обладание последними источниками магии. Вокруг каждого Материнского кристалла выросли великие королевства.

Эйконы

В магическом мире в некоторых людях живут смертоносные существа. Эйконы — самые могущественные создания в Валистее. Каждый из них обитает в Доминанте — отдельном мужчине или женщине, наделенных способностью призывать их ужасающую силу. В некоторых регионах к этим Доминантам относятся как к королевским особам, восхищающимся их силой. В других они связаны страхом и вынуждены служить оружием войны для правителей. Между Доминантами нередки сражения, в которых сталкиваются их Эйконы. В компетенции главного героя Клайва находится множество мощных приемов фехтования и способностей Эйкона.

123

Фото: PlayStation

Те, кто рожден Доминантами, не могут избежать своей судьбы, какой бы жестокой она ни была. Остальные же жители Валистеи способны колдовать при помощи магии Материнских кристаллов. Однако некоторые рождаются со способностью колдовать самостоятельно вне зависимости от наличия кристалла.

Регионы Валистеи

Всего разработчики создали шесть разных регионов со своей историей. Группа независимых провинций образовала Великое Герцогство Розария, черпающее эфир из Материнского кристалла, расположенного на вулканическом острове. Именно там был рожден главный герой Клайв.

Империя Санбрек выстроена вокруг Материнского кристалла, который благословляет окружающие провинции волшебным эфиром. Это дает жителям возможность жить в комфорте и безопасности. Своему императору они поклоняются как истинному божеству. Королевство Валоед претендует на восточную половину Валистеи. Контроль над ним долгое время пытались завоевать орки и другие существа, но королю удалось подавить эти восстания при помощи силы кристалла. Теперь он со своей армией пытается завоевать чужие территории.

123

Фото: PlayStation

В Железном королевстве господствует «кристаллическое православие» — вера, подразумевающая поклонение кристаллам. У жителей есть свой собственный язык, отличающийся от других регионов.

Главный герой

В качестве главного героя выступает первенец эрцгерцога Розарии —

. Клайву не удалось унаследовать силу Эйкона — огонь Феникса, который перешел к его младшему брату Джошуа. Главный герой находит для себя цель жизни в защите младшего брата и становится «Первым щитом Розарии» (прозвище он получил, когда победил в турнире). После смерти брата Клайв присоединяется к группе наемников и странствует в поисках отмщения.

123

Фото: PlayStation

По ходу игры он будет приобретать силы различных Эйконов, которые сможет использовать как по отдельности, так и совмещая, что даст игрокам разнообразие и простор в плане кастомизации своего боевого стиля.

Истоки «Последней фантазии»

Первая игра, давшая старт всей серии, вышла в Японии в 1987 году, после чего каждые пару лет разработчики анонсировали новые части. Большинство игр относятся к жанру ролевых, но включают в себя шутеры, тактические ролевые и онлайн-игры. Серия имеет семь титулов в Книге рекордов Гиннеса, в их числе:

— «Самая быстро продаваемая консольная ролевая игра за один день» (Final Fantasy 10);

— «Самый долгий период разработки» (на создание Final Fantasy 12 ушло пять лет).

Серия игр Final Fantasy является наиболее успешной медиафраншизой Square Enix и крупнейшей среди RPG-медиафраншиз в истории. Последняя игра серии вышла в 2016 году на консолях и два года спустя на PC. В ней был открытый мир и система быстрых сражений, которая позволяла игрокам быстро менять оружие.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023