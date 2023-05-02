Фанаты фантазий: опубликованы новые геймплейные ролики Final Fantasy 16

Японская компания Square Enix 2 мая опубликовала несколько геймплейных роликов для экшн-игры Final Fantasy 16 («Последняя фантазия»). Разработчики продемонстрировали способности главного героя Клайва и познакомили с некоторыми механиками боя. В создании принимает участие команда из полюбившейся многим Final Fantasy 14. Захватывающий сюжет, геймплей и другие подробности — в материале «Известий».

Что показали

Игра Final Fantasy 16 была анонсирована в сентябре 2020 года в рамках PlayStation 5 Showcase Event. Продюсером выступает Наоки Есида, а руководит проектом — Хироси Такаи. Оба в прошлом занимались работой над Final Fantasy 16.

В одном из роликов Square Enix демонстрирует сражение главного героя Клайва Росфилда, использующего навыки, которые он черпает из способностей Эйконов (самые сильные существа вселенной Final Fantasy 16).

Фото: PlayStation

Игрокам будет доступен режим «Сюжетный фокус», который автоматически экипирует аксессуары, способствующие упрощению сражений для пользователей, которые хотят насладиться историей и сюжетной линией. У Клайва появится верный друг — пес Торгал, который может участвовать в сражениях и помогать хозяину различными способами . По мере развития сюжета разнообразные компаньоны будут путешествовать с Клайвом и сражаться бок о бок с ним. За управление псом Торгалой и другими неигровыми персонажами отвечает искусственный интеллект.

Игра будет доступна 22 июня на PlayStation 5, но уже сейчас можно оформить предварительный заказ.

Геймплей

На шоу State of Play 14 апреля разработчики презентовали геймплейный ролик. Продюсер Final Fantasy 16 Наоки Есида рассказал об игровом мире, героях и некоторых особенностях управления. Игроки смогут покачивать свои навыки и убежища, в которых можно будет подготовиться к битве и создать некоторые предметы. Кроме того, появится возможность встречаться с неигровыми персонажами и выполнять квесты.

Фото: PlayStation

Немаловажным аспектом является то, что Final Fantasy 16 не будет игрой с открытым миром, сообщил Йошида. Вместо этого проект включает различные зоны, между которыми пользователь путешествует через карту мира. Поклонники серии отмечают, что игра стала несколько мрачнее своих предшественников. Графика многих сцен улучшена за счет освещения и других переработок.

Магические кристаллы

События игры происходят в вымышленном мире под названием Валистея, разделенном на шесть королевств. Земля Валистеи усеяна Материнскими кристаллами — сверкающими горами, которые возвышаются над окружающими их территориями.

Фото: PlayStation

Из поколения в поколение люди приближались к этим местам, чтобы воспользоваться благословением кристаллов, использовать эфир для колдовства, позволяющего им жить в комфорте и достатке. По мере угасания кристаллов и увеличения количества безжизненных земель, жители были вынуждены бороться за обладание последними источниками магии. Вокруг каждого Материнского кристалла выросли великие королевства.

Эйконы

В магическом мире в некоторых людях живут смертоносные существа. Эйконы — самые могущественные создания в Валистее. Каждый из них обитает в Доминанте — отдельном мужчине или женщине, наделенных способностью призывать их ужасающую силу . В некоторых регионах к этим Доминантам относятся как к королевским особам, восхищающимся их силой. В других они связаны страхом и вынуждены служить оружием войны для правителей. Между Доминантами нередки сражения, в которых сталкиваются их Эйконы. В компетенции главного героя Клайва находится множество мощных приемов фехтования и способностей Эйкона.

Фото: PlayStation

Те, кто рожден Доминантами, не могут избежать своей судьбы, какой бы жестокой она ни была. Остальные же жители Валистеи способны колдовать при помощи магии Материнских кристаллов. Однако некоторые рождаются со способностью колдовать самостоятельно вне зависимости от наличия кристалла.

Регионы Валистеи

Всего разработчики создали шесть разных регионов со своей историей. Группа независимых провинций образовала Великое Герцогство Розария, черпающее эфир из Материнского кристалла, расположенного на вулканическом острове. Именно там был рожден главный герой Клайв.

Империя Санбрек выстроена вокруг Материнского кристалла, который благословляет окружающие провинции волшебным эфиром. Это дает жителям возможность жить в комфорте и безопасности. Своему императору они поклоняются как истинному божеству. Королевство Валоед претендует на восточную половину Валистеи. Контроль над ним долгое время пытались завоевать орки и другие существа, но королю удалось подавить эти восстания при помощи силы кристалла. Теперь он со своей армией пытается завоевать чужие территории.

Фото: PlayStation

В Железном королевстве господствует «кристаллическое православие» — вера, подразумевающая поклонение кристаллам. У жителей есть свой собственный язык, отличающийся от других регионов.

Главный герой

В качестве главного героя выступает первенец эрцгерцога Розарии —

. Клайву не удалось унаследовать силу Эйкона — огонь Феникса, который перешел к его младшему брату Джошуа. Главный герой находит для себя цель жизни в защите младшего брата и становится «Первым щитом Розарии» (прозвище он получил, когда победил в турнире). После смерти брата Клайв присоединяется к группе наемников и странствует в поисках отмщения.

Фото: PlayStation

По ходу игры он будет приобретать силы различных Эйконов, которые сможет использовать как по отдельности, так и совмещая, что даст игрокам разнообразие и простор в плане кастомизации своего боевого стиля.

Истоки «Последней фантазии»

Первая игра, давшая старт всей серии, вышла в Японии в 1987 году, после чего каждые пару лет разработчики анонсировали новые части. Большинство игр относятся к жанру ролевых, но включают в себя шутеры, тактические ролевые и онлайн-игры. Серия имеет семь титулов в Книге рекордов Гиннеса, в их числе:

— «Самая быстро продаваемая консольная ролевая игра за один день» (Final Fantasy 10);

— «Самый долгий период разработки» (на создание Final Fantasy 12 ушло пять лет).