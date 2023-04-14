Square Enix презентовала геймплей Final Fantasy 16 на State of Play

Шоу State of Play презентовало новый геймплей ролевой игры Final Fantasy XVI от Square Enix. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила компания Sony Interactive Entertainment.



Презентация состояла из 23-минутной демонстрации геймплея. Продюсер Final Fantasy XVI Наоки Ёсида рассказал о мире игры, героях и некоторых особенностях управления.

В игре будет присутствовать глобальная карта, возможность прокачки навыков, а также убежище игрока. В убежище можно подготовиться к битвам в тренировочном режиме, смастерить предметы или узнать о состоянии мира в момент времени.



Разработчики также продемонстрировали кадры сражений, в том числе против многочисленных боссов с участием Эйконов. Ёсида добавил, что создатели игры планируют также рассказать о боевом контенте и побочных активностях.

Final Fantasy XVI выйдет 22 июня на PlayStation 5 (PS5). В дальнейшем игра появится и на других платформах.