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Square Enix презентовала геймплей Final Fantasy 16 на State of Play

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Фото: Sony Interactive Entertainment
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Шоу State of Play презентовало новый геймплей ролевой игры Final Fantasy XVI от Square Enix. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила компания Sony Interactive Entertainment.

Презентация состояла из 23-минутной демонстрации геймплея. Продюсер Final Fantasy XVI Наоки Ёсида рассказал о мире игры, героях и некоторых особенностях управления.

В игре будет присутствовать глобальная карта, возможность прокачки навыков, а также убежище игрока. В убежище можно подготовиться к битвам в тренировочном режиме, смастерить предметы или узнать о состоянии мира в момент времени.

Разработчики также продемонстрировали кадры сражений, в том числе против многочисленных боссов с участием Эйконов. Ёсида добавил, что создатели игры планируют также рассказать о боевом контенте и побочных активностях.

Final Fantasy XVI выйдет 22 июня на PlayStation 5 (PS5). В дальнейшем игра появится и на других платформах.

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