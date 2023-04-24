Какой чудесный гейм: во что поиграть до конца апреля
Второй месяц весны богат на классные игровые релизы. В апреле уже вышло и еще должно выйти достаточно игр самых разных жанров. Каким из них уделить время на длинных майских выходных — в материале «Известий».
Star Wars Jedi: Survivor
Когда: 28 апреля
Платформы: ПК, PS5 и Xbox Series X/S
Жанр: экшен с элементами метроидвании
С событий Star Wars Jedi: Fallen Order прошло пять лет. Действие новой игры хронологически развернется между третьим и четвертым эпизодами «Звездных войн», в темное время имперской инквизиции ситхов. История Кэла Кестиса, одного из последних оставшихся в живых джедаев, продолжается — его ждет столкновение с новыми могущественными противниками.
Survivor («Выживший») во многом долгожданная игра, ведь первая часть была отличным, хоть и технически шероховатым, экшеном. Студия Respawn обещает исправить старые недочеты, расширить локации и прокачать боевую систему.
Horizon Forbidden West: Burning Shores
Когда: уже вышла
Платформы: PS5
Жанр: экшен
Настоящий подарок для всех фанатов Horizon Forbidden West. Дополнение расскажет о путешествии Элой к вулканическому архипелагу Пылающие берега на руинах Лос-Анджелеса. Героиня доберется до Голливуда и столкнется с Железным Бесом.
Meet Your Maker
Когда: уже вышла
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S
Жанр: «песочница», экшен
Очередной постапокалипсис: планета находится на грани гибели, природа мертва, люди пытаются выжить, а самый ценный в мире ресурс — это чистый генетический материал, генмат, способный, возможно, возродить цивилизацию. Задача игрока — охранять Химеру, организм, который растет и эволюционирует благодаря генмату. Якобы эволюция Химеры рано или поздно приведет к появлению спасения. Так это или нет — покажет будущее, а пока необходимо подчиняться и собирать ценный материал, чтобы кормить организм.
Доставать генмат нужно из аванпостов, которые строят другие игроки. Можно и самому наведаться в редактор и создать напичканное ловушками хранилище. Как и в других играх-«песочницах», играбельность Meet Your Maker зависит по большей части от изобретательности игроков — чем лучше проявишь фантазию, тем веселее играть всем.
Dead Island 2
Когда: уже вышла
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S
Жанр: зомби-экшен от первого лица
Долгострой про зомби побывал в производственном аду, но в конце концов оказался под крылом студии Dambuster Studios и получился вполне бодрым. Этот ураганный боевик позволяет креативно подойти к уничтожению зомби на улицах Лос-Анджелеса в духе фильмов Джона Ромеро. Игра вышла буквально на днях, и первые критики хвалят брутальные сражения с детальным расчленением зомби, кооперативный режим на троих человек и хорошую техническую производительность.
Minecraft Legends
Когда: уже вышла
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch
Жанр: «песочница», RTS-кооператив
«Майнкрафт», но стратегия — это реальность. Minecraft Legends сохраняет всё лучшее и любимое, что есть в оригинале — крафтинг и блочное строительство, — и добавляет механики стратегии. Сюжет прост, как стандартный майнкрафтовский кубик: в мир игроков, которые мирно строят дома и выкапывают ресурсы, открывается портал, из которого валят армии демонических хрюшек. Объединяясь с другими геймерами, пользователи должны дать отпор захватчикам.
Afterimage
Когда: 26 апреля
Платформы: ПК
Жанр: метроидвания
Редкий зверь — метроидвания от китайского разработчика в 2D-стилистике с красивейшей отрисовкой. Действие происходит в вымышленном мире Энгардин. Его создал верховный бог и поручил гигантам охранять покой мира. Но люди, как водится, развязали конфликт друг с другом и с хранителями. В результате большой войны люди открыли портал в Море душ и обрушили на мир беду. Главная героиня Рене бродит по развалинам Энгардина и пытается восстановить свою память.
Fabledom
Когда: уже вышла
Платформы: ПК
Жанр: градостроительный симулятор
Всем, кто хотел своими руками создать сказку и стать менеджером сказочных сюжетов и прорабом замков, наконец-то удастся осуществить свои мечты. В дружелюбном градостроительном симе Fabledom можно построить свою сказочную деревню, превратить ее в королевство и развить дипломатические отношения с соседними государствами. В наличии продвинутые механики переговоров, возможность обольстить соседних монархов, прокачивать технологии, армию и сказочную науку.
Ravenswatch
Когда: уже вышла
Платформы: ПК
Жанр: экшен-roguelike
Еще один сказочный релиз, переосмысляющий сюжеты легенд и преданий. Экшен-рогалик с известными персонажами фольклора от французской студии Passtech Games стоит того, чтобы попробовать поиграть в него в раннем доступе. На выбор у игроков несколько именитых героев: Красная Шапочка — оборотень, дудочник-крысолов, король-воин Беовульф, Снежная королева, Аладдин и сирена Мелюзина.
Sherlock Holmes The Awakened
Когда: уже вышла
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Nintendo Switch
Жанр: квест
Осовремененный ремейк одноименной игры 2008 года, переработанный с нуля на движке Unreal Engine. Легендарный Шерлок Холмс и его помощник доктор Ватсон встретятся лицом к лицу с порождением мрачного гения Лавкрафта — Ктулху. Ремейк позволит противопоставить мистическое рациональному и насладиться отличным приключением с обновленной графикой и новыми механиками.
Occupy Mars: The Game
Когда: до конца апреля
Платформа: PC
Жанр: инди, «песочница»
Кто не мечтал посетить Марс? Миллионеры и политики десятилетиями выдвигают космические программы по исследованию и покорению Красной планеты, но нога человека еще не ступила на ее поверхность. Теперь такая возможность появится у всех благодаря проекту Occupy Mars: The Game. Проект уже получил множество наград как перспективная инди-игра. С визуальной стороны Occupy Mars не хватает звезд с неба, но она предлагает погрузиться в жизнь марсианского колониста на полную: строить и модернизировать базу, исследовать регионы планеты, проводить горные работы, добывать воду и кислород, выращивать урожай и, конечно, выживать. Выход ожидается до конца апреля, если не будет переносов релиза.