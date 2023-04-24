Какой чудесный гейм: во что поиграть до конца апреля

Второй месяц весны богат на классные игровые релизы. В апреле уже вышло и еще должно выйти достаточно игр самых разных жанров. Каким из них уделить время на длинных майских выходных — в материале «Известий».

Star Wars Jedi: Survivor

Фото: Electronic Arts

Когда: 28 апреля

Платформы: ПК, PS5 и Xbox Series X/S

Жанр: экшен с элементами метроидвании

С событий Star Wars Jedi: Fallen Order прошло пять лет. Действие новой игры хронологически развернется между третьим и четвертым эпизодами «Звездных войн», в темное время имперской инквизиции ситхов. История Кэла Кестиса, одного из последних оставшихся в живых джедаев, продолжается — его ждет столкновение с новыми могущественными противниками.

Survivor («Выживший») во многом долгожданная игра, ведь первая часть была отличным, хоть и технически шероховатым, экшеном. Студия Respawn обещает исправить старые недочеты, расширить локации и прокачать боевую систему.

Horizon Forbidden West: Burning Shores

Фото: Sony Interactive

Когда: уже вышла

Платформы: PS5

Жанр: экшен

Настоящий подарок для всех фанатов Horizon Forbidden West. Дополнение расскажет о путешествии Элой к вулканическому архипелагу Пылающие берега на руинах Лос-Анджелеса. Героиня доберется до Голливуда и столкнется с Железным Бесом.

Meet Your Maker

Фото: Behaviour Interactive

Когда: уже вышла

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S

Жанр: «песочница», экшен

Очередной постапокалипсис: планета находится на грани гибели, природа мертва, люди пытаются выжить, а самый ценный в мире ресурс — это чистый генетический материал, генмат, способный, возможно, возродить цивилизацию. Задача игрока — охранять Химеру, организм, который растет и эволюционирует благодаря генмату. Якобы эволюция Химеры рано или поздно приведет к появлению спасения. Так это или нет — покажет будущее, а пока необходимо подчиняться и собирать ценный материал, чтобы кормить организм.

Доставать генмат нужно из аванпостов, которые строят другие игроки. Можно и самому наведаться в редактор и создать напичканное ловушками хранилище. Как и в других играх-«песочницах», играбельность Meet Your Maker зависит по большей части от изобретательности игроков — чем лучше проявишь фантазию, тем веселее играть всем.

Dead Island 2

Фото: Deep Silver

Когда: уже вышла

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S

Жанр: зомби-экшен от первого лица

Долгострой про зомби побывал в производственном аду, но в конце концов оказался под крылом студии Dambuster Studios и получился вполне бодрым. Этот ураганный боевик позволяет креативно подойти к уничтожению зомби на улицах Лос-Анджелеса в духе фильмов Джона Ромеро. Игра вышла буквально на днях, и первые критики хвалят брутальные сражения с детальным расчленением зомби, кооперативный режим на троих человек и хорошую техническую производительность.

Minecraft Legends

Фото: Xbox Game Studios

Когда: уже вышла

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch

Жанр: «песочница», RTS-кооператив

«Майнкрафт», но стратегия — это реальность. Minecraft Legends сохраняет всё лучшее и любимое, что есть в оригинале — крафтинг и блочное строительство, — и добавляет механики стратегии. Сюжет прост, как стандартный майнкрафтовский кубик: в мир игроков, которые мирно строят дома и выкапывают ресурсы, открывается портал, из которого валят армии демонических хрюшек. Объединяясь с другими геймерами, пользователи должны дать отпор захватчикам.

Afterimage

Фото: Modus Games

Когда: 26 апреля

Платформы: ПК

Жанр: метроидвания

Редкий зверь — метроидвания от китайского разработчика в 2D-стилистике с красивейшей отрисовкой. Действие происходит в вымышленном мире Энгардин . Его создал верховный бог и поручил гигантам охранять покой мира. Но люди, как водится, развязали конфликт друг с другом и с хранителями. В результате большой войны люди открыли портал в Море душ и обрушили на мир беду. Главная героиня Рене бродит по развалинам Энгардина и пытается восстановить свою память.

Fabledom

Фото: Dear Villagers

Когда: уже вышла

Платформы: ПК

Жанр: градостроительный симулятор

Всем, кто хотел своими руками создать сказку и стать менеджером сказочных сюжетов и прорабом замков, наконец-то удастся осуществить свои мечты. В дружелюбном градостроительном симе Fabledom можно построить свою сказочную деревню, превратить ее в королевство и развить дипломатические отношения с соседними государствами . В наличии продвинутые механики переговоров, возможность обольстить соседних монархов, прокачивать технологии, армию и сказочную науку.

Ravenswatch

Фото: Nacon

Когда: уже вышла

Платформы: ПК

Жанр: экшен-roguelike

Еще один сказочный релиз, переосмысляющий сюжеты легенд и преданий. Экшен-рогалик с известными персонажами фольклора от французской студии Passtech Games стоит того, чтобы попробовать поиграть в него в раннем доступе. На выбор у игроков несколько именитых героев: Красная Шапочка — оборотень, дудочник-крысолов, король-воин Беовульф, Снежная королева, Аладдин и сирена Мелюзина.

Sherlock Holmes The Awakened

Фото: Frogwares

Когда: уже вышла

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Nintendo Switch

Жанр: квест

Осовремененный ремейк одноименной игры 2008 года, переработанный с нуля на движке Unreal Engine. Легендарный Шерлок Холмс и его помощник доктор Ватсон встретятся лицом к лицу с порождением мрачного гения Лавкрафта — Ктулху. Ремейк позволит противопоставить мистическое рациональному и насладиться отличным приключением с обновленной графикой и новыми механиками.

Occupy Mars: The Game

Фото: Pyramid Games

Когда: до конца апреля

Платформа: PC

Жанр: инди, «песочница»