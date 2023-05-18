Потерянный в бункере: с чем придется столкнуться в новой Amnesia

Выход Amnesia: The Bunker перенесли на 6 июня. В преддверии релиза компания Frictional Games поделилась новым геймплейным роликом четвертой части серии. В десятиминутном прохождении игры создатели показали, как фонарики и генераторы будут работать в условиях Первой мировой войны, а также каким образом игроки смогут открывать закрытые двери при помощи окружающих предметов. Что еще поможет выбраться из заброшенного в игровом мире бункера — разбирались «Известия».

Получи, мутант, гранату

Первая часть «Амнезии» под названием The Dark Descent («Призрак прошлого») 2010 года стала как визуальным, так и концептуальным основоположником направления хорроров на выживание. При этом с каждой игрой серии разработчики вводили новые механики и головоломки, а в новой части решили отказаться от тенденции «беспомощного прохождения», дав игрокам возможность использовать имеющиеся инструменты, оружие и предметы обстановки.

Так, в одном из трейлеров продемонстрировано взаимодействие с револьвером в игре, а в последующих показано, что открыть закрытую дверь игрок сможет разными способами — швырнув в нее найденный по дороге кирпич, взорвав бочку с порохом или попросту бросив гранату. Таким образом, игровой процесс станет более похожим на то, что геймеры могли увидеть в Resident Evil и Alien: Isolation.

Фото: Frictional Games

На этот раз события будут разворачиваться во времена Первой мировой войны. Игрокам предстоит примерить на себя роль солдата французской армии Анри Клемана, пытающегося найти выход из заброшенного бункера. Параллельно ему предстоит разобраться в секретах этого места. На пути мужчины будут стоять не только обитающие там крысы, но и различные монстры, которые реагируют на действия пользователя и приспосабливаются к его стилю игры.

Впервые о «Бункере» заговорили в декабре прошлого года, когда Frictional Games объявили о разработке новой игры. На тот момент выход хоррора был запланирован на март 2023 года, однако дату не раз переносили. По последней информации, релиз четвертой Amnesia состоится 6 июня. Игра будет доступна на Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и ПК, относительно выхода на PlayStation 5 информации нет. В скором времени на ПК в Steam появится демоверсия хоррора.

Побег не по плану

Одна из особенностей Amnesia: The Bunker — практически полное отсутствие сценарных событий. Ситуации и элементы игрового процесса генерируются случайно, а принятые пользователем решения скажутся на исходе игры.

Фото: Frictional Games

Персонализированному геймплею будет способствовать и полуоткрытый мир, благодаря которому станет возможным исследовать локации и искать пути внутри бункера по усмотрению игрока. Такая рандомизация, по мнению разработчиков, будет способствовать повторному прохождению, ведь с каждым началом игры в бункере меняются коды для дверей, расположение предметов, оружия, инструментов и ловушек, и это вынуждает решать задачи по-разному.

Прохождение начинается с административного офиса — сюда же герой попадает после смерти от лап монстра. Это единственное безопасное место внутри бункера, где можно сохранить прогресс. Здесь же расположено хранилище для собранных предметов, ведь объем инвентаря по традиции жестко ограничен и игроку придется планировать, что брать с собой на каждую вылазку.

При этом в четвертой части появились система крафта и возможность защищаться при помощи револьвера — правда, изначально в нем только один патрон . В будущем узнать количество боеприпасов получится только вручную, проверив барабан. Такая же система работает и с уровнем топлива в электрогенераторе, следить за которым пользователям придется при помощи карманных часов, а незаменимый элемент всех «выживалок» — фонарь — подзаряжается от динамо-генератора. Все эти действия не только минимизируют интерфейс, но и занимают несколько секунд, что в обстановке постоянной опасности усиливает напряжение.

Фото: Frictional Games

Разработчики решили сделать акцент на «осязаемый» вид страха, убрав показатели, позволяющие оценить состояние героя, в том числе и знаменитые шкалы рассудка и страха. Теперь отслеживать здравомыслие получится только по внешним факторам. Однако если в предыдущих играх Amnesia темнота не только сажала рассудок, но и помогала скрываться от врагов, то в The Bunker она повышает шанс наткнуться на монстра.

В бункере отсутствует естественное освещение, и игрокам придется поддерживать свет при помощи специального генератора, который нужно периодически подзаряжать топливом. Из-за этого игроку необходимо следить за временем, которое он тратит на выполнение квестов , чтобы в итоге не бродить по темным коридорам со слабым фонариком. В итоге внимание пользователей будет рассредоточено между стелс-геймплеем, решениями головоломок, погонями от монстров и скримерами.

Системные требования:

Минимальные:

Операционная система: Windows 7 / 8 / 10 64 bit

Процессор: Intel Core Core i3 или AMD FX 2.4Ghz

Видеокарта: OpenGL 4.0, Nvidia GTX 460, AMD Radeon HD 5750 или Intel HD 630

Оперативная память: 4 Гб

Место на диске: 35 Гб

Фото: Frictional Games

Рекомендованные:

Операционная система: Windows 7 / 8 / 10 64 bit

Процессор: Intel Core Core i5 или AMD Ryzen 5

Оперативная память: 8 Гб

Видеокарта: OpenGL 4.3, Nvidia GTX 970, AMD Radeon RX 5600 XT или Intel Xe-HPG

Место на диске: 35 Гб

Эталон ужаса

Amnesia считается одной из самых популярных и значимых игр жанра survival horror, которая повлияла на развитие «страшных игр на выживание» и многих игровых механик. На момент выхода первой части в 2010 году пугающие головоломки от первого лица не были широко представлены на рынке видеоигр. На фоне заполненных оружием Doom, Dead Space и Resident Evil «Призрак прошлого» стал свежей перспективой, где вместо того, чтобы отстреливать монстров, игрокам предлагалось прятаться и убегать от них.

Название игры напрямую связано с сюжетом. Каждая часть серии начинается с того, что герой пробуждается, потеряв все свои воспоминания. При этом сюжетная линия строится на постепенном осознании того, что протагонист — злодей внутриигрового мира, но он может выбрать путь искупления в зависимости от принимаемых пользователями решений.

Фото: Frictional Games

В игре «Амнезия: Призрак прошлого» (2010) действие разворачивается в старом замке на территории Пруссии от лица молодого археолога Даниэля, который выпил эликсир амнезии, чтобы тяжелые воспоминания не помешали ему исполнить задуманное.

В случае Amnesia: A Machine for Pigs (2016) события происходят в ночь с 31 декабря 1899-го на 1 января 1900 года. Промышленник Освальд Мандус бродит по своему особняку, восстанавливая воспоминания. Он — создатель машины, которая превращает людей в монстров, и именно ее он должен уничтожить, чтобы искупить свои грехи.

Amnesia: Rebirth (2020) — наиболее приближенная к нашему времени часть серии. В центре сюжета снова оказывается археолог Таси Трианон, которая разыскивает своих спутников среди пустынных пещер и древних гробниц Алжира. Поиски осложняются, потому что главная героиня медленно мутирует в гуля.