Дни сочтены: какой окажется игра по мотивам «Чужого»

Французская студия Tindalos Interactive опубликовала трейлер игры Aliens: Dark Descent («Чужие: Темный спуск») с демонстрацией игрового процесса. Разработчики также поделились, что грядущий релиз сочетает в себе хоррор и стратегический триллер. Франшиза «Чужой» существует с 1979 года и начиналась как серия научно-фантастических фильмов ужасов, демонстрирующих противостояние человеческой расы с неземными формами жизни — чужими. Серия насчитывает четыре оригинальных фильма, несколько приквелов и сиквелов. Геймплей, сюжет и подробности разработки предстоящего хоррора — в материале «Известий».

Жуткая атмосфера

Анонс игры Aliens: Dark Descent состоялся в июне 2022 года на Summer Game Fest, а уже в марте этого года была объявлена дата релиза — 20 июня. Поклонники франшизы «Чужого» с нетерпением ждут игру, которая окунет их в мистическую атмосферу хоррора. Студия Tindalos Interactive на первый план поставила проработку обстановки, которая будет соответствовать фильму: тусклые коридоры, мерцающие люминесцентные лампы и ни на минуту не пропадающее чувство опасности. В любой момент игрока может поджидать ксеноморф (пришелец, чудовище), затаившийся в темной комнате, поэтому даже искусным геймерам стоит планировать каждый свой шаг.

Скриншот из игры Aliens: Dark Descent Фото: 20th Century Games

Геймдиректор Ромен Клавье (Romain Clavier) рассказал, что команда с самого начала работала над жуткой и леденящей душу атмосферой . Уникальная механика тумана, который скрывает некоторые области карты, дает игрокам простор для воображения. Клавье также подчеркнул, что разработка ксеноморфов была немаловажной задачей в процессе создания хоррора. Было необходимо сделать их такими же безжалостными, какими они были в кино. «Наша цель состоит в том, чтобы игроки тонули в напряжении от потенциальной засады коварной стаи ксеноморфов», — сказал он. Важно было не допустить скопления ксеноморфов, чтобы не притуплять их индивидуальное значение.

Релиз игры ожидается 20 июня этого года, хоррор будет доступен на PС, а также на игровых консолях Play Station 4/5 и Xbox X/One. Поклонники франшизы уже сейчас могут оформить предзаказ на официальном сайте издательства Focus Entertainment.

Сюжет и персонажи

Сюжет игры развивается в 2198 году, спустя 20 лет после событий, показанных в фильме «Чужой 3». Отряд морских пехотинцев должен противостоять ксеноморфам и собирать ресурсы для ремонта космического корабля Otago («Отаго»).

Скриншот из игры Aliens: Dark Descent Фото: Tindalos Interactive

Всего в отряде пять основных персонажей . Стрелок — один из самых сильных морских пехотинцев в команде, крепкий смельчак, вооруженный пушкой M56 и обеспечивающий команде исключительную огневую поддержку. Не обошлось и без медика, поддерживающего отряд в хорошей форме при помощи способности исцеления. Быстрый разведчик — смертоносный мастер, вооруженный легкой импульсной винтовкой, на которого рассчитывает отряд. Сержант — краеугольный камень команды, харизматичный лидер со стратегическим мышлением, который придает уверенность и контролирует товарищей. Несомненно, самый умный актив отряда — Текер, он находчивый и сообразительный пехотинец, способный взломать практически всё.

Саспенс и стратегия

Игроки должны постоянно адаптироваться и менять свою тактику, чтобы оставаться на шаг впереди пришельцев, делая каждое прохождение персональным и захватывающим . Пользователю будет доступна возможность выбора уровня сложности, чтобы проходить игру в своем темпе. Aliens: Dark Descent мастерски сочетает в себе элементы саспенса и стратегического хоррора.

Скриншот из игры Aliens: Dark Descent Фото: Focus Entertainment

Разработчики не оставили без внимания проработку звукового сопровождения, которое влияет на ощущения от игры не меньше, чем визуальные эффекты. Едва заметное жужжание неисправной техники, шипение и шаги вражеских существ помогают полностью погрузиться во вселенную «Чужого». В то время как постоянная угроза нападения ксеноморфов создает ощущение безысходности и опасности, стратегические элементы игрового процесса добавляют глубины и сложности тому, как игроки должны реагировать на окружающую среду.

Геймплей

Одна из основных задач игрока — развивать пехотинский отряд, пополнять арсенал и приобретать уникальные способности. Dark Descent использует изометрическую перспективу (создает эффект трехмерности), где враги мчатся по экрану против единственного отряда морских пехотинцев. Бой происходит в реальном времени. Отряд управляется как единое целое, и каждый член команды имеет свой собственный набор навыков.

Игроки должны использовать окружающую среду в своих интересах, чтобы блокировать контрольно-пропускные пункты, открывать базы и создавать безопасные зоны. Геймеры в процессе игры будут исследовать станцию, размещать датчики движения, отслеживающие перемещения ксеноморфов, вскрывать или, наоборот, заваривать двери.

Скриншот из игры Aliens: Dark Descent Фото: Focus Entertainment

Огнеметы можно использовать для захвата коридоров и уничтожения вражеских путей. Подавляющий огонь эффективен для замедления противников, а турельные установки лучше всего применять для выживания в тяжелых сражениях, контролируя при этом уровень ресурсов. Ксеноморфы адаптируются к стратегии и технике игры пользователя, поэтому с каждым разом прохождение становится сложнее. Если персонаж погибает, то у него нет возможности возродиться.

После каждой миссии игроки возвращаются на свой корабль «Отаго», где будут восстанавливать силы. В промежутках между миссиями пользователи смогут улучшать характеристики персонажей, заботиться не только о физическом, но и о психическом состоянии героев. Из-за сильного стресса персонажи могут вести себя иррационально, промахиваться при стрельбе и даже саботировать миссию. Пользователь способен эвакуировать членов команды во время миссии, чтобы избежать их гибели. Каждая миссия длится от 20 до 60 минут.

Разновидности ксеноморфов

Разработчики уделили много внимания проработке ксеноморфов, которые будут противостоять игрокам в процессе игры. Во вселенной «Чужого» место обитания ксеноморфов называют Ульем, во главе которого стоит Королева — самая крупная и развитая форма ксеноморфа . Ее существование подобно пчелиной матке: она откладывает яйца и взращивает новое потомство. Когда Улей приближается к наивысшей точке развития, в нем появляются преторианцы — двуногие существа с высоким гребнем и длинными шипами на спине, крупнее и крепче обычных ксеноморфов.

Скриншот из игры Aliens: Dark Descent Фото: 20th Century Games

Существо, унаследовавшее свое обличие от четвероногих животных, — Бегун, они исключительно быстры и атлетичны, но уступают другим в физической силе. Воины в отличие от Бегунов обладают антропоморфным обличием с ребристыми черепами, сегментированными хвостами.