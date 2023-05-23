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Погоня за миражами: новая игра Assassin’s Creed Mirage напомнит истоки франшизы

Релиз проекта ожидается в 2023 году
Фото: Ubisoft
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Французская компания Ubisoft готовит к релизу новую часть экшен-игры Assassin’s Creed, которая получит название Mirage («Мираж»). Впервые новинку франшизы анонсировали в сентябре прошлого года. Разработчики обещают вернуться к более ранним версиям геймплея, а также ввести линейный и динамичный сюжет. Игрокам предстоит взять на себя роль Басима за несколько десятков лет до его появления в Valhalla. Геймплей, сюжет, поддерживаемые консоли и другие подробности — в материале «Известий».

Анонс и утечки

Изначально «Мираж» планировался как дополнение к Assassin’s Creed Valhalla, но получил расширение до самостоятельной части. Незадолго до анонса информацию об игре слили в Сеть, тогда проект получил кодовое название Rift. Разработка Mirage приурочена к 15-летию серии игр про ассасинов, поэтому проект сконцентрирован на внедрении оригинальных механик первой Assassin’s Creed.

Assassin’s Creed Mirage
Фото: Ubisoft

Блогер с ником j0nathan на своем YouTube-канале опубликовал ролик, в котором разобрал все сливы и утечки по игре Assassin’s Creed Mirage. В видео он сообщил, что карта Mirage примерно такого же размера, как Париж в Unity или Лондон в Syndicate, поэтому для ее прохождения потребуется 15–20 часов. Помимо этого, блогер рассказал о новой механике движения, анимации и отсутствии отсылок к старым историям ассасинов. Через несколько недель, 12 июня, поклонники узнают гораздо больше подробностей о новом приключенческом экшен-паркуре на презентации Ubisoft.

Ассасины Багдада

Сюжет новой части Assassin’s Creed развернется на улицах древнего восточного города — в Багдаде девятого столетия. «Мираж» покажет историю Басима за пару десятилетий до его появления в Assassin’s Creed Valhalla.

Художественный руководитель проекта Жан-Люк Сала (Jean-Luc Sala) рассказал, что в IX веке Багдад являлся центром ближневосточных территорий и ключевым местом знаний, искусства, инноваций, науки, торговли и власти. Но столетиями позже он был разрушен, поэтому разработчики обратились к исторической документации и данным о других городах того времени, чтобы воссоздать облик с максимальной точностью.

Директор проекта, отвечающий за общее видение продукта, Сара Болье (Sarah Beaulieu) также отметила, что структура повествования Mirage намного ближе к первым частям Assassin’s Creed, потому что наполнена динамикой и линейностью.

Игрокам предстоит управлять Басимом ибн Исхаком, вором, который затем становится мастером-ассасином в Ордене ассасинов, которые борются за мир и свободу против Ордена тамплиеров, стремящихся к порядку и всеобъемлющему контролю. Повествование, согласно слухам, начнется с ограбления, которое совершит Басим в своем родном городе, и оно не увенчается успехом. Именно это событие поспособствует его переезду в Багдад для начала прохождения основного сюжета.

Assassin’s Creed Mirage
Фото: Ubisoft

Территория Багдада разделена на четыре основных района: промышленный Кархк и пышные сады Круглого города. Разработчики пообещали, что город предстанет шумным и густонаселенным, а Жан-Люк Сала (Jean-Luc Sala) отметил, что жители будут реагировать на каждое движение игрока и взаимодействовать с ним.

Пользователям откроется возможность посетить крепость Аламут — родину ассасинов, которые сформировали Орден. Название крепости упоминалось не раз в прошлых играх серии, но возможность побывать в ней появится у игроков впервые.

Геймплей

В новой части разработчики стремятся вернуться к истокам зарождения франшизы и внедрить старые механики: маскировку, быстрый паркур и ловкие убийства. В «Мираже» будет понемногу от каждой части Assassin’s Creed, что позволит соединить современный взгляд на игровой процесс и возродить ностальгические механики при помощи новых технологий. Assassin’s Creed Mirage обладает более камерным форматом в отличие от своих предшественников.

Игровые дизайнеры компании Ubisoft для популяризации стелс-прохождения в играх (жанр, нацеленный на избегание противников и скрытность) переработали систему обнаружения, которая обеспечивает качественную детализацию, более структурированный дизайн города и его крыш. Для расширения возможностей скрытности разработчики внедрили инструменты, позволяющие благополучно прятаться от противника при помощи мин, выпускающих облако дыма и дротики.

Assassin’s Creed Mirage
Фото: Ubisoft

Паркур является важной составляющей Assassin’s Creed Mirage, как и в других частях серии. Перемещение по крышам — основа передвижения по улицам Багдада, поэтому разработчики ускорили темп паркура для повышения гибкости игрока.

Кроме того, Ubisoft возвращает многие привычные анимации и каноничные движения из прошлых игр. Также создатели представят новые акробатические трюки, например, прыжок с шестом, который поможет Басиму преодолевать масштабные препятствия.

Боевая система

В Assassin’s Creed Mirage много внимания уделяется способам устранения целей и противников. Большая часть заданий располагается в миссии «Черного ящика». Действие будет разворачиваться в разных районах Багдада, у игрока появится возможность самостоятельно проложить свой путь к цели, смешавшись с толпой, или следовать прямо по следам врага.

Mirage представит обновленную анимацию убийства, а также новое улучшенное вооружение ассасинов с возможностью расставлять ловушки по всей территории. В этой части появится новая функция, которая позволит совершать несколько скрытых убийств одновременно.

Релиз и платформы

Точной даты выхода игры разработчики не оглашали, но поклонникам франшизы стоит ориентироваться на 2023 год. Создатели назвали некоторые платформы и консоли, на которых будет доступна Assassin’s Creed Mirage, а именно:

— Play Station 4, 5;

— Xbox Series X, Xbox One;

— PC в цифровых магазинах Ubisoft Store и Epic Games Store.

Assassin’s Creed Mirage
Фото: Ubisoft

На старте продаж пользователям будут доступны к покупке три издания игры: стандартная версия, Deluxe Edition и лимитированный коллекционный кейс. Стандартная версия игры будет стоить около $50, за Deluxe Edition пользователю придется отдать примерно $60 и получить загружаемый контент DLC в придачу. Самое интересное — коллекционное издание, в котором хранятся фигурка Басима, карта Багдада, эксклюзивный стилбук и другие предметы, связанные с игрой. Коллекционный кейс будет стоить гораздо выше других версий, его цена составит не меньше $150.

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