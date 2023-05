Зельда и команда: названы 100 лучших игр всех времен

Издание GQ опросило более 200 разработчиков именитых тайтлов, игровых журналистов, стримеров и критиков, каждый из которых рассказал о 10 любимых проектах. На основе этих данных редакция журнала составила топ-100 лучших игр всех времен . Проекту, который занимает первое место в списке эксперта, присваивали 10 баллов. В опросе приняли участие сотрудники Ubisoft, Naughty Dog, Blizzard, Insomniac Games, Bungie. Какие игры заняли лидирующие позиции, а кто остался незаслуженно забыт — в материале «Известий».

Лучшая игра всех времен

В рейтинге оказалось множество популярных и любимых многими проектов. Экшн-игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild («Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы») 2017 года заняла первое место, завоевав наибольшее количество баллов и внимания от экспертов. Проект Nintendo Switch изменил представление многих об играх с открытым миром. Первая часть «Легенды о Зельде» вышла в 1986 году. Вся серия насчитывает более 20 игр, включающих в себя спин-оффы и ремейки. С каждой новой приставкой выходила и новая часть проекта.

На сайте, который посвящен новостям и продуктам компании Nintendo прокомментировали новость о том, что «Легенда о Зельде» возглавляет рейтинг. Поклонники франшизы удивлены, что The Legend of Zelda: Breath of the Wild заняла первое место, в то время как легендарные Super Mario World и The Legend of Zelda: Ocarina of Time (14 и 13 места соответственно), не попали даже в топ-10. «Мы очень рады, что Breath of the Wild, несмотря ни на что, вышла на первое место», — пишет автор портала Олли Рейнольдс.

Эффект тетриса и «Последний из нас»

Второе место в рейтинге досталось проекту студии Naughty Dog, который вышел в 2017 году — The Last of Us («Последний из нас»). На данный момент во франшизе продано 32 млн копи й. Кроме того, второй сезон сериала HBO по мотивам игры находится в разработке после успешного релиза первого сезона. Линейка насчитывает миллионы поклонников по всему миру. The Last of Us известна даже людям, которые далеки от сферы видеоигр.

Игра-головоломка «Тетрис», созданная советским программистом Алексеем Пажитновым, заняла третье место рейтинга. В первом прототипе еще не было ни цветных фигур, ни подсчета очков. Игра получила название Tetris — сочетание tetra и tennis. Несмотря на то что новое слово было заимствованным из иностранного языка, его было несложно произнести на русском языке и легко запомнить. В июне 1985 года появилась PC версия «Тетриса» в цвете для MS-DOS (однозадачная дисковая операционная система для компьютеров). Именно ее копии Пажитнов раздал своим друзьям. Сарафанное радио сработало быстро: вскоре игра разошлась по всему СССР путем копирования с дискеты на дискету. Ни о каких продажах и авторских правах не было и речи, потому что в те времена вся интеллектуальная собственность советских граждан принадлежала государству.

Новинка в рейтинге

Пристальное внимание экспертов и 22 место заняла игра, вышедшая в прошлом году. Elden Ring («Кольцо Элдена») от японской компании FromSoftware оказалась самым новым проектом в рейтинге. Действие игры происходит в Междуземье — стране, в которой с давних времен правила королева Марика Вечная. В Междуземье воля его правителя определяет саму реальность. Марика некогда отменила естественную «предначертанную смерть» — большинство обитателей Междуземья не могут умереть своей смертью.

По данным агрегатора рецензий Metacritic, «Кольцо Элдена» получила всеобщее признание критиков. В феврале 2022 года она вошла в число наиболее высоко оцененных прессой игр — лишь немногие тайтлы на Metacritic имели более высокие средние оценки за всю историю сайта. На 2023 год Elden Ring завоевала не менее 300 наград в номинациях от разных изданий — это больше, чем какая-либо другая игра за всю историю индустрии, побив предыдущий рекорд The Last of Us Part 2.

«Ассасин» мимо

В рейтинге, насчитывающем сотню игр, не нашлось места для франшизы Assassin's Creed («Кредо Ассасина»). Ни одна часть серии не попала в топ. Приключенческий боевик с открытым миром начал свою историю 16 лет назад и получил преимущественно положительные отзывы с огромным количеством поклонников . «Кредо Ассасина» насчитает более 20 игр в серии, а также множество спин-оффов и приквелов. По Assassin's Creed снято несколько фильмов, написаны книги и выпущены комиксы.

В основе сюжета лежит многовековая война между тамплиерами и ассасинами. Главный герой — Дезмонд Майлс, потомок ассасинов, с помощью Анимуса (машина, которая считывает память предков из ДНК) проживает события далекого прошлого . Его цель — узнать, где его предки спрятали «Частицы Эдема» (артефакт, дающий магические силы обладателю), и достать их раньше тамплиеров, а также предотвратить конец света.

Основные игры серии Assassin’s Creed, вышедшие до Assassin’s Creed Odyssey, относятся к жанру экшн-приключения с элементами стелс-экшена. Все основные игры имеют открытый мир, который представлен одной или несколькими локациями. Например, в Assassin’s Creed 3 действие разворачивается в Бостоне и Нью-Йорке, а в Assassin’s Creed Origins и Odyssey представлены территории Египта и Греции соответственно.

Реакция геймеров

Рейтинг от GQ получил неоднозначную реакцию от поклонников видеоигр. Мнения разделились на два лагеря: одни считают оценку необъективной из-за заявленных экспертов, а также ввиду непрозрачности процесса, другие, напротив — согласны с большинством мест в рейтинге.

Пользователь Reddit под ником justrandomnam3s пишет: «Меня раздражает, что они помещают в список те версии игры, которые были дебютными, как „Тетрис“ 1985 года. Соберите 100 человек и спросите их, в какой „Тетрис“ они бы предпочли поиграть, в Tetris Effect или в более старую версию, и я гарантирую вам, что все ответят Tetris Effect».