Зельда и команда: названы 100 лучших игр всех времен
Издание GQ опросило более 200 разработчиков именитых тайтлов, игровых журналистов, стримеров и критиков, каждый из которых рассказал о 10 любимых проектах. На основе этих данных редакция журнала составила топ-100 лучших игр всех времен. Проекту, который занимает первое место в списке эксперта, присваивали 10 баллов. В опросе приняли участие сотрудники Ubisoft, Naughty Dog, Blizzard, Insomniac Games, Bungie. Какие игры заняли лидирующие позиции, а кто остался незаслуженно забыт — в материале «Известий».
Лучшая игра всех времен
В рейтинге оказалось множество популярных и любимых многими проектов. Экшн-игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild («Легенда о Зельде: Дыхание дикой природы») 2017 года заняла первое место, завоевав наибольшее количество баллов и внимания от экспертов. Проект Nintendo Switch изменил представление многих об играх с открытым миром. Первая часть «Легенды о Зельде» вышла в 1986 году. Вся серия насчитывает более 20 игр, включающих в себя спин-оффы и ремейки. С каждой новой приставкой выходила и новая часть проекта.
На сайте, который посвящен новостям и продуктам компании Nintendo прокомментировали новость о том, что «Легенда о Зельде» возглавляет рейтинг. Поклонники франшизы удивлены, что The Legend of Zelda: Breath of the Wild заняла первое место, в то время как легендарные Super Mario World и The Legend of Zelda: Ocarina of Time (14 и 13 места соответственно), не попали даже в топ-10. «Мы очень рады, что Breath of the Wild, несмотря ни на что, вышла на первое место», — пишет автор портала Олли Рейнольдс.
Эффект тетриса и «Последний из нас»
Второе место в рейтинге досталось проекту студии Naughty Dog, который вышел в 2017 году — The Last of Us («Последний из нас»). На данный момент во франшизе продано 32 млн копий. Кроме того, второй сезон сериала HBO по мотивам игры находится в разработке после успешного релиза первого сезона. Линейка насчитывает миллионы поклонников по всему миру. The Last of Us известна даже людям, которые далеки от сферы видеоигр.
Игра-головоломка «Тетрис», созданная советским программистом Алексеем Пажитновым, заняла третье место рейтинга. В первом прототипе еще не было ни цветных фигур, ни подсчета очков. Игра получила название Tetris — сочетание tetra и tennis. Несмотря на то что новое слово было заимствованным из иностранного языка, его было несложно произнести на русском языке и легко запомнить. В июне 1985 года появилась PC версия «Тетриса» в цвете для MS-DOS (однозадачная дисковая операционная система для компьютеров). Именно ее копии Пажитнов раздал своим друзьям. Сарафанное радио сработало быстро: вскоре игра разошлась по всему СССР путем копирования с дискеты на дискету. Ни о каких продажах и авторских правах не было и речи, потому что в те времена вся интеллектуальная собственность советских граждан принадлежала государству.
Новинка в рейтинге
Пристальное внимание экспертов и 22 место заняла игра, вышедшая в прошлом году. Elden Ring («Кольцо Элдена») от японской компании FromSoftware оказалась самым новым проектом в рейтинге. Действие игры происходит в Междуземье — стране, в которой с давних времен правила королева Марика Вечная. В Междуземье воля его правителя определяет саму реальность. Марика некогда отменила естественную «предначертанную смерть» — большинство обитателей Междуземья не могут умереть своей смертью.
По данным агрегатора рецензий Metacritic, «Кольцо Элдена» получила всеобщее признание критиков. В феврале 2022 года она вошла в число наиболее высоко оцененных прессой игр — лишь немногие тайтлы на Metacritic имели более высокие средние оценки за всю историю сайта. На 2023 год Elden Ring завоевала не менее 300 наград в номинациях от разных изданий — это больше, чем какая-либо другая игра за всю историю индустрии, побив предыдущий рекорд The Last of Us Part 2.
«Ассасин» мимо
В рейтинге, насчитывающем сотню игр, не нашлось места для франшизы Assassin's Creed («Кредо Ассасина»). Ни одна часть серии не попала в топ. Приключенческий боевик с открытым миром начал свою историю 16 лет назад и получил преимущественно положительные отзывы с огромным количеством поклонников. «Кредо Ассасина» насчитает более 20 игр в серии, а также множество спин-оффов и приквелов. По Assassin's Creed снято несколько фильмов, написаны книги и выпущены комиксы.
В основе сюжета лежит многовековая война между тамплиерами и ассасинами. Главный герой — Дезмонд Майлс, потомок ассасинов, с помощью Анимуса (машина, которая считывает память предков из ДНК) проживает события далекого прошлого. Его цель — узнать, где его предки спрятали «Частицы Эдема» (артефакт, дающий магические силы обладателю), и достать их раньше тамплиеров, а также предотвратить конец света.
Основные игры серии Assassin’s Creed, вышедшие до Assassin’s Creed Odyssey, относятся к жанру экшн-приключения с элементами стелс-экшена. Все основные игры имеют открытый мир, который представлен одной или несколькими локациями. Например, в Assassin’s Creed 3 действие разворачивается в Бостоне и Нью-Йорке, а в Assassin’s Creed Origins и Odyssey представлены территории Египта и Греции соответственно.
Реакция геймеров
Рейтинг от GQ получил неоднозначную реакцию от поклонников видеоигр. Мнения разделились на два лагеря: одни считают оценку необъективной из-за заявленных экспертов, а также ввиду непрозрачности процесса, другие, напротив — согласны с большинством мест в рейтинге.
Пользователь Reddit под ником justrandomnam3s пишет: «Меня раздражает, что они помещают в список те версии игры, которые были дебютными, как „Тетрис“ 1985 года. Соберите 100 человек и спросите их, в какой „Тетрис“ они бы предпочли поиграть, в Tetris Effect или в более старую версию, и я гарантирую вам, что все ответят Tetris Effect».
В ответ на это многие отмечают, что проблема составления таких рейтингов в том, что дать объективную оценку не так просто, потому что для многих игра становится предметом ностальгических и приятных воспоминаний. Вполне возможно, что новая и улучшенная версия старой игры станет коммерчески более успешной, но это не значит, что нужно судить всю серию именно по этой игре. Гораздо важнее отмечать вклад, который конкретный проект вносит во всю индустрию. Пользователь под ником Stellewind пишет: «Рейтинг не имеет значения, потому что он чрезвычайно субъективен, но для списка вроде этого, опускать легендарные игры, как Starcraft или Diablo 2 — непростительно».