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Замки из песка: что известно о демоверсии игры Daymare: 1994 Sandcastle

Официальный релиз проекта в духе Resident Evil состоится в августе этого года
Фото: Leonardo Interactive
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Разработчики из Leonardo Interactive и Invader Studios анонсировали выход демоверсии игры Daymare: 1994 Sandcastle («Песочный замок»). Демонстрационный вариант хоррор-игры от третьего лица появится на PC 11 мая. Игрокам будет предоставлена возможность оставлять свои замечания и предложения для усовершенствования проекта перед официальным релизом. В качестве главного героя экшен-хоррора выступит специальный агент Далила Райес, которой предстоит отправиться на секретную миссию. Дата выхода полной версии, сюжет и геймплей — в материале «Известий».

Предварительна оценка

Игра в жанре хоррор была анонсирована в мае 2021 года, итальянские разработчики из Leonardo Interactive в этом году сообщили, что долгая работа над тайтлом подходит к концу. Ожидалось, что полноценный релиз состоится в мае 2023-го, но разработка затянулась и сейчас создатели готовы представить лишь демонстрационную версию, которая будет доступна 11 мая для пользователей PC. Сообщается также, что приобрести полную версию игры пользователи смогут уже 30 августа.

скриншот из игры Daymare: 1994 Sandcastle

Cкриншот из игры Daymare: 1994 Sandcastle

Фото: Leonardo Interactive

В демоверсии геймерам предстоит оценить графику, начальные этапы прохождения, основные механики и большую часть оружия. Разработчики намерены собрать большое количество обратной связи от игроков и довести проект до совершенной финальной версии, доступной к покупке. Первая игровая демоверсия была выпущена во время Steam Next Fest с 22 по 28 февраля прошлого года.

Предстоящий экшн-хоррор послужит приквелом для вышедшей в 2019 году Daymare: 1998. Создатели считают, что новая часть может стать достойным соперником первой. Грядущий релиз окунет в атмосферу хоррор-игр 90-х годов с огромным количеством культурных отсылок и аутентичной ретро-атмосферой.

Сюжет

Геймерам предстоит взять на себя роль специального агента Далилы Райес, в прошлом она правительственный шпион, но в данный момент находится на службе в частной военной группировке HADES. Основная цель Райес состоит в проникновении на территорию передового экспериментально-исследовательского центра в Соединенных Штатах Америки. После катастрофической аварии, в результате которой погибло множество мирных жителей в близлежащих районах, центр потерял связь с внешним миром. Его внутренняя система безопасности перекрыла все входы и выходы с секретной базы.

Cкриншот из игры Daymare: 1994 Sandcastle

Cкриншот из игры Daymare: 1994 Sandcastle

Фото: Leonardo Interactive

В то время как вокруг правительства возникает общественный скандал, Далила Райес и ее товарищи по отряду из HADES направляются на секретную операцию, чтобы восстановить ценные данные о тайных, футуристических исследованиях, проводимых в центре. Операция засекречена даже от высших эшелонов власти, включая самого президента. Оказавшись в дверях прежде недоступного здания, Райес предстоит бороться за свою жизнь в огромном подземном лабиринте, где обитают ужасные и смертоносные существа.

Персонажи

В данный момент детальная предыстория доступна о главной героине Далиле Райес, а также майоре Иване Радеке и командире Марке Фостере, появившихся в прошлой части игры.

Далила чрезвычайно умна и имеет высокий уровень подготовки к боевым действиям, она была уволена из разведывательного корпуса морской пехоты США. Сразу после этого ее взял в команду майор Радек для подразделения HADES. Радек, в свою очередь, подчиняется командиру Фостеру. Он следует приказам, не заботясь о последствиях, не проявляет свои эмоции. Марк Фостер — ветеран морской пехоты США, под эгидой Министерства обороны в 1981 году он основал одно из самых секретных военных подразделений. С ним часто консультировались как со стратегом в военно-политических операциях с участием правительства США.

Cкриншот из игры Daymare: 1994 Sandcastle

Cкриншот из игры Daymare: 1994 Sandcastle

Фото: Leonardo Interactive

Кроме новых и старых героев франшизы, разработчики обещают ужасных и смертоносных врагов, которые встанут на пути к выполнению миссии. Агрессивные, умные и крайне реалистичные соперники будут преградой даже для самых искушенных игроков. Некоторые враги способны восставать из мертвых и возвращаться к жизни более сильными и крепкими, чем были прежде.

Геймплей

Новый интерфейс будет интуитивно понятнее предыдущего и облегчит использование инвентаря, патронов и здоровья. Устройство «Глаз Сканера», встроенное в руку Далилы Райес, позволит сканировать персонажей, скрытые документы и секретные предметы. Ледяная пушка Frost Grip является уникальным инструментом, отличающим «Песочный замок» от своего предшественника. Ее можно использовать для расчистки путей, тушить пламя котельных и для решения головоломок. Frost Grip является важным компонентом в бою, устройство способно превратить врагов в ледяные скульптуры и выиграть время для атаки.

Сосредоточенность игрока станет его преимуществом, ведь только при внимательном прохождении будут доступны подсказки на местности, предоставляющие ресурсы и коллекционные предметы. Возможность выбора уровня сложности позволит насладиться игрой пользователю любого уровня: от новичка до профессионала.

скриншот из игры Daymare: 1994 Sandcastle

скриншот из игры Daymare: 1994 Sandcastle

Фото: Leonardo Interactive

Системные требования

Ожидается, что экшн-хоррор будет доступен на консолях PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One. На PC игру можно будет приобрести через Steam. Кроме того, после официального релиза планируется запустить версию для Nintendo Switch.

Уже сейчас известны минимальные системные требования, необходимые для запуска игры. Так, для установки потребуется не меньше 23 Гб памяти, процессор Intel Core i5-4460, 2.70GHz или AMD FX-6300, а также:

— ОС: Windows 7, 8, 8.1, 10;

— оперативная память: 8 Гб;

— видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 760 или AMD Radeon R7 260x.

В игре будут доступны русские субтитры и полностью русифицированный интерфейс.

«Дневной свет: 1998»

Релиз первой игры франшизы Daymare: 1998 состоялся в сентябре 2016 года. Проект родился в результате работы над фанатским ремейком Resident Evil 2 Reborn, привлекшим внимание издателей из Capcom. Разработчиков из Invader Studios пригласили в японскую штаб-квартиру и попросили прекратить разработку ремейка. Продюсеры Capcom предложили команде создать оригинальный тайтл, который в итоге получил название Daymare: 1998. К проекту подключились также режиссер и продюсер Resident Evil.

Cкриншот из игры Daymare: 1994 Sandcastle

Cкриншот из игры Daymare: 1994 Sandcastle

Фото: Leonardo Interactive

События игры начинаются в секретной лаборатории «Эгида» в 1998 году на острове Норт Блю недалеко от побережья Вашингтона. Далее пользователь переносится в тихий городок в Айдахо, окруженный бескрайним лесом. Игроки выступают в роли оперативников, которым необходимо устранить утечку сверхсекретных данных исследований.

Игра получила положительные оценки от геймеров, но для многих не оправдала ожидания и шумиху, которую поднимали вокруг себя разработчики. Так, критики из издания Eurogamer Italy присвоили хоррору 7 баллов из 10, заявив, что игра не рекомендуется для начинающих пользователей ввиду сложности прохождения.

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