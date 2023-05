Железный чек: цены на видеокарты в России достигли 200 тыс. рублей

Стоимость графических ускорителей для персональных компьютеров достигла максимума за последние шесть месяцев, сообщили «Известиям» ритейлеры. Например, цена на флагманскую видеокарту от компании Nvidia доходит до 200 тыс. рублей. Среди причин подорожания эксперты называют рост курса доллара, дефицит полупроводников, из-за чего производится недостаточное количество комплектующих, а также повышение системных требований в видеоиграх: программам нужны все более производительные решения. Также цены выросли не только на видеокарты, но и на другие компоненты для ПК.

Дорогой геймер

Стоимость графических ускорителей для персональных компьютеров в России достигла 200 тыс. рублей. Это максимум за последние полгода, рассказали «Известиям» ритейлеры. В первую очередь это обусловлено ростом курса доллара: закупленные по менее выгодному курсу детали уходят по более высокой цене, сказал один из собеседников в розничных магазинах.

— В ноябре стоимость доллара была примерно 60,5 рубля за доллар, и видеокарта RTX 4090 стоила 140 тыс. рублей. Сейчас цены на графические ускорители в зависимости от производителя и модели представлены в диапазоне от 155 тыс. до 200 тыс., — отметили в пресс-службе «Ситилинка».

Те модели видеокарт, которые в ноябре продавались примерно за 140 тыс. рублей, сейчас стоят в рознице 155–165 тыс., сказали в ритейлере. Согласны с такими оценками и в крупном IT-дистрибьюторе Merlion.

Фото: flickr.com

В интернет-магазине DNS на графические ускорители цена также выросла с ноября. Например, вариант видеокарты RTX 4090 от компании MSI прибавил в стоимости более 20 тыс. рублей. Сейчас решение стоит 176 тыс., а в ноябре прошлого года — 154 тыс.

«Известия» отправили запрос в DNS и «М.Видео-Эльдорадо» о причинах повышения цены на адаптер, но в компаниях на него не ответили.

— Цены могли вырасти из-за совокупности двух факторов — падения курса рубля (примерно на 25%) и проблем с логистикой, нагрузка на которую сильно выросла из-за активного параллельного импорта. Косвенно это подтверждается тем, что в России еще можно приобрести комплектующие по старым ценам, хотя новые товары оказываются на полках с повышенной стоимостью, — сказал основатель XYZ School и генеральный директор Ultimate Education Павел Мосейкин.

Фото: flickr.com

Рынок микросхем восстанавливается медленнее, чем растет спрос на видеокарты, и даже сдерживание спроса через таможенные пошлины, конвертации валют или обновление ценовых максимумов не помогает. Недостаточный темп производства графических процессоров продолжает оказывать влияние на стоимость, объяснил доцент кафедры информатики и экономики РЭУ Александр Тимофеев.

— Стоит добавить, что геймерам необходимо все чаще обновляться на все более новые и дорогие видеокарты. Современные игры-блокбастеры и программы повышают требования и заставляют пользователей переходить с мониторов в 1080р на 2К и 4K, которые способны давать картинку более высокого качества, — отметил специалист.

Еще одна неприятная для геймеров тенденция — графические ускорители перестали дешеветь со временем. Если раньше производители видеокарт снижали цены, то теперь они придерживаются политики «хотите более быстрое решение — платите больше денег», отметил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Фото: flickr.com

В том, что пользователи вынуждены покупать все более дорогие решения, виноваты не только производители, но и разработчики видеоигр. Например, такие релизы, как The Last Of Us Part I (приключенческая игра в постапокалипсисе) и Redfall (вампирский шутер), вышли очень сырыми, и разработчики попросту не смогли правильно оптимизировать эти проекты, сказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Другие компоненты

Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что выросли цены не только на графические ускорители, но и на другие компоненты для персонального компьютера.

— Компьютерные корпуса и блоки питания подорожали на 20 и 15% соответственно. Энергопотребление современных процессоров и видеокарт выросло до запредельных значений. Это подстегивает спрос на блоки питания. При этом процессоры среднего уровня приходится охлаждать системами жидкостного охлаждения, которые поместятся только в современные просторные корпусы, — сказал Евгений Харитонов.

Оперативная память четвертого поколения прибавила в цене 37%. Из-за перепроизводства и низкого спроса на компьютерную технику стоимость этого типа ОЗУ достигла минимума в марте этого года. Но теперь снова начала расти из-за того, что фабрики переключились на выпуск пятого поколения для новых компьютерных платформ AMD и Intel, а продавцы начали поднимать цены из-за того, что эти решения считаются устаревшими и дефицитными, сказал эксперт.

Фото: flickr.com

— На 30% выросли в цене бюджетные процессоры Intel Core i3 12-го и 13-го поколений, потому что с момента их выхода прошел год, а AMD так и не выпустил альтернативу, и Ryzen 7000 (актуальная линейка процессоров AMD) до сих пор представлена только моделями среднего и флагманского уровней, — добавил Евгений Харитонов.

Опрошенные эксперты считают, что сейчас не лучшее время для сборки игрового компьютера. Для сравнения, максимальная сборка, которая позволяет играть в разрешении 4K и с технологией трассировки лучей в ноябре 2022 года стоила около 200 тыс. рублей, а мае нынешнего — уже почти 245 тыс. рублей. По оценкам специалистов, стоимость комплектующие вновь стабилизируются осенью нынешнего года.