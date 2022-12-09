Игровая независимость: россияне начали предпочитать компьютеры приставкам

В 2022 году россияне чаще выбирали игровые компьютеры, нежели приставки PlayStation и Xbox. Объем продаж ПК для геймеров повысился на 32% в натуральном выражении, а в денежном — на 39% по сравнению с 2021 годом, сообщили «Известиям» в «Платформе ОФД». Рост также продемонстрировала периферия для компьютера — клавиатуры и мыши. Эксперты считают, что увеличение спроса на игровые компьютеры связано с падением цен на видеокарты. Что касается приставок, то их продажи в последние недели оживились на маркетплейсах — в связи с предстоящими новогодними праздниками.

Виноват биткоин

В 2022 году россияне стали чаще выбирать игровые компьютеры, нежели консоли нового поколения. Объем продаж ПК в натуральном выражении стал выше на 32%, а в денежном — на 39% по сравнению с 2021-м, сообщили «Известиям» специалисты оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (изучает данные более чем с 1,1 млн онлайн-касс в стране). Люди также стали чаще приобретать клавиатуры и мыши.

Средний чек на клавиатуру в 2022 году составил 862 рубля, что на 21% ниже, чем годом ранее. Объем продаж в штуках увеличился на 32%, а в денежном выражении — на 24%. Средний чек на мышь составил 425 рублей, что также на 9% ниже, чем в прошлом году. Объем продаж в штуках увеличился на 45%, а в деньгах — на 40%, следует из данных «Платформы ОФД».

Кроме того, россияне стали реже покупать компьютеры для работы. Объем продаж в натуральном выражении снизился на 11%, в денежном — на 30%, следует из данных платформы.

Спустя два года после выхода PlayStation 5 и Xbox Series S/X, интерес к ним заметно снизился. В 2022 году средний чек на PlayStation 5 составил 50 тыс. рублей, что на 11% ниже, чем в 2021-м. Объем продаж в штуках снизился на 39%, а в денежном выражении — на 57%. В свою очередь, средний чек на Xbox Series S/X снизился всего на 1% и составил 39,7 тыс. рублей. Объем продаж в штуках упал на 11%, а в деньгах — на 13%, отметили представители платформы.

В ОФД добавили, что больше трети техники для компьютерных игр было куплено в I квартале года на фоне ажиотажного спроса на электронику и непродовольственные товары. Однако затем продажи несколько месяцев показывали большое снижение. Ситуация начала выправляться в августе–сентябре благодаря параллельному импорту и построению новых схем логистики. Но затем продажи снова застопорились.

— Наиболее заметным в этом году стало снижение продаж игровых консолей PlayStation и Xbox, дискредитировавших себя на российском рынке, — добавили специалисты оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В начале марта 2022 года Sony и Microsoft приостановили свою деятельность в России — вместе с этим компании отключили PS Store и Microsoft Store, из-за чего стало невозможно приобретать цифровые версии игр.

Возросший интерес к игровым компьютерам связан в первую очередь с падением курса биткоина, считает инженер-программист компании «Юнитесс» Владислав Голушко. Дело в том, что эту валюту «майнили» с помощью компонентов ПК, а именно — видеокарты. По факту из-за владельцев биткоинов цена на них выросла, и собрать бюджетный игровой компьютер в последние годы стало почти невозможно.

— В этом году из-за международной обстановки «майнить» биткоин стало просто невыгодно. Владельцы виртуальной валюты стали массово продавать видеокарты, чтобы хоть как-то отбить стоимость аппаратуры. Предложений о продаже топовых видеокарт стало так много, что буквально за считаные дни цены на них упали в три-четыре раза, — отметил в разговоре с «Известиями» эксперт.

Он добавил, что сейчас игровой компьютер с неплохими характеристиками обойдется примерно в 60 тыс. рублей. При этом PlayStation 5 можно приобрести за 40–50 тыс. рублей, а Xbox Series S/X — за 20–50 тыс. рублей в зависимости от модели.

— Но игры и подписки на сервисы невозможно приобрести в России, требуется иностранный аккаунт, а в других странах, кроме Аргентины и Турции, цены выше. Поэтому покупка приставки сейчас невыгодна, — считает Владислав Голушко.

Эксперт подчеркнул, что игры на ПК дешевле и на многих площадках, таких как Steam, есть возможность и дальше приобретать новые проекты.

Предновогодний ажиотаж

Несмотря на все плюсы игрового компьютера, маркетплейсы зафиксировали в ноябре–декабре повышенный спрос на PlayStation, Xbox и Nintendo в преддверии новогодних праздников.

— Спрос на игровые приставки колебался в течение этого года. Тем не менее суммарно за январь–ноябрь их продажи выросли в два раза по сравнению с прошлым годом, — рассказали «Известиям» в пресс-службе «Яндекс Маркета». — В частности, в ноябре и декабре во время сезона распродаж также наблюдалось увеличение спроса в два раза по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

В сентябре–ноябре 2022 года продажи приставок для видеоигр и дополнительного оборудования для них (например, геймпадов и аксессуаров) в штуках выросли на 164% год к году, сообщили «Известиям» в Wildberries.

У Ozon та же картина. Представители маркетплейса рассказали, что за девять месяцев этого года покупатели площадки приобрели в два раза больше игровых консолей, чем в те же месяцы 2021-го . Из аксессуаров помимо дополнительных геймпадов российские геймеры всё чаще отдают предпочтения VR-очкам и VR-контролерам. Лидером сегмента по штучным продажам ожидаемо стала PlayStation 5.

— Особенным спросом на площадке в этом году пользуются дисковые игры. За девять месяцев 2022 года мы зафиксировали рост штучных продаж консольных игр на Ozon втрое к аналогичным месяцам 2021-го, — отметили представители пресс-службы маркетплейса.

Кроме того, особой популярностью пользуются коллекционные издания игр с фигурками, арт-буками и дополнительным контентом.

— Понятно, что в преддверии новогодних праздников возможен рост спроса на приставки. Во-первых, чаще всего родители покупают их для своих детей. Это просто удобно для взрослого человека взять набор PlayStation 5 плюс диск с игрой и порадовать ребенка. Тем более подавляющее большинство людей не знают о проблемах с покупками электронных версий игр, — считает программист Владислав Голушко. — Для сборки игрового ПК нужны минимальные знания и больше времени.

Эксперт подчеркнул, что повышенный спрос на приставки в маркетплейсах также можно объяснить традицией, которая пришла из Америки. Там перед Рождеством всегда активно скупаются приставки для семейного досуга.

— Также не стоит забывать, что была «Черная пятница», большие скидки, где можно было урвать приставку недорого. Но это никак не повлияет на общую тенденцию снижения интереса к приставкам, — отметил Владислав Голушко.

Эксперт подчеркнул, что этот год показал, что на ПК играть гораздо проще и дешевле.