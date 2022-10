Обратные игры: в магазинах сообщили о новых официальных поставках PlayStation

В продаже появились PlayStation 5, сертифицированные для России . Их можно найти на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Представители ритейлеров уверяют, что это новые официальные поставки, а не параллельный импорт. Эксперты не исключили, что консоли мог завести один из дистрибуторов — партнеров Sony. В продажу поступили и новые игры компании, которые официально в России не выходили. Ключи к ним предназначены именно для РФ. «Известиям» удалось обнаружить такие коды и на подписку PlayStation Plus. Специалисты полагают, что это может свидетельствовать о тихом возвращении бренда на отечественный рынок.

Туда и обратно

В Сети появились сертифицированные «Ростестом» приставки PlayStation 5 . Корреспонденту «Известий» удалось обнаружить такие девайсы на «Яндекс Маркете», Ozon, Wildberries и Techline24. Сертификация «Ростеста» означает, что устройство поставлено производителем, предназначено для продажи в России и может обслуживаться в официальных отечественных сервисных центрах .

— Данные игровые консоли представлены у нескольких наших продавцов, — подтвердили в пресс-службе Ozon.

Обратные игры Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Представители Techline24 заверили, что приставки, представленные на их сайте, сертифицированы «Ростестом» и это недавняя поставка. В пресс-службе Wildberries сообщили: PlayStation 5 на маркетплейсе продают предприниматели, которые успели завезти эти приставки ранее. Представители «Яндекс Маркета» также подтвердили наличие таких консолей.

— Сертификация PlayStation 5 для России может продолжаться без афиширования этого факта , — предположил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов. — Это новый прецедент для рынка — обычно речь идет о гаджетах, выпущенных для ЕАС, либо об устройствах в рамках параллельного импорта, то есть о европейских и азиатских экземплярах техники с глобальным ПО без сертификации «Ростеста».

В «Ростесте» оперативно не ответили на вопрос, как сейчас происходит сертификация консолей для РФ. В Sony отказались от комментариев.

По словам источника, близкого к одному из крупных игроков рынка, Sony сейчас официально не ввозит консоли в Россию, но это мог сделать один из дистрибуторов — партнеров компании.

Обратные игры Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— Приставки мог завести один из небольших официальных дистрибуторов, который продает консоли через сторонние площадки, — согласна основатель коммуникационного агентства «Лампа» Евгения Лампадова.

PlayStation, ввезенные по параллельному импорту, продаются у крупных ритейлеров со специальной маркировкой, что они предназначены для других рынков, например европейских . А гарантию предоставляет сам продавец .

Как сообщили «Известиям» в авторизованном сервисном центре Sony — ООО «ИРП» — по гарантии там обслуживают только консоли, сертифицированные «Ростестом».

Не только консоли

Появились на интернет-площадках и российские ключи к играм от Sony PlayStation . Один из крупных дистрибуторов — Buka — не так давно начал продажу новой компьютерной игры Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Она вышла 19 октября. На сайте магазина указано, что ключ предназначен для активации в том числе и в России . «Известия» отправили запрос дистрибутору.

— За распространение ключей среди партнеров всегда отвечает непосредственно компания Sony . Именно она определяет, сколько и в каком количестве их получит тот или иной дистрибутор, — уточнил собеседник «Известий» на рынке игр.

Обратные игры Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

О том, что Sony рассчитывает вернуться в Россию, говорит и тот факт, что компания регулярно выпускает странички-заглушки с актуальной ценой для своих новых игр в российском магазине PlayStation , добавил директор по проектам «АНО Цифровые платформы» Владимир Зыков. Они есть у недавно вышедшего ремейка The Last Of Us и God of War Ragnarok, релиз которого только ожидается, — в обоих играх присутствует русский дубляж, что редкость в нынешних условиях, заметил эксперт.

В интернет-магазине Playo.ru «Известиям» удалось обнаружить коды на подписку PlayStation Plus Essential, предназначенные для России . Судя по отзывам пользователей, коды успешно активируются.