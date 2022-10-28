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Обратные игры: в магазинах сообщили о новых официальных поставках PlayStation

Говорит ли это о желании Sony вернуться на российский рынок
Фото: Global Look Press/Thiago Prudencio
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В продаже появились PlayStation 5, сертифицированные для России. Их можно найти на маркетплейсах и в интернет-магазинах. Представители ритейлеров уверяют, что это новые официальные поставки, а не параллельный импорт. Эксперты не исключили, что консоли мог завести один из дистрибуторов — партнеров Sony. В продажу поступили и новые игры компании, которые официально в России не выходили. Ключи к ним предназначены именно для РФ. «Известиям» удалось обнаружить такие коды и на подписку PlayStation Plus. Специалисты полагают, что это может свидетельствовать о тихом возвращении бренда на отечественный рынок.

Туда и обратно

В Сети появились сертифицированные «Ростестом» приставки PlayStation 5. Корреспонденту «Известий» удалось обнаружить такие девайсы на «Яндекс Маркете», Ozon, Wildberries и Techline24. Сертификация «Ростеста» означает, что устройство поставлено производителем, предназначено для продажи в России и может обслуживаться в официальных отечественных сервисных центрах.

— Данные игровые консоли представлены у нескольких наших продавцов, — подтвердили в пресс-службе Ozon.

Обратные игры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Представители Techline24 заверили, что приставки, представленные на их сайте, сертифицированы «Ростестом» и это недавняя поставка. В пресс-службе Wildberries сообщили: PlayStation 5 на маркетплейсе продают предприниматели, которые успели завезти эти приставки ранее. Представители «Яндекс Маркета» также подтвердили наличие таких консолей.

Сертификация PlayStation 5 для России может продолжаться без афиширования этого факта, — предположил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов. — Это новый прецедент для рынка — обычно речь идет о гаджетах, выпущенных для ЕАС, либо об устройствах в рамках параллельного импорта, то есть о европейских и азиатских экземплярах техники с глобальным ПО без сертификации «Ростеста».

В «Ростесте» оперативно не ответили на вопрос, как сейчас происходит сертификация консолей для РФ. В Sony отказались от комментариев.

По словам источника, близкого к одному из крупных игроков рынка, Sony сейчас официально не ввозит консоли в Россию, но это мог сделать один из дистрибуторов — партнеров компании.

Обратные игры
Девушка тестирует новую игровую приставку Sony PlayStation 5 в магазине в Москве.
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

— Приставки мог завести один из небольших официальных дистрибуторов, который продает консоли через сторонние площадки, — согласна основатель коммуникационного агентства «Лампа» Евгения Лампадова.

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PlayStation, ввезенные по параллельному импорту, продаются у крупных ритейлеров со специальной маркировкой, что они предназначены для других рынков, например европейских. А гарантию предоставляет сам продавец.

Как сообщили «Известиям» в авторизованном сервисном центре Sony — ООО «ИРП» — по гарантии там обслуживают только консоли, сертифицированные «Ростестом».

Не только консоли

Появились на интернет-площадках и российские ключи к играм от Sony PlayStation. Один из крупных дистрибуторов — Buka — не так давно начал продажу новой компьютерной игры Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Она вышла 19 октября. На сайте магазина указано, что ключ предназначен для активации в том числе и в России. «Известия» отправили запрос дистрибутору.

За распространение ключей среди партнеров всегда отвечает непосредственно компания Sony. Именно она определяет, сколько и в каком количестве их получит тот или иной дистрибутор, — уточнил собеседник «Известий» на рынке игр.

Обратные игры
Магазин электроники Sony в ТЦ "Авиапарк" в Москве
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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О том, что Sony рассчитывает вернуться в Россию, говорит и тот факт, что компания регулярно выпускает странички-заглушки с актуальной ценой для своих новых игр в российском магазине PlayStation, добавил директор по проектам «АНО Цифровые платформы» Владимир Зыков. Они есть у недавно вышедшего ремейка The Last Of Us и God of War Ragnarok, релиз которого только ожидается, — в обоих играх присутствует русский дубляж, что редкость в нынешних условиях, заметил эксперт.

В интернет-магазине Playo.ru «Известиям» удалось обнаружить коды на подписку PlayStation Plus Essential, предназначенные для России. Судя по отзывам пользователей, коды успешно активируются.

Тем не менее, если Sony решит полноценно вернуться в Россию, компании будет тяжело освоить рынок заново, считают эксперты. Корпорации придется обеспечить рынок достаточным количеством ключей и подписок, а отечественные геймеры уже стали покупать игры в тех странах, где они стоят дешевле, отметил ведущий архитектор CommuniGate Systems Иван Рыжаев.

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