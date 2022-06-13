Игровая независимость: россияне пытаются избавиться от PlayStation и Xbox

Число предложений о продаже приставок PlayStation и Xbox на сервисах объявлений выросло на 40% после 10 марта, когда с российского рынка ушли Sony и Microsoft, выяснили «Известия». Пользователей не устраивают проблемы с легальной покупкой новых игр и подписок, и они продают свои б/у консоли. Кроме того, на онлайн-площадках начали активно торговать фирмы, которые наладили серый импорт приставок, рассказали эксперты. Но найти покупателей на них пока непросто. Число сделок выросло всего на 9%. Покупателей останавливает рост цен до 50% и неудобства, связанные с дискриминацией российских геймеров. В том, как продавцы и покупатели приставок ищут баланс интересов, разбирались «Известия».

Продавцы активны

Количество объявление о продаже игровых приставок на сервисах «Юла» и «Объявления ВКонтакте» увеличилось на 40% с того момента, как 10 марта Sony и Microsoft приостановили деятельность в России, рассказали «Известиям» в пресс-службе VK. В частности, предложение PlayStation 4 Pro увеличилось на 70%, PlayStation 4 — на 25%, а PlayStation 5 — на 5%. Выросли и суммы, которые продавцы хотят получить от покупателей.

— Так, приставки PlayStation 5 после 10 марта подорожали почти в 1,5 раза — с 64,5 до 96 тыс. рублей в среднем, цены на Xbox Series S увеличились на 8,5% — c 32,7 до 35,5 тыс., а на Xbox Series X на 22% — с 62 до 76 тыс. рублей, — сообщили в VK.

Желание пользователей заработать на дефиците игровых консолей, который возник после прекращения прямых поставок от производителей, вполне закономерно, считает создатель YouTube-канала Mozz Fifa Артем Красулин. Помимо этого на «сбрасывание» консолей последних поколений влияет ограничение доступа к покупке новых игр.

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— Для старых игр консоль нового поколения не нужна, поэтому их выставляют на вторичный рынок, — отметил эксперт.

Есть и другой тип продавцов, считает старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко. Это те, кто желает заменить приставку без встроенного дисковода (с ее помощью можно играть только онлайн, в игры, закачанные на свой виртуальный аккаунт) на вариант с дисководом (позволяет запускать игры с дисков и даже без доступа в интернет), подчеркнул эксперт.

После блокировки для российских покупателей магазинов Sony и Microsoft ценность консолей без дисководов снизилась, согласился директор по стратегическим коммуникациям ESforce Holding Ярослав Мешалкин.

— Цены на версии приставок без дисковода изначально были невысокими. Если такой гаджет продается без аккаунта, то цены на него совсем низкие, на уровне изначального официального предложения Sony 35–45 тыс. рублей , — объяснил ведущий архитектор CommuniGate Systems Иван Рыжаев.

Однако это предложение для тех, кто готов заниматься регистрацией новых аккаунтов, выдавая себя за жителя Аргентина, США и других стран, или поиском карт пополнения кошелька PSN в рублях, которых почти не осталось, заключил эксперт.

Игровая независимость Фото: ТАСС/dpa/RAINER JENSEN

Если же приставка продается с аккаунтом, цена на нее резко взлетает и зависит от количества игр, говорит Иван Рыжаев.

— Например, если продается версия PlayStation 5 Digital Edition, на аккаунте которой имеется более 250 купленных игр, то можно заработать 200 тыс. рублей и больше. И такой прайс будет вполне рыночным, — добавил эксперт.

Покупатели выжидают

Растет интерес к вторичному рынку приставок и игр и у покупателей, но далеко не так стремительно, как у продавцов, отмечают эксперты. Число поисковых запросов по игровым приставкам на «Юле» и «Объявлениях ВКонтакте» выросло на 5–25% в зависимости от модели , рассказали в VK.

На «Авито» в марте-апреле этого года товары из категории «Игры, приставки и программы» россияне покупали на 9% чаще по сравнению с началом 2022 года , сообщили в пресс-службе компании.

Таким образом, спрос на эти товары растет существенно медленнее предложения. Это закономерные последствия ухода западных компаний из России, считают эксперты. Если брать PS Store — все операции для нашего региона там приостановлены. То есть пользователь не может без использования обходных путей купить игру, продлить подписку для онлайна, сказал Артем Красулин.

— На Xbox ситуация немного лучше. Там можно приобретать игры через друзей и знакомых в других странах. Или же на популярных маркетплейсах, где чаще всего продают ключи для регионов «Аргентина» или «Турция», — там игры стоят даже дешевле, чем они стоили в России, — добавил эксперт.

Рынок консолей в нашей стране действительно сокращается, но не совсем верно говорить, что россияне активно избавляются от игровых приставок , считает главный редактор Player One Андрей Александров. По его мнению, рост числа объявлений о продаже можно объяснить и тем, что постепенно налаживается серый импорт консолей.

— Дело в том, что значительная часть объявлений на сайтах вроде «Авито» или «Юлы» — это не частники, а небольшие компании, наладившие поставки этих устройств из других стран , — заметил он.

Объясним, по мнению эксперта, и рост цен на товары для геймеров. С серым импортом не конкурируют большие торговые сети, которые лишились прямых поставок от производителей, кроме того, консоли по миру всё еще в дефиците.

Игровая независимость Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann

— Да и курс валюты сейчас не очень предсказуем, так что продавцы наверняка закладывают этот риск и ставят цену выше рекомендованной. По ряду источников видно, что девайсы находят своих покупателей и с таким ценником, — резюмировал Александров.