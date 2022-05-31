Игры в сторону: россияне требуют 280 млн у производителей PlayStation

Российские геймеры требуют 280 млн рублей с компании Sony, которая лишила их доступа к магазину игр для приставки PlayStation. Это уже второй коллективный иск против зарубежной компании, ушедшей из России на фоне спецоперации в Донбассе. Присоединяться ли к товарищам по несчастью или добиваться справедливости в одиночку, значения не имеет, говорят опрошенные «Известиями» эксперты. На что давить владельцам игровых консолей, надо ли идти в суд, если стриминговый сервис отключил вас при действующей оплаченной подписке, и стоит ли вообще игра свеч, читайте в материале «Известий».

Что случилось

Российские владельцы игровой консоли PlayStation подали коллективный иск к компании Sony , а точнее, к европейскому подразделению Sony Interactive Entertainment Europe Limited и ее московскому офису. Всего к иску, который зарегистрировал Хорошевский районный суд Москвы, присоединились 28 человек.

Они требуют, чтобы им вернули доступ к онлайн-магазину игр и приложений PlayStation Store, а также вернули возможность покупать в нем ПО и игры. Однако этого истцам недостаточно: главное их требование — 280 млн рублей моральной компенсации. Так, каждый из них оценил ущерб за простой без новых игр в 10 млн рублей.

Игры в сторону Фото: Global Look press/Britta Pedersen

Это второй коллективный иск российских потребителей к зарубежным компаниям, которые отказали им в обслуживании на фоне украинских событий. В апреле столичный Хамовнический районный суд зарегистрировал коллективный иск к Netflix от 20 потребителей, недовольных уходом сервиса. Сумма требований почти в пять раз меньше, чем в случае с Sony, — 60 млн рублей.

— Если в первом случае речь не шла о серьезных суммах взыскания, то здесь на кону 280 млн рублей — сумма, до сих пор неведомая для подобной категории дел в нашей стране, — подчеркивает в беседе с «Известиями» член Ассоциации юристов России, основатель KIP Legal Tech Павел Катков.

Как так вышло

Компания Sony наряду с другими американскими корпорациями ограничила россиянам доступ к своим услугам, после того как РФ начала спецоперацию в Донбассе. Работа PlayStation Store была приостановлена 10 марта, еще через два дня руководство компании объявило, что прекращает деятельность на территории России.

Игры в сторону Фото: Global Look press/Christoph Soeder

А это значит, что в Россию официально больше не будут поставляться игровые консоли (в том числе пятого поколения, которые и до санкций были в дефиците), а их владельцы смогут приобретать игры только на физических носителях, и то, вероятно, пиратских. По данным My.Games, порядка половины российских консольщиков играют на PlayStation. Компания Microsoft (на ее приставки Xbox приходится менее 20% рынка консольного гейминга) тоже отрезала своих российских пользователей от стора, а также ограничила доступ к своим тайтлам в магазине Steam.

Закрыли доступ к услугам и стриминговые сервисы. Музыкальная платформа Spotify свернула работу в России 11 апреля и в результате потеряла 1,5 млн премиальных подписчиков. Netflix, который в рядах первых объявил об уходе из РФ, стал недоступен россиянам 27 мая.

Могу ли я нажаловаться

Netflix уверяет, что не закрывал доступ к платформе до истечения срока всех предоплаченных подписок на территории России. Со Spotify ситуация другая: в середине апреля от музыкального сервиса отключили даже тех пользователей, у которых была куплена подписка на год вперед . В фанатских сообществах предлагают перенести потерянные месяцы «премиума» в другие регионы при помощи VPN, официальная же поддержка не видит способа вернуть средства из-за ограничения работы платежных систем.

В случае с коллективным иском к Sony речь идет о защите прав потребителей, которые «оплатили, но не получили услугу и/или товар, что дает им право на возврат уплаченных денежных средств», поясняет партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Александр Кадетов. Кроме того, это позволяет требовать взыскания штрафа в размере 50% от заявленной суммы требований, а также возмещение морального вреда «при его наличии и подтверждении заявителями».

Игры в сторону Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Подавать иск стоит в том случае, если исполнитель не оказал потребителю уже оплаченные услуги, говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Суд вряд ли сочтет резонной претензию из-за ограничения доступа к услугам.

— При получении доступа к той или иной услуге через приложение или сайт каждый пользователь заключает пользовательское соглашение, по которому исполнитель вправе ограничивать доступ, создавать и изменять правила, удалять учетные записи по своему усмотрению, — объясняет она.

Автор цитаты «Ваша подписка на Netflix будет действовать до тех пор, пока она не будет прекращена», — туманно говорится в пользовательском соглашении Netflix. Пользователь может получить доступ только в тех регионах, где «мы предлагаем наши услуги». Условия, подобные тем, что сложились в свете украинских событий, не оговариваются.

А если у меня PlayStation

С игровыми приставками вопрос сложнее. Физически консоль остается с владельцем, но из-за того что Sony урезает их функционал, она становится в некотором роде бесполезной.

В условиях обслуживания PlayStation Network (а именно пункте 26.3.4. — «Известия») говорится об ответственности компании перед пользователем. Это предполагает, что при отказе предоставить оплаченный продукт она обязана вернуть потраченные деньги, отмечает управляющий партнер юридической компании Lion Lex Борис Винник.

Игры в сторону Фото: Global Look press/Rainer Jensen

— Однако тут есть и другой пункт (26.3.9. — Ред.) — временная невозможность использовать PlayStation Network, — обращает внимание собеседник. — В нем указано, что, если это не было связано с халатностью сотрудников PlayStation, представителей или подрядчиков, PlayStation не несет перед вами никакой ответственности.

Автор цитаты Российским владельцам консоли следует ссылаться на пункт договора, в котором говорится об ответственности компании.

Тем, кто решил отвоевать компенсацию, стоит ссылаться и на условия использования программ PlayStation (пункт 6.1. — «Известия»), советует Борис Винник. В них прямо предусмотрено действие соответствующей лицензии на территории России.

— Никаких ограничений или способов ограничить территорию использования и действия лицензии из-за политической ситуации в той или иной стране в данных условиях нет, — подчеркивает он.

Как лучше подавать иск — одному или коллективно

Не так уж принципиально, судиться с компанией в одиночку или собирать товарищей по несчастью, чтобы подать коллективный иск. Ни сам закон, ни порядок рассмотрения подобных дел не предусматривает существенных различий для этих сценариев.

— Подавать иск в одиночку либо присоединиться к коллективному иску, каждый потребитель решает сам, — объясняет член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. — Ограничений каких-либо прав при подаче самостоятельного иска нет.

Игры в сторону Фото: Global Look press/Julia Rahn

Разница между одиночным и коллективным исками лишь в процессуальном порядке, добавляет член адвокатского московского бюро «Щеглов и Партнеры» Муса Абдурахманов.

Александр Кадетов подчеркивает, что присоединение к уже заявленным требованиям может лишь увеличить срок их рассмотрения: суд будет вынужден откладывать заседания из-за появления в деле новых участников.

— Обращение группы лиц или присоединение к такому групповому иску, на мой взгляд, направлено исключительно на создание общественного резонанса, — полагает собеседник «Известий».

Чего ждать после подачи иска

Подача иска от владельцев PlayStation — исторический момент, считает Павел Катков: их ключевое требование касается не возмещения реального ущерба или даже упущенной выгоды, а компенсации морального вреда — категории, традиционно малоуважаемой российскими судами.

— Тем важнее, какое решение будет вынесено, ведь суд будет принимать во внимание и геополитическую повестку, — полагает юрист. Если истцы добьются успеха, потребители, пострадавшие из-за ухода компаний в других отраслях, захотят его повторить.

Управляющий партнер Lion Lex Борис Винник оценивает шансы удовлетворения иска как очень высокие. Он уверен, что особенно сейчас, в условиях санкционной кампании против РФ, интересы российских пользователей должны быть поставлены «выше интересов зарубежных компаний, которые грубо ущемляют их права».

Игры в сторону Фото: Global Look press/Andy Dean

Адвокат Муса Абдурахманов также предполагает, что суд удовлетворит иск, однако сомневается в возможности реализации этого решения. Подразделение Sony, которое отвечает за продукты PlayStation, зарегистрировано в Токио, а значит, исполнять его, вероятно, придется на территории Японии.

Несмотря на отсутствие соглашения об исполнении судебных решений между странами, Россия может запустить процесс признания решения ее суда. Для этого нужно будет доказать уже японскому суду, что Sony нарушила права российских клиентов. В текущих условиях перспективы такого процесса оценить проблематично.

Не исключено, что исполнять решение российского суда будет европейское подразделение компании. Однако и этот сценарий развития событий затруднительно представить в нынешних обстоятельствах, говорит Александр Кадетов. Кроме того, напомнил он, есть ограничения и внутри России: до 1 октября по решению правительства будет действовать мораторий на взыскание денежных средств.