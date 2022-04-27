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Spotify потерял 1,5 млн премиальных подписчиков после ухода из России

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Музыкальный стриминговый сервис Spotify сообщил об оттоке 1,5 млн премиальных подписчиков из-за приостановки деятельности в России. Об этом говорится в отчете компании за первый квартал 2022 года, появившемся 27 апреля.

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«Примерно 1,5 млн пользователей премиальной подписки отсоединено от системы в результате сворачивания нашей деятельности в России», — указали в пресс-службе компании.

Spotify прекратил работу в России с 11 апреля. В компании уточнили, что все сервисы приложения будут недоступны в России, однако пользователи смогут реактивировать аккаунт на территории другой страны, если находятся там, в настройках пользователя.

6 марта Spotify приостановил продажу подписки Premium в России из-за ухода из страны Visa и Masterсard. 2 марта Spotify объявил о закрытии офиса в РФ на фоне ситуации на Украине.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Такое решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе и участившихся обстрелов территории Донбасса со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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