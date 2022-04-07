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Spotify прекратит работу в России 11 апреля
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Spotify прекратит работу в России 11 апреля

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Шведская аудиостриминговая платформа Spotify прекратит работу в России 11 апреля. Об этом в четверг, 7 апреля, сообщается на сайте сервиса.

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«После тщательного анализа текущей ситуации мы приняли сложное решение полностью приостановить работу Spotify в России с 11 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.

На сайте уточняется, что все сервисы Spotify будут недоступны в России, однако пользователи смогут реактивировать аккаунт на территории другой страны в настройках пользователя.

Отмечается, что пользователи смогут изменить страну аккаунта, только если находятся в стране, на которую хотят сменить локацию.

Также пользователи смогут удалить свои персональные данные и аккаунт, следуя инструкциям на сайте.

«На данный момент сервис недоступен. Мы обязательно сообщим, когда ситуация поменяется», — подчеркнули в Spotify.

25 марта издание Expressen сообщило, что Spotify прекратит работу в России из-за закона об уголовной ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах РФ. В Spotify добавили, что прекращение всех операций займет несколько недель.

6 марта Spotify приостановил продажу подписки Premium в России из-за ухода из страны Visa и Mastercard. 2 марта Spotify объявил о закрытии офиса в РФ на фоне ситуации на Украине.

4 марта Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс России о наказании за фейки, дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка после того, как 24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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