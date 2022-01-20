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Экосистемный сдвиг: Минэк готовит регулирование цифровым платформам

Что закрепит новый законопроект и какие компании подпадут под его действие
Фото: Depositphotos/Tevalux11
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Экосистемный сдвиг: Минэк готовит регулирование цифровым платформам
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2022-01-19 12:06:54
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Рынку цифровых платформ готовят регулирование: Минэкономразвития разрабатывает законопроект, который, с одной стороны, установит для них правила по взаимодействию с пользователями и потребителями, а с другой — сформирует инструменты господдержки. Об этом «Известиям» заявил директор департамента развития цифровой экономики Минэка Анатолий Дюбанов. Детали еще предстоит определить, но уже понятно, что регулирование планируется мягким и будет осуществляться ФАС, Минэкономразвития и непосредственно рынком. При этом строгость правил будет обусловлена размером платформы: их разделят на четыре группы.

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Мягкая сила

О том, что у цифровых платформ (таких как Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет», «Сбермегамаркет» и других) существует множество недобросовестных практик по отношению к партнерам и потребителям, которые необходимо отрегулировать, ранее неоднократно заявлял бизнес. Об этой проблеме известно и главе кабмина Михаилу Мишустину: по итогам заседания правкомиссии по развитию малого и среднего бизнеса в декабре 2021 года он дал поручение Минэку и заинтересованным органам власти проработать вопрос недискриминационного доступа предпринимателей к маркетплейсам.

Сегодня Минэк совместно с ФАС и Минцифры разрабатывает законопроект, который закрепит общие правила взаимодействия платформ и их пользователей, рассказал «Известиям» директор департамента развития цифровой экономики ведомства Анатолий Дюбанов.

Экосистемный сдвиг
Фото: TASS/Zuma

Мы готовим предложения по регулированию экосистем, а именно, обсуждаем введение отдельного федерального закона, который бы не только затрагивал платформы, уже имеющие монопольное влияние и большую экономическую концентрацию, но и определял бы правила прозрачности и добросовестные практики на рынке для разных групп экосистем, — сообщил он.

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Предполагается, что регулирование будет отличаться в зависимости от масштаба деятельности компании. Их разделят на четыре категории: отдельные сервисы, цифровые платформы, крупные цифровые платформы и платформы-гиганты (экосистемы), рассказал Анатолий Дюбанов.

Важной составной частью законопроекта станут также инструменты поддержки отечественных платформ и меры по выравниванию конкуренции с западными гигантами, констатировал чиновник. Впрочем, какими конкретно они будут, еще предстоит определить.

Ранее «Известия» писали, что при обсуждении этого вопроса на площадке АНО «Цифровая экономика» для платформ предлагалось ввести механизм компенсации убытков в случае наложения санкций, а также разработать налоговые льготы и субсидии.

При этом уже сейчас понятно, что в целом регулирование получится мягким, заверил Анатолий Дюбанов. Это будет некий триумвират ФАС, которая сохранит функцию по надзору за крупными платформами, Минэка и других заинтересованных органов власти, которые будут заниматься экономикой различных секторов, а также СРО, которая займется профилактикой недобросовестных практик, заявил глава департамента. По его словам, сейчас законопроект дорабатывается, и на публичное обсуждение будет выдвинут в начале февраля.

Экосистемный сдвиг
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Документ не поступал на рассмотрение в ФАС, однако служба поддерживает позицию Минэкономразвития о необходимости определения отношений в цифровой экономике в правовом поле, заявили «Известиям» в пресс-службе антимонопольного органа. Там отметили, что уже разработали принципы добросовестного поведения для маркетплейсов. В частности, к ним относится открытость, нейтральность отношения к различным сторонам рынка, включая конкурентов, обеспечение самостоятельности пользователей платформ, отсутствие расширительных и двусмысленных формулировок в правилах работы, а также обеспечение прав пользователей, в том числе путем рассмотрения их обращений, жалоб и предоставления полных ответов на них.

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В пресс-службе Минцифры заявили, что законопроект на рассмотрение не поступал.

Проблемных зон много

Сегодня цифровые рынки растут быстрее, чем традиционные товарные, поэтому важно предотвратить неконтролируемое развитие онлайн-платформ, своевременно установить правила и ограничения, заявил вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.

— Предприниматели ежедневно сталкиваются с тем, что оферта со стороны онлайн-площадок может меняться два раза в месяц без всяких обоснований, у них возникают сложности с оприходованием товара и его вывозом с площадки, отсутствием понятного алгоритма по рассмотрению жалоб, — поделился он.

Поэтому «Опора России» поддерживает позицию Минэка в желании урегулировать отношения онлайн-агрегаторов и поставщиков на законодательном уровне. Подобные правила с лета 2020 года работают на территории Европы, отметил Алексей Кожевников.

Минэк пока не обсуждал с бизнесом законопроект, но планирует это сделать, заявили «Известиям» в «Сбере». Там отметили, что важной мерой поддержки отечественных платформ выступает обеспечение равных условий ведения бизнеса с иностранными экосистемами, которые сегодня в разной степени подчиняются российскому законодательству.

Экосистемный сдвиг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Имеющиеся в России экосистемы находятся в начальной стадии своего развития, но уже можно наблюдать признаки так называемой «несовершенной конкуренции», в которой доминирует ограниченное количество игроков, отметил директор по правовым вопросам маркетплейса услуг «Профи» Алексей Няненко. По его словам, опасения регуляторов понятны: такой тип конкуренции может привести к монополизации рынков, гегемонии зарубежных систем, ограничению доступа к сервисам или данным.

Он отметил, что маркетплейс «Профи» поддерживает базовые принципы взаимодействия платформ, представленные ФАС. При этом, разрабатывая законопроект, важно не забыть и об интересах пользователей.

— Здесь проблемных зон много, например недостоверность предоставляемой маркетплейсом информации о товаре/услуге, запреты на какие-то действия зарегистрированных пользователей вне платформы, монетизация личных данных, отказ от обязательств, а также несоответствие практики онлайн-разрешения споров действующему законодательству, — констатировал эксперт.

В пресс-службах «Яндекса», Ozon и Mail.ru не ответили на вопросы «Известий» о новом законопроекте. В Wildberries отказались от комментариев.

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