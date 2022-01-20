Экосистемный сдвиг: Минэк готовит регулирование цифровым платформам

Рынку цифровых платформ готовят регулирование: Минэкономразвития разрабатывает законопроект , который, с одной стороны, установит для них правила по взаимодействию с пользователями и потребителями, а с другой — сформирует инструменты господдержки. Об этом «Известиям» заявил директор департамента развития цифровой экономики Минэка Анатолий Дюбанов. Детали еще предстоит определить, но уже понятно, что регулирование планируется мягким и будет осуществляться ФАС, Минэкономразвития и непосредственно рынком. При этом строгость правил будет обусловлена размером платформы: их разделят на четыре группы .

Мягкая сила

О том, что у цифровых платформ (таких как Ozon, Wildberries, «Яндекс.Маркет», «Сбермегамаркет» и других) существует множество недобросовестных практик по отношению к партнерам и потребителям, которые необходимо отрегулировать, ранее неоднократно заявлял бизнес. Об этой проблеме известно и главе кабмина Михаилу Мишустину: по итогам заседания правкомиссии по развитию малого и среднего бизнеса в декабре 2021 года он дал поручение Минэку и заинтересованным органам власти проработать вопрос недискриминационного доступа предпринимателей к маркетплейсам .

Сегодня Минэк совместно с ФАС и Минцифры разрабатывает законопроект, который закрепит общие правила взаимодействия платформ и их пользователей, рассказал «Известиям» директор департамента развития цифровой экономики ведомства Анатолий Дюбанов.

— Мы готовим предложения по регулированию экосистем, а именно, обсуждаем введение отдельного федерального закона, который бы не только затрагивал платформы, уже имеющие монопольное влияние и большую экономическую концентрацию, но и определял бы правила прозрачности и добросовестные практики на рынке для разных групп экосистем , — сообщил он.

Предполагается, что регулирование будет отличаться в зависимости от масштаба деятельности компании. Их разделят на четыре категории: отдельные сервисы, цифровые платформы, крупные цифровые платформы и платформы-гиганты (экосистемы) , рассказал Анатолий Дюбанов.

Важной составной частью законопроекта станут также инструменты поддержки отечественных платформ и меры по выравниванию конкуренции с западными гигантами , констатировал чиновник. Впрочем, какими конкретно они будут, еще предстоит определить.

Ранее «Известия» писали, что при обсуждении этого вопроса на площадке АНО «Цифровая экономика» для платформ предлагалось ввести механизм компенсации убытков в случае наложения санкций, а также разработать налоговые льготы и субсидии.

При этом уже сейчас понятно, что в целом регулирование получится мягким , заверил Анатолий Дюбанов. Это будет некий триумвират ФАС, которая сохранит функцию по надзору за крупными платформами, Минэка и других заинтересованных органов власти, которые будут заниматься экономикой различных секторов, а также СРО, которая займется профилактикой недобросовестных практик, заявил глава департамента. По его словам, сейчас законопроект дорабатывается, и на публичное обсуждение будет выдвинут в начале февраля.

Экосистемный сдвиг Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Документ не поступал на рассмотрение в ФАС, однако служба поддерживает позицию Минэкономразвития о необходимости определения отношений в цифровой экономике в правовом поле, заявили «Известиям» в пресс-службе антимонопольного органа. Там отметили, что уже разработали принципы добросовестного поведения для маркетплейсов. В частности, к ним относится открытость, нейтральность отношения к различным сторонам рынка, включая конкурентов, обеспечение самостоятельности пользователей платформ, отсутствие расширительных и двусмысленных формулировок в правилах работы, а также обеспечение прав пользователей, в том числе путем рассмотрения их обращений, жалоб и предоставления полных ответов на них.

В пресс-службе Минцифры заявили, что законопроект на рассмотрение не поступал.

Проблемных зон много

Сегодня цифровые рынки растут быстрее, чем традиционные товарные, поэтому важно предотвратить неконтролируемое развитие онлайн-платформ, своевременно установить правила и ограничения , заявил вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников.

— Предприниматели ежедневно сталкиваются с тем, что оферта со стороны онлайн-площадок может меняться два раза в месяц без всяких обоснований, у них возникают сложности с оприходованием товара и его вывозом с площадки, отсутствием понятного алгоритма по рассмотрению жалоб , — поделился он.

Поэтому «Опора России» поддерживает позицию Минэка в желании урегулировать отношения онлайн-агрегаторов и поставщиков на законодательном уровне. Подобные правила с лета 2020 года работают на территории Европы, отметил Алексей Кожевников.

Минэк пока не обсуждал с бизнесом законопроект, но планирует это сделать, заявили «Известиям» в «Сбере» . Там отметили, что важной мерой поддержки отечественных платформ выступает обеспечение равных условий ведения бизнеса с иностранными экосистемами, которые сегодня в разной степени подчиняются российскому законодательству.

Экосистемный сдвиг Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Имеющиеся в России экосистемы находятся в начальной стадии своего развития, но уже можно наблюдать признаки так называемой «несовершенной конкуренции» , в которой доминирует ограниченное количество игроков, отметил директор по правовым вопросам маркетплейса услуг «Профи» Алексей Няненко. По его словам, опасения регуляторов понятны: такой тип конкуренции может привести к монополизации рынков, гегемонии зарубежных систем, ограничению доступа к сервисам или данным.

Он отметил, что маркетплейс «Профи» поддерживает базовые принципы взаимодействия платформ, представленные ФАС. При этом, разрабатывая законопроект, важно не забыть и об интересах пользователей.

— Здесь проблемных зон много, например недостоверность предоставляемой маркетплейсом информации о товаре/услуге, запреты на какие-то действия зарегистрированных пользователей вне платформы, монетизация личных данных, отказ от обязательств , а также несоответствие практики онлайн-разрешения споров действующему законодательству, — констатировал эксперт.

В пресс-службах «Яндекса», Ozon и Mail.ru не ответили на вопросы «Известий» о новом законопроекте. В Wildberries отказались от комментариев.