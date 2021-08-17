 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
В РФ допустили тестирование на COVID-19 заселяющихся в общежитие студентов
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Google на 14 млн рублей за день
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в ряде регионов
Мир
Вице-президент Афганистана провозгласил себя временным главой государства
Общество
Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников ПФР
Мир
Аэропорт Кабула возобновил прием и отправку рейсов
Армия
Два бомбардировщика Ту-95МС провели многочасовой полет над Японским морем
Туризм
Росавиация выдала авиакомпаниям более 200 допусков на полеты в Египет
Экономика
Россия исключит кормовые бобы из-под действия ограничительных мер 2014 года
/

Экосистемный анализ: ФАС составила пять принципов работы цифровых платформ

Как нововведение повлияет на дальнейшее развитие онлайн-гигантов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Главный слайд
Начало статьи
Экосистемный анализ: ФАС составила пять принципов работы цифровых платформ
2021-08-17 17:24:35">
2021-08-17 17:24:35
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ФАС разработали проект принципов взаимодействия участников цифровых рынков, которым должны следовать игроки для избежания недобросовестных практик, сообщили «Известиям» в службе. Среди них ― открытость платформ и нейтральность в отношении поставщиков услуг. Правила созданы на базе уже зафиксированных ФАС нарушений антимонопольного законодательства и практики по рассмотрению дел и заявлений граждан и юрлиц. Крупнейшие игроки поддержали подход антимонопольного ведомства, отметив, что он основывается на саморегулировании экосистем. ФАС будет руководствоваться выработанным сводом правил в случае пробелов в законодательстве, пояснили эксперты.

Принципиальный подход

Экспертный совет при ФАС, куда входят представители службы и участники рынка, в августе разработал проект базовых принципов взаимодействия участников цифровых рынков. Об этом «Известиям» сообщили в антимонопольной службе. В число таких принципов вошли:

  • разумная открыть цифровых платформ (в частности, свободный доступ к информации о том, как происходит ранжирование результатов поиска);
  • нейтральное отношение ко всем сторонам рынка (ФАС уже вынесла предупреждение Microsoft из-за неправомерного предоставления преимуществ собственному антивирусному ПО);
  • обеспечение самостоятельности пользователей платформ при взаимодействии с ними (например, Booking.com признан нарушителем из-за злоупотребления доминирующим положением для навязывания невыгодных условий договоров гостиницам и отелям);
  • недопущение расширительных и двусмысленных формулировок в правилах работы цифровых платформ (против Google также было возбуждено дело о непрозрачных правилах в пользовательском соглашении YouTube, позволяющих блокировать и удалять аккаунты без предупреждения);
  • обеспечение прав пользователей платформы, в том числе путем рассмотрения их обращений и предоставления им полных ответов.

Свод правил поведения игроков на цифровых рынках сформулирован для избежания основных рисков и недобросовестных практик, зафиксированных в отрасли, подчеркнула начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. По ее словам, базовые принципы, с одной стороны, будут способствовать формированию открытых, прозрачных, недискриминационных условий для ведения бизнеса, а с другой ― обеспечивать реализацию конституционных прав граждан, в частности свободы получения и распространения информации и неприкосновенности частной жизни.

Экосистемный анализ
фас
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В ходе дальнейшей работы над проектом планируется проработать механизм урегулирования споров, возникающих при несоблюдении обозначенных базовых принципов.

В «Яндексе», «Авито» и AliExpress заявили «Известиям», что участвовали в обсуждении базовых принципов ФАС и поддерживают их. Сбалансированный подход службы, основанный на саморегулировании онлайн-платформ, позволит развивать конкуренцию, улучшать пользовательский опыт и создавать условия для развития малого и среднего бизнеса, ожидают в «Яндексе». В Ozon сообщили, что также концептуально поддерживают идею саморегулирования, а в ВТБ — что выступают за открытые и понятные всем правила взаимодействия поставщиков с экосистемами.

Шаг к саморегулированию

В «Авито» полагают, что выработанные принципы будут использоваться ФАС при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства, однако цель создания документа скорее превентивная ― он должен снизить число рассматриваемых дел.

Сейчас электронная коммерция находится на начальной стадии развития — важно избегать резких регуляторных норм, дать отрасли возможность саморегулироваться. В «AliExpress Россия» также поддержали предложение регулятора организовать встречу малого и среднего бизнеса с представителями экспертного совета, чтобы детально обсудить претензии и недовольства работой маркетплейсов, а также для получения объективной картины со стороны бизнеса и выработки более детальных и практических принципов работы, ― рассказал вице-президент по связям с государственными органами компании Сергей Лебедев.

Экосистемный анализ
компьютеры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Экосистемы и цифровые платформы — крупные по своему формату участники рынка, которые играют роль драйверов экономического роста, заявили «Известиям» в Минэке, подчеркнув, что антимонопольное регулирование — один из самых эффективных способов установить для них правила конкуренции. В ведомстве полагают, что с учетом специфики потребуется адаптировать законодательство под новые условия цифровой экономики.

В АНО «Цифровая экономика» «Известиям» рассказали, что участников рынка волнует антимонопольное регулирование экосистем, которое в том числе обсуждается на круглых столах в организации. Кроме того, бизнес озабочен конкуренцией с международными экосистемами, поддержкой предпринимательства и ограниченным выбором поставщиков.

Любой свод принципов создает фундамент для осуществления деятельности в конкретной области, которым служба будет руководствоваться, в частности, при пробелах в регулировании, отметила член Ассоциации юристов России Наталья Скрябина. Она добавила, что для эффективности этого механизма всё же требуются нормативные правовые акты, уточняющие содержание принципов. Юрист привела пример: в соответствии с другим сводом правил ― «Концепцией внедрения механизмов тарифообразования» ― ФАС уже подготовила соответствующий проект постановления правительства.

Помимо базовых принципов, антимонопольная служба разработала так называемый пятый антимонопольный пакет, посвященный регулированию цифровых рынков и платформ, напомнил юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Антон Ломтев: после его принятия можно будет сопоставить то, как установленные правила нашли свое отражение в законе, и, соответственно, то, как служба будет им следовать. С юридической точки зрения появление «базовых принципов» деятельности цифровых платформ означает, что антимонопольное ведомство в своей практике должно будет опираться на них, используя их как «маркеры», задающие векторы принятия решений, добавил эксперт.

Экосистемный анализ
телефон
Фото: ТАСС/Zuma

Предложенная ФАС концепция соответствуют пунктам проекта общеевропейского закона Digital Services Act (разрабатывается в ЕС): принципы направлены на выравнивание позиций сервиса и пользователя, отметил преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов. Например, сейчас клиент может быть заблокирован без объяснения причин, когда сервис в одностороннем порядке решил не иметь с ним отношений, а регуляторы настаивают на ясности правил работы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021