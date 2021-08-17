Экосистемный анализ: ФАС составила пять принципов работы цифровых платформ

В ФАС разработали проект принципов взаимодействия участников цифровых рынков , которым должны следовать игроки для избежания недобросовестных практик, сообщили «Известиям» в службе. Среди них ― открытость платформ и нейтральность в отношении поставщиков услуг. Правила созданы на базе уже зафиксированных ФАС нарушений антимонопольного законодательства и практики по рассмотрению дел и заявлений граждан и юрлиц. Крупнейшие игроки поддержали подход антимонопольного ведомства, отметив, что он основывается на саморегулировании экосистем . ФАС будет руководствоваться выработанным сводом правил в случае пробелов в законодательстве, пояснили эксперты.

Принципиальный подход

Экспертный совет при ФАС, куда входят представители службы и участники рынка, в августе разработал проект базовых принципов взаимодействия участников цифровых рынков. Об этом «Известиям» сообщили в антимонопольной службе. В число таких принципов вошли :

разумная открыть цифровых платформ (в частности, свободный доступ к информации о том, как происходит ранжирование результатов поиска);

нейтральное отношение ко всем сторонам рынка (ФАС уже вынесла предупреждение Microsoft из-за неправомерного предоставления преимуществ собственному антивирусному ПО);

обеспечение самостоятельности пользователей платформ при взаимодействии с ними (например, Booking.com признан нарушителем из-за злоупотребления доминирующим положением для навязывания невыгодных условий договоров гостиницам и отелям);

недопущение расширительных и двусмысленных формулировок в правилах работы цифровых платформ (против Google также было возбуждено дело о непрозрачных правилах в пользовательском соглашении YouTube, позволяющих блокировать и удалять аккаунты без предупреждения);

обеспечение прав пользователей платформы, в том числе путем рассмотрения их обращений и предоставления им полных ответов.

Свод правил поведения игроков на цифровых рынках сформулирован для избежания основных рисков и недобросовестных практик, зафиксированных в отрасли , подчеркнула начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. По ее словам, базовые принципы, с одной стороны, будут способствовать формированию открытых, прозрачных, недискриминационных условий для ведения бизнеса, а с другой ― обеспечивать реализацию конституционных прав граждан , в частности свободы получения и распространения информации и неприкосновенности частной жизни.

Экосистемный анализ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В ходе дальнейшей работы над проектом планируется проработать механизм урегулирования споров, возникающих при несоблюдении обозначенных базовых принципов.

В «Яндексе», «Авито» и AliExpress заявили «Известиям», что участвовали в обсуждении базовых принципов ФАС и поддерживают их . Сбалансированный подход службы, основанный на саморегулировании онлайн-платформ, позволит развивать конкуренцию, улучшать пользовательский опыт и создавать условия для развития малого и среднего бизнеса, ожидают в «Яндексе». В Ozon сообщили, что также концептуально поддерживают идею саморегулирования, а в ВТБ — что выступают за открытые и понятные всем правила взаимодействия поставщиков с экосистемами.

Шаг к саморегулированию

В «Авито» полагают, что выработанные принципы будут использоваться ФАС при рассмотрении дел о нарушении антимонопольного законодательства , однако цель создания документа скорее превентивная ― он должен снизить число рассматриваемых дел.

― Сейчас электронная коммерция находится на начальной стадии развития — важно избегать резких регуляторных норм, дать отрасли возможность саморегулироваться . В «AliExpress Россия» также поддержали предложение регулятора организовать встречу малого и среднего бизнеса с представителями экспертного совета, чтобы детально обсудить претензии и недовольства работой маркетплейсов, а также для получения объективной картины со стороны бизнеса и выработки более детальных и практических принципов работы, ― рассказал вице-президент по связям с государственными органами компании Сергей Лебедев.

Экосистемный анализ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Экосистемы и цифровые платформы — крупные по своему формату участники рынка, которые играют роль драйверов экономического роста, заявили «Известиям» в Минэке , подчеркнув, что антимонопольное регулирование — один из самых эффективных способов установить для них правила конкуренции. В ведомстве полагают, что с учетом специфики потребуется адаптировать законодательство под новые условия цифровой экономики.

В АНО «Цифровая экономика» «Известиям» рассказали, что участников рынка волнует антимонопольное регулирование экосистем, которое в том числе обсуждается на круглых столах в организации. Кроме того, бизнес озабочен конкуренцией с международными экосистемами, поддержкой предпринимательства и ограниченным выбором поставщиков.

Любой свод принципов создает фундамент для осуществления деятельности в конкретной области, которым служба будет руководствоваться, в частности, при пробелах в регулировании, отметила член Ассоциации юристов России Наталья Скрябина . Она добавила, что для эффективности этого механизма всё же требуются нормативные правовые акты, уточняющие содержание принципов. Юрист привела пример: в соответствии с другим сводом правил ― «Концепцией внедрения механизмов тарифообразования» ― ФАС уже подготовила соответствующий проект постановления правительства.

Помимо базовых принципов, антимонопольная служба разработала так называемый пятый антимонопольный пакет, посвященный регулированию цифровых рынков и платформ , напомнил юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Антон Ломтев: после его принятия можно будет сопоставить то, как установленные правила нашли свое отражение в законе, и, соответственно, то, как служба будет им следовать. С юридической точки зрения появление «базовых принципов» деятельности цифровых платформ означает, что антимонопольное ведомство в своей практике должно будет опираться на них, используя их как «маркеры», задающие векторы принятия решений, добавил эксперт.