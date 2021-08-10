Сами с правами: крупный бизнес выступил за саморегулирование экосистем
Властям стоит рассмотреть введение системы саморегулирования отечественных экосистем, считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). С таким предложением объединение обратилось к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову (письма есть в распоряжении «Известий»). По мнению специалистов РСПП, создание института отраслевого саморегулирования позволит установить сбалансированные правила, которые учтут позиции и крупных, и небольших игроков рынка. Кроме того, союз выступил за налоговые льготы экосистемам и создание единой системы идентификации их клиентов. Саморегулирование ― передовой институт, однако он может привести к конфликту интересов, предупредили эксперты.
Регуляторный баланс
РСПП рассмотрел доклады ЦБ, посвященные регулированию экосистем, и сформировал несколько предложений, следует из писем вице-президента организации Александра Мурычева. В первую очередь представители бизнес-объединения выступили за поэтапное и пропорциональное введение государственного контроля в этой сфере: такой подход позволит не допустить чрезмерного регулирования, которое затормозило бы естественную эволюцию российских платформ. Кроме того, эксперты союза указали на необходимость сформировать однозначное и четкое определение экосистемы, а также ввести их типологизацию, чтобы обеспечить диверсифицированное регулирование.
Обратить внимание стоит и на вопрос ценообразования, сказано в письмах. Традиционный подход к определению стоимости услуг неприменим к экосистемам, поскольку он в большинстве случаев ведет к нарушению антимонопольного законодательства в части определения монопольно низкой и монопольно высокой цены. В целом регулирование должно не допускать монополизации рынка и создавать комфортные условия для постепенного перехода экосистем к открытому типу, уверены в РСПП.
Впрочем, такие правила рынок способен сформировать самостоятельно — методом саморегулирования, полагают в организации. Властям необходимо проработать вопрос внедрения подобной практики и создать соответствующий отраслевой институт при посредничестве ФАС, считают в РСПП. Кроме того, необходим независимый арбитраж, который будет рассматривать случаи нарушения таких правил и принимать решение по их исполнению, сказано в письме.
— Саморегулирование экосистем позволило бы создать сбалансированные правила, которые учитывали бы мнение как крупных, так и мелких игроков. Сейчас на рынке, даже у больших компаний, которые претендуют на лидерство, есть серьезное напряжение: они боятся, что уже проигрывают зарубежным конкурентам. Поэтому крайне важно, чтобы новое регулирование не потопило ростки отечественного строительства экосистем и было лояльным к российским фирмам, — заявил «Известиям» Александр Мурычев.
Впрочем, в РСПП полагают, что мягкое регулирование — не единственная возможная мера поддержки отечественных платформ. Большой помощью могли бы стать бы и налоговые льготы, но какие именно, еще предстоит определить. Однако определенные пожелания на рынке уже есть. Например, источник «Известий» в одной из экосистем, специализирующихся на интернет-торговле, заявил, что для них оптимальной была бы отмена НДС для поставщиков товаров для маркетплейсов.
Затронули в РСПП и вопрос цифровой идентификации пользователей платформ. По мнению союза, необходимо сформировать доверенную как для государства, так и для рынка систему распознавания клиентов экосистем на основе коммерческих решений. Это позволит снять доминирование государственных систем идентификации, а также не позволит иностранным платформам, применяющим собственные решения, доминировать на рынке за счет необоснованных конкурентных преимуществ, полагают в союзе.
«Известия» направили запрос в ЦБ, Минэкономразвития и ФАС с просьбой прокомментировать инициативы РСПП. В ФАС заявили, что экспертный совет при службе разрабатывает базовые принципы добросовестного поведения на цифровых рынках. Одновременно с этим организация активно пресекает нарушения антимонопольного законодательства цифровыми платформами и экосистемами: уже приняты решения в отношении Google, Apple, Booking, Headhunter, Microsoft, напомнили в ведомстве.
В Минэкономразвития заявили, что прорабатывают вопрос саморегулирования экосистем в тесном взаимодействии с экспертным сообществом. Там также отметили, что совершенствование налогообложения станет одной из мер по созданию равных условий конкуренции между российскими и зарубежными экосистемами. Чем больше экосистем, тем выше качество и количество новых инновационных продуктов, констатировал замминистра экономического развития Владислав Федулов.
Аналогичный запрос «Известия» отправили в крупнейшие экосистемы — «Сбер», «Яндекс», «Тинькофф», Ozon, Mail. Для успешного развития национальных игроков нужно в первую очередь ликвидировать налоговый и регуляторный арбитраж в пользу иностранных компаний, согласился с РСПП управляющий директор Ozon Сергей Беляков. Он добавил, что также важно создать условия для развития всего цифрового рынка, а не отдельных игроков, то есть сформировать честное и конкурентное регулирование.
В «Сбере» подчеркнули, что важнее всего ― не допустить наличия преференций у иностранных экосистем, поскольку регуляторные меры могут однобоко повлиять на российские компании, и при этом никак не затронуть зарубежные.
Системный «междусобойчик»
Саморегулирование ― передовой институт, к которому всё активнее переходят западные страны, где законодатель вмешивается в принципы работы компаний лишь в редких случаях, отметил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Брисов. Он считает, что писать заранее законы для цифровых рынков невозможно, поскольку правоотношения развиваются слишком быстро.
― Вопрос возникает в налаживании механизмов саморегулирования. Обязательно должен быть независимый арбитраж, в который бы входили эксперты из сферы цифрового права и экономики. Должны быть серьезно продуманы этические правила: прежде всего проверка конфликта интересов. На сегодняшний день СРО во многом напоминают «междусобойчик» и вызывают множество вопросов у рынка и у регуляторов, ― добавил Юрий Брисов.
Развитие единой системы идентификации пользователей было бы полезно для упрощения перехода клиентов между экосистемами, а также для повышения безопасности аккаунтов, полагает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. По ее словам, на роль такого сервиса могла бы претендовать Единая биометрическая система, если бы в ней хранилось больше слепков лиц и голосов россиян.
При этом эксперт выступила против налоговой и регуляторной поддержки экосистем. Наталия Ракова подчеркнула, что эта модель развития сейчас и так наиболее перспективная и прогрессивная, а льготы могут способствовать развитию коррупционной составляющей и росту неэффективных слабых игроков, от чего рынок не выиграет.
Сейчас все еще существует неопределенность в отношении того, создают ли экосистемы позитивный эффект для развития экономики в целом, упрощая переток ресурсов между отдельными их участниками и сокращая операционные расходы. Или же их деятельность провоцирует рост монополизации экономики при одновременном повышении ее хрупкости, подчеркнул руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Он добавил, что с точки зрения ценообразования антимонопольное регулирование должно быть одинаковым по отношению ко всем субъектам, вне зависимости от их принадлежности экосистемам.