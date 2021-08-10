Сами с правами: крупный бизнес выступил за саморегулирование экосистем

Властям стоит рассмотреть введение системы саморегулирования отечественных экосистем, считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) . С таким предложением объединение обратилось к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову (письма есть в распоряжении «Известий»). По мнению специалистов РСПП, создание института отраслевого саморегулирования позволит установить сбалансированные правила, которые учтут позиции и крупных, и небольших игроков рынка. Кроме того, союз выступил за налоговые льготы экосистемам и создание единой системы идентификации их клиентов. Саморегулирование ― передовой институт, однако он может привести к конфликту интересов, предупредили эксперты.

Регуляторный баланс

РСПП рассмотрел доклады ЦБ, посвященные регулированию экосистем, и сформировал несколько предложений, следует из писем вице-президента организации Александра Мурычева. В первую очередь представители бизнес-объединения выступили за поэтапное и пропорциональное введение государственного контроля в этой сфере : такой подход позволит не допустить чрезмерного регулирования, которое затормозило бы естественную эволюцию российских платформ. Кроме того, эксперты союза указали на необходимость сформировать однозначное и четкое определение экосистемы, а также ввести их типологизацию, чтобы обеспечить диверсифицированное регулирование .

Обратить внимание стоит и на вопрос ценообразования, сказано в письмах. Традиционный подход к определению стоимости услуг неприменим к экосистемам, поскольку он в большинстве случаев ведет к нарушению антимонопольного законодательства в части определения монопольно низкой и монопольно высокой цены. В целом регулирование должно не допускать монополизации рынка и создавать комфортные условия для постепенного перехода экосистем к открытому типу , уверены в РСПП.

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Впрочем, такие правила рынок способен сформировать самостоятельно — методом саморегулирования , полагают в организации. Властям необходимо проработать вопрос внедрения подобной практики и создать соответствующий отраслевой институт при посредничестве ФАС, считают в РСПП. Кроме того, необходим независимый арбитраж, который будет рассматривать случаи нарушения таких правил и принимать решение по их исполнению, сказано в письме.

— Саморегулирование экосистем позволило бы создать сбалансированные правила, которые учитывали бы мнение как крупных, так и мелких игроков. Сейчас на рынке, даже у больших компаний, которые претендуют на лидерство, есть серьезное напряжение: они боятся, что уже проигрывают зарубежным конкурентам. Поэтому крайне важно, чтобы новое регулирование не потопило ростки отечественного строительства экосистем и было лояльным к российским фирмам, — заявил «Известиям» Александр Мурычев.

Впрочем, в РСПП полагают, что мягкое регулирование — не единственная возможная мера поддержки отечественных платформ . Большой помощью могли бы стать бы и налоговые льготы , но какие именно, еще предстоит определить. Однако определенные пожелания на рынке уже есть. Например, источник «Известий» в одной из экосистем, специализирующихся на интернет-торговле, заявил, что для них оптимальной была бы отмена НДС для поставщиков товаров для маркетплейсов.

Затронули в РСПП и вопрос цифровой идентификации пользователей платформ. По мнению союза, необходимо сформировать доверенную как для государства, так и для рынка систему распознавания клиентов экосистем на основе коммерческих решений. Это позволит снять доминирование государственных систем идентификации, а также не позволит иностранным платформам, применяющим собственные решения, доминировать на рынке за счет необоснованных конкурентных преимуществ, полагают в союзе.

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«Известия» направили запрос в ЦБ, Минэкономразвития и ФАС с просьбой прокомментировать инициативы РСПП. В ФАС заявили, что экспертный совет при службе разрабатывает базовые принципы добросовестного поведения на цифровых рынках. Одновременно с этим организация активно пресекает нарушения антимонопольного законодательства цифровыми платформами и экосистемами: уже приняты решения в отношении Google, Apple, Booking, Headhunter, Microsoft, напомнили в ведомстве.

В Минэкономразвития заявили, что прорабатывают вопрос саморегулирования экосистем в тесном взаимодействии с экспертным сообществом. Там также отметили, что совершенствование налогообложения станет одной из мер по созданию равных условий конкуренции между российскими и зарубежными экосистемами. Чем больше экосистем, тем выше качество и количество новых инновационных продуктов, констатировал замминистра экономического развития Владислав Федулов.

Аналогичный запрос «Известия» отправили в крупнейшие экосистемы — «Сбер», «Яндекс», «Тинькофф», Ozon, Mail. Для успешного развития национальных игроков нужно в первую очередь ликвидировать налоговый и регуляторный арбитраж в пользу иностранных компаний, согласился с РСПП управляющий директор Ozon Сергей Беляков. Он добавил, что также важно создать условия для развития всего цифрового рынка, а не отдельных игроков, то есть сформировать честное и конкурентное регулирование.

В «Сбере» подчеркнули, что важнее всего ― не допустить наличия преференций у иностранных экосистем, поскольку регуляторные меры могут однобоко повлиять на российские компании, и при этом никак не затронуть зарубежные.

Системный «междусобойчик»

Саморегулирование ― передовой институт, к которому всё активнее переходят западные страны, где законодатель вмешивается в принципы работы компаний лишь в редких случаях , отметил член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Брисов. Он считает, что писать заранее законы для цифровых рынков невозможно, поскольку правоотношения развиваются слишком быстро .

― Вопрос возникает в налаживании механизмов саморегулирования. Обязательно должен быть независимый арбитраж, в который бы входили эксперты из сферы цифрового права и экономики. Должны быть серьезно продуманы этические правила: прежде всего проверка конфликта интересов. На сегодняшний день СРО во многом напоминают «междусобойчик» и вызывают множество вопросов у рынка и у регуляторов , ― добавил Юрий Брисов.

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Развитие единой системы идентификации пользователей было бы полезно для упрощения перехода клиентов между экосистемами, а также для повышения безопасности аккаунтов, полагает руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова. По ее словам, на роль такого сервиса могла бы претендовать Единая биометрическая система, если бы в ней хранилось больше слепков лиц и голосов россиян.

При этом эксперт выступила против налоговой и регуляторной поддержки экосистем. Наталия Ракова подчеркнула, что эта модель развития сейчас и так наиболее перспективная и прогрессивная, а льготы могут способствовать развитию коррупционной составляющей и росту неэффективных слабых игроков, от чего рынок не выиграет .