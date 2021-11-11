Названы сроки поставок в Россию новой версии PlayStation 5

В России в конце ноября – начале декабря ожидаются поставки обновленной версии консоли Sony PlayStation 5 с доработанной системой охлаждения. Об этом 11 ноября сообщил руководитель группы закупок аксессуаров и сетевого оборудования электронного дискаунтера «Ситилинк» Денис Чернов.

По его словам, усовершенствованная охлаждающая система в новой ревизии PS5 прежде всего позволила уменьшить вес самой консоли.

«Поставки будут приходить в несколько волн с увеличенным числом устройств. Но, увы, полностью покрыть спрос аудитории новые партии не смогут», — сказал Чернов «Газете.Ru».

В то же время руководитель группы закупок добавил, что во II квартале следующего года ситуация с PlayStation 5, скорее всего, стабилизируется, но это произойдет только при условии снижения негативного влияния дефицита полупроводниковой продукции и ряда других внешних факторов.

В середине апреля сообщалось, что консоль Sony PlayStation 5 стала самой быстро продаваемой приставкой в истории США. Эксперты, проанализировавшие количество проданных приставок и выручку, пришли к выводу, что консоль лидирует по обоим показателям.

В начале 2021 года Sony объявила, что в IV квартале прошлого года компания смогла продать 4,5 млн консолей PlayStation 5, пообещав к началу апреля увеличить продажи до 7,6 млн.

В декабре прошлого года в Россию было ввезено около 15 тыс. приставок PlayStation 5. При этом возможный объем рынка составлял около 100 тыс. штук. То есть именно такое количество новых консолей россияне готовы были купить.