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Источники сообщили о дефиците PlayStation 5 в России

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В декабре в Россию было ввезено около 15 тыс. приставок PlayStation 5, рассказал «Известиям» источник на рынке, близкий к одному из ритейлеров. Он добавил, что при этом возможный объем рынка составляет около 100 тыс. штук. То есть именно такое количество новых консолей россияне готовы сейчас купить.

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Поставки PlayStation 5 в Россию были очень маленькими, этим и вызван дефицит, сказал источник, осведомленный о ситуации на рынке. Официальные поставки, которые получают сейчас ритейлеры, раскупают за несколько минут, отметил собеседник в одном из ритейлеров.

Sony не может сразу выпустить много устройств, это экономически невыгодно, так как производственные мощности ограничены, пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Повышенный спрос сохранится еще около полугода, считает эксперт. Скорее всего, только к лету PlayStation 5 можно будет купить свободно и без очередей. Сейчас же, если не хочется платить втридорога перекупщикам, остается только отслеживать поставки у официальных ритейлеров, добавил он.

Сегодня в интернете можно найти небольшие магазины, торгующие приставками по завышенной цене. Это перекупщики, которые спекулируют на дефиците. У официальных дилеров PlayStation 5 стоит от 38 тыс. до 47 тыс. рублей в зависимости от комплектации, у перекупщиков — от 59,5 тыс. до 70 тыс. рублей, подсчитали «Известия».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Не доигрались: дефицит PlayStation 5 сохранится в новом году

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