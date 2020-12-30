Не доигрались: дефицит PlayStation 5 сохранится в новом году

В Россию ввезли 15 тыс. приставок PlayStation 5, хотя спрос на них составляет около 100 тыс., сообщили «Известиям» источники, близкие к ритейлерам. Официальные магазины распродают консоли за считанные минуты, в свободной продаже приставки есть только у небольших компаний-перекупщиков по завышенной цене. Дефицит сохранится еще несколько месяцев, утверждают специалисты. Сейчас Sony не может произвести приставки в достаточном количестве, а Россия не является приоритетным рынком для компании, говорят эксперты.

Днем с огнем

В декабре в Россию было ввезено около 15 тыс. приставок PlayStation 5, рассказал источник на рынке, близкий к одному из ритейлеров. Он добавил, что при этом возможный объем рынка составляет около 100 тыс. штук. То есть именно такое количество новых консолей россияне готовы сейчас купить.

На прошлой неделе на Ozon было поставлено 800 приставок, партию раскупили за три минуты , сказал «Известиям» источник на рынке. Интернет-гипермаркет установил ограничение — не больше одной приставки на один аккаунт. В Ozon отказались от комментариев.

Не доигрались Фото: REUTERS/Carlo Allegri

В «М.Видео» за короткое время продали поставку в 1 тыс. консолей, рассказал «Известиям» еще один источник на рынке . Предзаказа на них не было, они реализовывались в розничных магазинах ритейлера. Сеть также ввела ограничение — покупатель мог приобрести только одно устройство.

Сегодня в интернете можно найти небольшие магазины, торгующие приставками по завышенной цене. Это перекупщики, которые спекулируют на дефиците. У официальных дилеров PlayStation 5 стоит от 38 тыс. до 47 тыс. рублей в зависимости от комплектации, у перекупщиков — от 59,5 тыс. до 70 тыс. рублей , подсчитали «Известия».

Поставки PlayStation 5 в Россию были очень маленькими, этим и вызван дефицит, сказал «Известиям» источник, осведомленный о ситуации на рынке.

Только пять минут

PlayStation 5 с момента анонса вызывала вполне ожидаемый ажиотаж среди геймеров по всему миру, в том числе в России, отметили в пресс-службе объединенного ритейлера «М.Видео-Эльдорадо». Предыдущее поколение консолей, PlayStation 4, занимает половину в штучных продажах полноформатных игровых приставок на российском рынке, добавили в компании.

Не доигрались Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Ритейлер организовал две волны предзаказов на PlayStation 5: в ноябре и декабре, эти покупки уже доставлены клиентам. В начале этой недели «М.Видео-Эльдорадо» провела открытую продажу новых приставок, и их раскупили в считанные минуты, рассказали в пресс-службе компании. Ритейлер планирует в начале следующего года новые поставки PlayStation 5.

С момента старта продаж «Ситилинк» успел предоставить покупателям более 2,5 тыс. устройств PlayStation 5, рассказал руководитель группы закупок аксессуаров и сетевого оборудования ритейлера Денис Чернов. Дефицит консолей связан с ограниченными поставками от Sony, отметил он. Сейчас товар в свободной продаже отсутствует у всех официальных партнеров на российском рынке , сказал Денис Чернов. Пользователи ждали выхода приставок нового поколения, а масштабная рекламная кампания привлекла новых потенциальных покупателей, добавил он.

В «Связном» первая партия была выкуплена в течение 10 минут с начала продаж , отметил вице-президент по закупкам и развитию ритейлера Михаил Догадин. Компания проведет розыгрыш одной из консолей с 13 по 31 января, добавил он.

Не доигрались Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

После выхода PlayStation 5 на российский рынок ажиотаж вокруг приставки возник и на «Авито» , сообщили в пресс-службе компании. Пользователи начали продавать старые модели консолей, чтобы приобрести девайс нового поколения. В декабре начали появляться и объявления о продаже самих PlayStation 5. Количество подобных объявлений на «Авито» выросло в 2,5 раза по сравнению с ноябрем этого года, а интересоваться новыми приставками россияне стали на 89% активнее. Средняя цена PlayStation 5 не изменилась по сравнению с ноябрем, и в декабре составила 65 тыс. рублей.

В Sony не ответили на запрос «Известий».

Хорошего понемногу

PlayStation 5 раскупают в том числе и перекупщики, которые потом перепродают их по завышенной цене. Поэтому ритейлеры ввели правило — не больше одной приставки в руки , рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Российский рынок для Sony не на первом месте, считает он. К тому же производитель не может сразу выпустить много устройств, это экономически невыгодно, так как производственные мощности ограничены, добавил эксперт. На ажиотажном спросе могла сказаться пандемия: люди предпочитают находится дома и им нужно чем-то заняться, предположил Эльдар Муртазин.

Повышенный спрос сохранится еще около полугода, считает эксперт. Скорее всего, только к лету PlayStation 5 можно будет купить свободно и без очередей , добавил он.

Не доигрались Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Объем «серого» рынка (неофициальных поставок в РФ) сегодня невелик, так как дефицит на PlayStation 5 сохраняется во всем мире. Да и привозить их проблемно в условиях ограниченного авиасообщения, пояснил Эльдар Муртазин. По его словам, если не хочется переплачивать, остается только отслеживать поставки у официальных ритейлеров.

Дефицит на старте продаж — обычная практика для Sony, рассказал бизнес-аналитик компании «Марвел-Дистрибуция» Антон Фомин. К выходу новой консоли накапливается огромная база пользователей приставки предыдущего поколения, отметил он. Сейчас это порядка 100 млн человек в мире. Это так называемые казуальные (простые) геймеры, они не стремятся переходить на новое устройство, пояснил эксперт.

Гики (фанаты), напротив, всегда стараются получить новую консоль в числе первых, несмотря на возможную нестабильность работы первых версий и ограниченное количество игр, отметил аналитик. Пандемия также оказала свое влияние на спрос, но все же не настолько существенный, чтобы сформировать реальный дефицит консолей, заключил Антон Фомин.