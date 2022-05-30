Россияне намерены засудить Sony на 280 млн рублей за отключение PS Store

Российские пользователи подали иск в Хорошевский районный суд Москвы на компанию Sony Interactive Entertainment, с требованием взыскать с нее в свою пользу 280 млн рублей. Подписчики выразили недовольство компании за произвольное отключение магазина PlayStation Store.

Как сообщает «Газета.Ru» 30 мая, в коллективном иске 28 истцов потребовали вернуть им доступ к PlayStation Store, предоставить возможность приобретать программное обеспечение и игры, а также компенсировать моральный ущерб. Таким образом, каждый из истцов оценил свои моральные страдания, причиненные ему американской корпорацией, в 10 млн рублей.

10 марта Sony объявила о приостановке своей деятельности в России на фоне спецоперации РФ в Донбассе. Была приостановлена работа онлайн-магазина игр и приложений PlayStation Store, поставки игровых консолей PlayStation, программного и аппаратного обеспечения в Россию. По мнению экспертов, у компании самое большое присутствие в РФ среди всех производителей консолей.

12 марта главный исполнительный директор кинокомпании Sony Pictures Тони Винчикерр объявил, что она также остановила всю свою деятельность на территории РФ.

До этого, 5 марта, о приостановке продаж своих игр в России заявила американская корпорация Activision Blizzard — создатель игр World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Guitar Hero.

Западные страны ужесточили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донбасса, начатую российскими военными 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. Также с российской стороной решили временно прекратить сотрудничество ряд зарубежных компаний и брендов. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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