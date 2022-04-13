Российские пользователи подали иск к Netflix на 60 млн рублей. Об этом в среду, 13 апреля, заявил адвокат бюро «Чернышев, Лукоянов и партнеры» Константин Лукоянов.

Он пояснил, что групповой иск был подан в Хамовнический районный суд Москвы.

«Основанием для иска стало нарушение прав российских пользователей в связи с односторонним отказом Netflix от предоставления услуг на территории России. Сумма исковых требований на этапе подачи иска составляет 60 млн рублей», — рассказал он ТАСС.

23 марта Netflix удалил свое приложение из магазинов приложений Google Play и App Store на территории России. Теперь при вводе названия сервиса он не отображается в поисковой строке на обеих платформах.

17 марта адвокат, член Палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов спрогнозировал коллективные иски россиян из-за ухода западных компаний из РФ, включая и Netflix. Он предположил, что российские суды, вероятно, будут вставать на сторону потребителей из-за особенностей законодательства.

По его словам, пользовательские соглашения Netflix предусматривают определенную ответственность и обязательства сторон. У потребителя есть обязательства оплатить услуги в определенное время, а у компании — предоставить доступ к электронным ресурсам.

О намерении Netflix приостановить работу на территории России из-за спецоперации Москвы по защите Донбассе стало известно 6 марта. За несколько дней до этого, 3 марта, сообщалось, что платформа заморозила работу над российскими проектами.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

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