Стриминговый сервис Netflix стал недоступен в России

Российские пользователи стриминговой платформы Netflix с 27 мая не могут попасть на сайт без включенного VPN. Ранее его необходимо было активировать только для продления подписки.

Теперь при попытке перейти на сайт система выдает Not available для пользователей РФ. На портале DTF предположили, что перебои связаны с попыткой полного отключения России от сервиса. Там также добавили, что частично сложности с работой сайта наблюдаются в Канаде и Австралии.

На фоне спецоперации России по защите Донбасса крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта. О дальнейших показах пока не сообщается. В числе таковых — Warner Bros., Paramount, Universal и Disney, Sony Pictures.

В числе прочих о завершении работы в РФ сообщил стриминговый сервис Netflix. Об этих намерениях стало известно 6 марта. За несколько дней до этого, 3 марта, сообщалось, что платформа заморозила работу над российскими проектами.

21 апреля сообщалось о разработке в Госдуме законопроекта, который позволит оставить фильмы и музыку из недружественных стран с помощью принудительной лицензии.

Как отмечается, в настоящее время в Гражданском кодексе такой механизм есть, однако он распространяется только на патенты.