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Стриминговый сервис Netflix стал недоступен в России

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Фото: Global Look Press/IMAGO/photothek/Thomas Trutschel
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Российские пользователи стриминговой платформы Netflix с 27 мая не могут попасть на сайт без включенного VPN. Ранее его необходимо было активировать только для продления подписки.

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Теперь при попытке перейти на сайт система выдает Not available для пользователей РФ. На портале DTF предположили, что перебои связаны с попыткой полного отключения России от сервиса. Там также добавили, что частично сложности с работой сайта наблюдаются в Канаде и Австралии.

На фоне спецоперации России по защите Донбасса крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта. О дальнейших показах пока не сообщается. В числе таковых — Warner Bros., Paramount, Universal и Disney, Sony Pictures.

В числе прочих о завершении работы в РФ сообщил стриминговый сервис Netflix. Об этих намерениях стало известно 6 марта. За несколько дней до этого, 3 марта, сообщалось, что платформа заморозила работу над российскими проектами.

21 апреля сообщалось о разработке в Госдуме законопроекта, который позволит оставить фильмы и музыку из недружественных стран с помощью принудительной лицензии.

Как отмечается, в настоящее время в Гражданском кодексе такой механизм есть, однако он распространяется только на патенты.

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