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Зарубежный контент останется в России через принудительную лицензию

«Ведомости»: зарубежные фильмы и музыку оставят в России через принудительную лицензию
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В России разрабатывают законопроект, который позволит оставить фильмы и музыку из недружественных стран с помощью принудительной лицензии. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

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Как отмечается, в настоящее время в Гражданском кодексе такой механизм есть, однако он распространяется только на патенты.

Правом требовать такой лицензии будут обладать российские лицензиаты и организации коллективного управления (ОКУПы), например Российское авторское общество.

Как пояснил адвокат, партнер адвокатского бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников, скорее всего, авторы законопроекта рассматривают механизм, аналогичный принудительному лицензированию патентов: обращение в суд с требованием установить лицензию с конкретными сроками, способами использования и платежами. При этом законодатель должен будет установить конкретные основания для применения такого механизма.

«Для российской аудитории такой механизм, возможно, повлечет возможность смотреть, читать и слушать произведения ушедших с рынка правообладателей. Однако для некоторых объектов еще встает вопрос исполнимости решения суда: например, суд может установить принудительную лицензию на фильм голливудской компании. Но российскому дистрибьютору ведь надо еще получить сам экземпляр произведения в качестве, достаточном для его показа в кинотеатрах. Наверное, проблемы могут быть и с другими видами произведений», — подчеркнул Ситников в беседе с «Известиями».

Кроме того, в перспективе, такой механизм может повредить будущей нормализации оборота интеллектуальной собственности, а значит, и для аудитории в этом могут быть не только плюсы, но и минусы, заключил Ситников.

На фоне спецоперации России по защите Донбасса крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта. О дальнейших показах пока не сообщается. В числе таковых — Warner Bros., Paramount, Universal и Disney, Sony Pictures.

В числе прочих о завершении работы в РФ сообщил стриминговый сервис Netflix. Об этих намерениях стало известно 6 марта. За несколько дней до этого, 3 марта, сообщалось, что платформа заморозила работу над российскими проектами.

22 марта первый замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала, что западные фильмы в российском прокате можно заменить на китайские, индийские, южнокорейские и картины из стран СНГ.

До этого, 18 марта, концерн «Мосфильм» предложил выпустить в повторный прокат 12 художественных фильмов. Отмечается, что все картины прошли цифровую реставрацию изображения и звука.

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