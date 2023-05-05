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Назад в Хайрул: лучшие игры из серии про «Зельду»

Выходит очередная часть под названием Tears of the Kingdom
Фото: Nintendo
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12 мая на платформe Switch выйдет новая игра серии Nintendo — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Она идейно продолжит нашумевшую и успешную Breath of the Wild и, судя по трейлеру, улучшит ее механики. Многие современные геймеры знакомы с «Легендой о Зельде» как раз по этим частям, но серия насчитывает десятки проектов, и практически все они очень хороши. В какие из игр про приключения Линка стоит обязательно поиграть перед выходом Tears of the Kingdom — разбирались «Известия».

Twilight Princess

Платформы: Nintendo GameCube, Wii

Про что игра. По просьбе старейшины деревни юноша Линк отправляется в замок королевства Хайрул. Но земли на его пути захвачены злом. Линк оказывается в Сумеречном царстве и попадает в плен, где его превращают в волка. Ему помогает сбежать таинственный волшебный бес по имени Мидна — обитательница параллельного измерения под названием Сумеречное королевство. Вместе с Мидной волк-Линк должен разобраться с тьмой, окутавшей Хайрул.

Twilight Princess
Фото: Nintendo

Почему стоит поиграть. Это одна из самых мрачных и «взрослых» игр серии. Контраст с обычной «зельдовской» сказочностью может приятно удивить любителей темного фэнтези. Twilight Princess даже получила особый рейтинг за кровавые сцены и демонстрацию насилия. Также удачной находкой стала Мидна: харизматичный и язвительный бесенок сразу очаровывает, а ее перепалки с Линком можно слушать бесконечно.

The Legend of Zelda

Платформы: Nintendo Entertainment System, GameCube, Game Boy Advance, Wii, Nintendo 3DS, Wii U, Switch

Про что игра. В королевство Хайрул вторглась армия могущественного принца Тьмы Ганона. Злодей захватил мощный магический артефакт, Трифорс Силы. Принцесса Хайрула Зельда разделила другой мощный артефакт, Трифорс Мудрости, на восемь фрагментов и спрятала их в тайных подземельях, чтобы они не достались Ганону. Старая кормилица принцессы смогла сбежать от приспешников Ганона и поведать Линку о злоключениях. Чтобы спасти Зельду и Хайрул, Линку нужно найти все восемь частей Трифорса Мудрости и сразиться с Ганоном.

The Legend of Zelda
Фото: Nintendo

Почему стоит поиграть. Это классика! Самая первая игра серии, с которой всё и началось. Но запустить The Legend of Zelda стоит не только ради того, чтобы прикоснуться к истории видеоигр. Несмотря на свою очевидную «винтажность», игра до сих пор остается прекрасным образцом открытого мира, который не навязывает игроку линейность, а поощряет исследование и эксперименты. «Легенда о Зельде» положила начало этому жанру.

A Link to the Past

Платформа: SNES, Satellaview, GBA, Wii

Про что игра. Простой мальчик Линк живет со своим дядей в королевстве Хайрул. Однажды он получает телепатическое послание от принцессы Зельды с просьбой о помощи. Оказывается, злой колдун Аганим убил отца Зельды, а принцессу заключил в темницу замка. Конечно же, Линк отправляется на спасение наследницы трона.

The Legend of Zelda
Фото: Nintendo

Почему стоит поиграть. По словам отца серии Сигэру Миямото, эта часть должна была стать прямым продолжением самой первой игры. Но в поздней хронологии действие A Link to the Past происходит в параллельном мире. В этой игре фокус сделан больше на последовательном сюжете, чем на исследовании, но от этого она не теряет в качестве. A Link to the Past можно рекомендовать как одну из эталонных игр про Линка и Зельду с классическим геймплеем, разнообразными подземельями, интересным оружием и боссами.

A Link Between Worlds

Платформа: Nintendo 3DS

Про что игра. Колдун Уга намерен захватить Хайрул, превратив всех его обитателей в картины. И только простой ученик кузнеца Линк может ему помешать. Чтобы сделать это, юноша отправляется в путешествие по Хайрулу и его стране-перевертышу Лоурулу в поисках Семи мудрецов, которые помогут ему восстановить волшебный Трифорс Храбрости.

The Legend of Zelda
Фото: Nintendo

Почему стоит поиграть. Когда A Link Between Worlds только вышла, ей прочили репутацию бледной копии A Link to the Past. У игр действительно очень много общего. Хронология игр «Зельды» весьма запутана, и не всегда действие происходит в одном и том же мире, но события этих двух игр связаны, поэтому, играя в A Link Between Worlds, можно найти множество отсылок. Как самостоятельное произведение игра также достаточно сильная — она отличается интересным дизайном подземелий, головоломками и трогательным финалом.

Ocarina of Time

Платформы: Nintendo 64, Nintendo GameCube, Wii, Nintendo 3DS

Про что игра. Линку снится ночной кошмар: всадник в черных доспехах преследует девушку. Его будит лесная фея Нави и зовет прийти к священному дереву Деку. От дерева Линк узнает, что его помощь нужна принцессе Хайрула. Увы, после беседы дерево погибает. Линку предстоит не только отомстить за смерть Деку, но и обрести Окарину Времени и восстановить мир в Хайруле. Но это приключение растянется на семь лет.

The Legend of Zelda
Фото: Nintendo

Почему стоит поиграть. Одна из лучших игр для Nintendo 64, Ocarina of Time стала эталонным 3D-приключением для консолей Nintendo. Многие находки — физика камеры, боевые механики, оружие — стали ключевыми для более поздних игр серии. В «Окарину» действительно интересно играть, а делать это комфортно можно благодаря ремастеру игры для Nintendo 3DS.

Majoras Mask

Платформа: Nintendo 64, Nintendo GameCube, Nintendo 3DS

Про что игра. Удивительным образом Линк оказывается в стране Термина. Загадочный демон в маске по имени Черепарень заставляет Луну сойти с орбиты и упасть на Термину. Линку необходимо снова и снова путешествовать во времени, возвращаясь назад на три дня, чтобы предотвратить крушение небесного тела.

The Legend of Zelda
Фото: Nintendo

Почему стоит поиграть. Прыжки на три дня в прошлое — главная интересная механика. Она влияет на поведение персонажей и квесты, а также заставляет игрока постоянно делать выбор и заниматься тайм-менеджментом. Сюжет в Majora’s Mask довольно глубокий, затрагивает сложные темы выбора и травмы. Атмосфера игры сюрреалистичная и не похожа ни на одну из частей «Зельды».

The Wind Waker

Платформа: Nintendo GameCube, Wii U

Про что игра. Сюжет игры разворачивается через сотни лет после событий Ocarina of Time. Линк снова должен спасти принцессу Зельду от Ганона, путешествуя по затопленному миру Хайрула, наполненному пестрыми островами и морскими опасностями.

The Legend of Zelda
Фото: Nintendo

Почему стоит поиграть. Очень нестандартный взгляд на Хайрул — стилистически эта игра сильно выделяется. Яркий, мультяшный дизайн даже вызвал негодование некоторых фанатов в момент выхода. В The Wind Waker классно реализовано мореплавание и исследование — благодаря этому путешествие между островами дарит непередаваемое ощущение первооткрывателя. Это одно из самых запоминающихся приключений серии.

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