Cказочке конец: как завершится Layers of Fear

Bloober Team и Anshar Studios выпустили новый кинематографический трейлер игры в честь анонса демоверсии психологического хоррора. Она доступна бесплатно в Steam с 15 по 22 мая для всех желающих. Разработчики также назвали дату релиза новинки — Layers of Fear стоит ожидать 15 июня этого года. Чем новая часть будет отличаться от предыдущих и как объединит все истории в единую вселенную, разбирались «Известия».

Финальная фантазия разработчиков

Анонсированная прошлым летом новинка от польской компании Bloober Team имела рабочее название Layers Of Fears (fears — во множественном числе), однако в итоге разработчики закрепили за ней имя оригинальной игры 2016 года. По сути, новая часть является одновременно и ремейком предыдущих, и переосмыслением всей серии. Игроки смогут не только перепройти уже знакомые сюжеты, но и получат еще одну главу — именно она свяжет повествование воедино. Layers Of Fear 2023 года станет кульминаций психологического хоррора.

Переупаковка получила новый движок Unreal Engine 5 с поддержкой трассировки лучей, HDR, разрешения 4K, системы частиц Niagara и технологии освещения Lumen , чтобы «погружение в кошмар было максимально реалистичным». В сборнике представлены две первые игры со всеми их DLC, новое дополнение The Final Note и расширенные сюжетные линии благодаря новой истории Писателя. Таким образом, пользователям предстоит играть за трех персонажей, одержимых искусством, — Художника, Актера и Писателя.

Скриншот из игры Layers of Fear Фото: Bloober Team

В последнем трейлере, посвященном новой истории, показали ее место действия. На этот раз герой исследует старый безлюдный маяк, находя пугающие картины и испачканные кровью записки. Все сюжеты объединят новыми «базовыми механиками» и функциями, поэтому поклонники серии не заметят разницы при последовательном прохождении сильно различающихся друг от друга Layers of Fear и Layers of Fear 2. Кроме того, исследование всё так же ориентированно на головоломки и галлюцинаторные скримеры.

Layers of Fears выйдет 15 июня 2023 года на PC (через Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Игра разрабатывается совместно с другой польской студией Anshar Studios.

Смотря как посмотреть

В первой истории игрокам предстоит исследовать дом викторианской эпохи в роли безумного Художника, чей рассудок постоянно меняет особняк. Затем играбельным персонажем становится его дочь, которая могла унаследовать безумие семьи. Девушка готова окунуться в прошлое, чтобы раскрыть секреты дома и простить отца.

The Final Note покажет новую точку зрения — повествование будет вестись от лица жены Художника . Сюжет изменит представления поклонников первой части о ее героях и их поступках.

Скриншот из игры Layers of Fear Фото: Bloober Team

Действие Layers of Fear 2 происходит во время съемок на океанском лайнере. В центре истории — Актер, которому предстоит выяснить, почему именно он так идеально подошел на роль в последнем фильме режиссера.

Демоверсия показала, как разные части будут выглядеть на новом движке. Изначально геймерам предлагают взглянуть на Layers of Fear глазами Писателя: женщина приезжает в старый маяк, чтобы выполнить условия своего контракта. За время изучения локации начинают происходить небольшие странности. Затем игроков перебрасывает в мрачный особняк, и игровым персонажем становится Художник.

Он бродит по дому, собирая обрывки воспоминаний. Здесь уже можно заметить несколько отличий от оригинала — во-первых, все герои получили видимые руки, которые появляются всякий раз, когда они с чем-то взаимодействуют. Теперь, когда в процессе игры предстоит переключаться между несколькими персонажами, это поможет пользователям распознать, за кого они играют сейчас. Помимо этого, увеличилось количество закадровых голосов для внутренних монологов главных героев и при чтении записок, хотя в отличие от рук их можно отключить, чтобы сделать прохождение более олдскульным.

Скриншот из игры Layers of Fear Фото: Bloober Team

Одной из самых заметных новых механик является появления фонаря, который частично является инструментом для борьбы с галлюцинациями, а частично оружием. Он позволит при необходимости оглушить антагониста, когда он подойдет слишком близко. В оригинальной Layers of Fear возможности дать отпор не было. Максимум, на который могли рассчитывать игроки, — это выбрать, смотреть ли на призрак мертвой жены художника. Если пользователь решался сделать это, она могла причинить вред персонажу, что влияло на концовку. Теперь пользователь сможет ослепить врага лучом фонаря.

Разработчики также отметили, что выбор героя будет приводить к разблокировке разных концовок. Некоторые пути прохождения могут сократить количество встреч с монстром, а сложность таких столкновений зависит от стиля и возможностей игрока. При этом, по словам создателей игры, геймплей не требует молниеносных рефлексов при прохождении новых разделов.

Скриншот из игры Layers of Fear Фото: Bloober Team

Новая Layers of Fear сохраняет характерные черты серии: одержимые своими навязшими идеями творцы, призраки и ужасающая атмосфера. Давние поклонники серии даже смогут мельком увидеть Крысиную королеву. Игра также позволит познакомиться с внутриигровой вселенной, без страха пропустить важные детали без прохождения предыдущих частей, а знакомые с ними игроки увидят множество неожиданных параллелей и отсылок, сопрягающих франшизу в одно цельное и законченное произведение.

Системные требования

Минимальные:

Операционная система: Windows 10 64 bit.

Процессор: Intel Core i5 4690 или AMD Ryzen 3 1200.

Видеокарта: Nvidia GTX 1060 3GB или AMD RX 580 4GB.

Оперативная память: 8 Гб.

Место на диске: 20 Гб.

Рекомендованные:

Операционная система: Windows 10 64 bit.

Процессор: Intel Core i7 8700K или AMD Ryzen 5 3600.

Видеокарта: Nvidia GTX 1070 8GB.

Оперативная память: 12 Гб.

Место на диске: 20 Гб.

Безумное искусство

Layers of Fear — это прежде всего психологический хоррор от первого лица. При ее создании разработчики вдохновлялись P.T. — игрой-тизером для отмененной части Silent Hills, а также кинематографической классикой, такой как «Метрополис» и «Путешествие на Луну», плюс классическими полотнами Рембрандта, Веласкеса, Гойи, Босха и Херринга. Все картины, которыми окружил себя Художник, являются реальными произведениями искусства и вырезками из более крупных картин.

Скриншот из игры Layers of Fear Фото: Bloober Team