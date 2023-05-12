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Королевая копия: новую Legend of Zelda слили в Сеть

Игра Tears of the Kingdom доступна на консолях с 12 мая, но в интернете ее опубликовали за две недели до релиза
Фото: Nintendo
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Официальный выпуск суперхита The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom эксклюзивно для Nintendo Switch был запланирован на 12 мая. Однако с 1 мая на торрентах раздают образ игры, который можно запустить на персональных компьютерах через эмулятор. «Известия» протестировали эту версию и рассказывают, почему новинка стоит своих денег: на российских маркетплейсах цена за лицензию с русской озвучкой составляет от 6 тыс. рублей.

Слив эксклюзива

Пользователи сайта Reddit 1 мая заметили рабочую пиратскую копию игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на торрент-трекерах, для нее даже не нужно иметь приставку — можно запустить на обычном современном компьютере через эмулятор Ryujinx. Компания Nintendo очень строго относится к утечкам и в прошлом даже успешно блокировала фанатские проекты по своим продуктам. Например, в 2016 году она потребовала удалить более 500 неофициальных пользовательских игр, посвященных сериям Mario, Legend of Zelda и Pokemon. Платформу Game Jolt, на которой они были опубликованы, вынудили всё зачистить.

Разработчики эмулятора Ryujinx уже запретили упоминание Tears of the Kingdom на своем форуме, а также начали удалять обсуждения, в которых новинку называют «той самой игрой». По словам одного из модераторов, администрация опасается возможных претензий со стороны Nintendo.

Магия
Фото: Nintendo

Корпорация действительно попыталась сдержать поток пиратских копий на торрентах, блокировала сообщества в Discord-е (один из самых популярных мессенджеров среди геймеров) и аккаунты на Twitch (крупнейший сайт с прямыми трансляциями игр), которые показывали и распространяли записи прохождения новинки. Но пользователи всё равно находят способы распространить пиратскую копию. На русскоязычных торрент-ресурсах она доступна без ограничений.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — это прямое продолжение Breath of the Wild, вышедшей в 2017 году на Nintendo Switch и Wii U. Хит получил множество наград, в том числе был признан игрой года на The Game Awards 2017 — одном из самых престижных мероприятий, посвященных достижениям этой индустрии. На конец 2022 года было продано около 29 млн копий Breath of the Wild для Switch.

Tears of the Kingdom официально анонсировали в 2021 году на шоу-выставке E3. Продажи должны были начаться в 2022-м, но Nintendo перенесла выход на май 2023-го, чтобы не выпускать новинку «сырой». Несмотря на задержку, на The Game Awards 2022 проект получил награду «Самая ожидаемая игра».

Без труда не запустится игра

Мировой релиз игры запланирован на 12 мая. В России Tears of the Kingdom официально приобрести нельзя — онлайн-магазин Nintendo ограничил продажи товаров. «Известия» получили в свое распоряжение пиратскую копию, чтобы выяснить ее работоспособность и узнать, стоит ли брать недешевую новинку на маркетплейсах.

игра
Фото: Nintendo

Так как Tears of the Kingdom — эксклюзив для Nintendo Switch, для ее запуска на компьютере требуется подготовка. Пользователи в Сети рекомендуют играть при помощи эмулятора Ryujinx, а также обязательно поставить модификацию, которая запускает новинку на 30 кадрах в секунду. Все предварительные настройки (без учета загрузки пиратской версии и эмулятора) занимают полтора-два часа, приходится скачивать дополнительные файлы. Но в итоге всё работает, хотя компьютер должен быть мощным.

Играть нужно, как всегда, за Линка — главного героя фэнтезийной серии, который должен найти принцессу Зельду и спасти вымышленный мир Хайрул от злого короля Ганондорфа. На этот раз мир сотряс катаклизм, из-за которого в земле образовались огромные провалы. Из них в небеса поднялись гигантские летающие острова с руинами древней цивилизации, а поверхность заполонили странные существа и аномалии. Пользователям предлагается исследовать открытый мир, как и в Breath of the Wild, но теперь карту расширили вертикально: значительная часть сюжета разворачивается на летающих клочках земли.

Песочница
Фото: Nintendo

Во многом игра напоминает «песочницу» — геймеры должны изучать локации, искать секреты и любоваться просторами. Чтобы пользователи не скучали, по карте рассыпаны испытания различной сложности и головоломки, периодически встречаются персонажи с небольшими заданиями. Перемещение между небесными уровнями карты и поверхностью обеспечивает глайдер. Можно отложить развитие сюжета на потом и заниматься исключительно исследованием мира, который живет своей жизнью без участия игрока (например, враждующие фракции существ могут устроить драку, пока геймеры любуются закатом). Также у Линка есть несколько особых способностей, в частности он может объединять разные предметы в оружие (палка плюс камень дают примитивный молот). Еще один плюс — официальная русская озвучка. Но есть у пиратки и минусы, большая часть из которых — технические.

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Слитая версия страдает от неважной оптимизации — число кадров периодически снижается до 15–20 в секунду, но не это главная проблема. Примерно каждые полтора часа игра произвольно перестает работать, в некоторых локациях долго загружаются текстуры (иногда ландшафт может быть голым по 10–15 минут). Происходит ощутимая задержка между вводом команды и самим действием (например, после нажатия кнопки «атака» Линк начинает размахивать мечом через 2–3 секунды), из-за чего сражаться с монстрами значительно сложнее. Такие проблемы стоило ожидать от пиратской копии, которую запускают на устройстве, не предназначенном для игры.

полёт
Фото: Nintendo

Недешевое, но стоящее удовольствие

На отечественных маркетплейсах новинку можно приобрести уже сейчас. Доступны как физические копии (картриджи для Nintendo Switch), так и коды для активации. Для тех, кто не готов терпеть постоянные ошибки и подтормаживания пиратской версии, оптимальный вариант — стандартное издание. Его цена варьируется в зависимости от площадки. На Ozon обычную версию можно приобрести за 6,5–8 тыс. рублей, на Buka.shop цена держится на уровне 8 тыс., на WildBerries код стоит 5,5 тыс. рублей.

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Ограниченное издание, в которое кроме игры входит артбук, тематический постер, а также набор фирменных значков, дороже. На сайтах «1С Интерес» и videoigr.net коллекционная версия обойдется в 12–13 тыс. рублей.

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