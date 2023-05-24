Космический десант: ретрошутер Warhammer поступил в продажу

Британская студия Auroch Digital 23 мая выпустила шутер от первого лица Warhammer 40,000: Boltgun. Проект вдохновлен культовыми играми 1990-х годов, сочетает в себе аутентичный дизайн и современный геймплей. Новый шутер использует комбинацию из низкополигональных трехмерных карт, на которых расположены двухмерные объекты. Геймплей, сюжет и другие подробности — в материале «Известий».

Релиз и реакция

Разработчики Auroch Digital представили Warhammer 40,000: Boltgun в июне прошлого года на презентации Warhammer Skulls Showcase. Релиз игры произошел 23 мая , после чего последовала незамедлительная реакция поклонников вселенной Warhammer. Только на платформе Steam игра получила более 96% положительных отзывов и находится в категории лидеров продаж . Сохраненный антураж Warhammer 40,000 пришелся по душе поклонникам франшизы.

Создатели называют Warhammer 40,000: Boltgun данью уважения скоростным шутерам конца прошлого века. «Болтган» сочетает в себе пиксельную графику на движке Unreal Engine 4 и современный геймплей.

Фото: Auroch Digital

Локации в Boltgun выполнены по классической для бумер-шутеров формуле. Это внушительные многоуровневые лабиринты из коридоров, в которых придется искать разноцветные ключи для открытия нужных дверей . Boltgun дает ощутимое чувство ностальгии в сочетании с плавностью современного шутера. Однако авторы не навязывают свое видение ностальгии — в настройках можно изменить параметры пикселизации и ретропалитры.

Сюжет

Игроку предстоит выступить в роли профессионального космодесантника. В процессе игры ему предстоит сражаться с врагами, которыми считаются все те, кто встает у него на пути. Сюжет не играет ключевую роль в тайтле, он служит скорее завязкой для начала кровавых сражений.

По сюжету инквизитор Ордо Маллеус отправляет космодесантника на планету Грайя, некоторые регионы которой перестали выходить на связь. Наставник подозревает, что приспешники Хаоса намерены похитить источник энергии инквизитора Дрогана, и их нужно остановить. Главный герой охотится за кристаллом в окружении еретиков. В игре отсутствуют записки и прочее обилие диалогов, всё внимание сконцентрировано на боях. Поклонники вселенной Warhammer точно увидят знакомые локации.

Фото: Auroch Digital

Boltgun включает три главы, в каждой из которых по восемь уровней, прохождение одного этапа в среднем занимает от 15 до 30 минут. Есть еще два дополнительных уровня, но открываются они только в том случае, если пройти другие на 100%.

Warhammer, как и обещали разработчики, наполнен кровавыми и жестокими сражениями. В одном из эпизодов протагонист буквально распиливает своего противника.

Стоит отметить, что «Болтган» продолжает события прошлого шутера Warhammer 40,000: Space Marine. Таким образом, Boltgun является спин-оффом вселенной Warhammer: та же планета, те же задачи, но другой главный герой.

Геймплей

Одно из главных достоинств проекта состоит в том, что создателям удалось идеально передать ощущения от управления космическим десантом в тяжелой броне, но при этом оставаться довольно маневренным. Во время прохождения игрока могут запирать на аренах в окружении боссов для дальнейшего сражения, с каждым новым уровнем арены становятся больше, а враги сильнее.

Исследование окружающего мира в процессе игры поощряется и способствует получению секретных предметов. Например, можно увеличить показатель брони, получить временный бонус к урону и так далее. Самыми полезными апгрейдами стоит признать усиление мощи оружия и Вихревую гранату, которая помогает быстро избавиться от боссов или большой толпы врагов.

Фото: Auroch Digital

Ландшафт регулярно трансформируется, заснеженные горы сменяются пустынными каньонами, мрачные улочки переходят в пыльные библиотеки. Незначительный недостаток Boltgun — отсутствие карты или компаса , поэтому в процессе игры приходится ориентироваться в пространстве самостоятельно, не исключая возможность заблудиться. Создатели попытались искоренить эту проблему за счет желтой краски в виде указателей.

Арсенал «Болтган»

Шутер от первого лица Warhammer 40,000: Boltgun включает восемь видов огнестрельного оружия, каждое из которых имеет свою область применения . Список врагов в «Болтгане» довольно обширный, поэтому геймеру необходимо использовать весь свой арсенал.

Каждому врагу и оружию присвоен уровень, который влияет на исходящий и входящий урон. Реализовано это таким образом: оружие пятого уровня будет куда эффективнее при использовании против врагов третьего уровня, чем седьмого. Впрочем, никто не мешает отправиться штурмовать мини-босса со стандартным болтганом. Однако гибкое владение оружием явно облегчит задачу на более высоких уровнях сложности.

Системные требования

Новый шутер от первого лица доступен на PC, Play Station 4/5, Xbox series X/S, Nintendo Switch. На сервисе Steam игру можно приобрести со скидкой 10% за 899 рублей, а также ознакомиться с минимальными системными требованиями для РС. Для установки Warhammer 40,000: Boltgun на портативный компьютер потребуется не менее 8 Гб оперативной памяти, а также:

— OC: Windows 10;

— процессор: AMD Phenom II X4 965 / Intel Core i3-2120;

— видеокарта: 1 GB VRAM, AMD Radeon HD 7770 / NVIDIA GeForce GTX 560;

— Direct: версии 11;

— место на диске: 5 Гб.

Фото: Auroch Digital

Кроме того, интерфейс игры и субтитры полностью русифицированы, а вот озвучка исключительно на английском языке.

История Warhammer

Сотрудники компании Games Workshop в 1983 году создали сеттинг Warhammer для одноименной военно-тактической настольной игры. Вселенная Warhammer примечательна своим суровым реализмом . Стилистика игр привлекает четко выверенным балансом между фэнтезийным сюжетом и научной фантастикой.

Действие Warhammer 40,000 происходит в далеком будущем, где существует несколько враждующих сторон. Империум Человечества (галактическая империя), противостоящие ему инопланетные цивилизации и потусторонние силы ведут на просторах галактики бесконечную войну, используя как футуристические технологии, так и холодное оружие с магией.