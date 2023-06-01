Книжное сердце: в продажу вышел роман по Atomic Heart

Книга «Atomic Heart. Предыстория Предприятия 3826» по отечественной игре вышла тиражом 15 тыс. экземпляров и уже продается в магазинах. В 500-страничном романе подробно рассказывается о жизни главного антагониста шутера (профессора Сеченова) . Также есть много новых фактов о придуманной в игре вселенной. «Известия» прочитали новинку. Внимание: в тексте содержатся спойлеры!

Больше, чем просто игра

Релиз Atomic Heart, разработанной российско-кипрской студией Mundfish, состоялся еще 21 февраля . Казалось, успешный проект должен был свое отгреметь и медленно забыться, как и положено, но разработчики и фанаты продолжают выпускать контент по игре . И если с поклонниками всё понятно — на волне хайпа их творчество легко набирает популярность в Сети (как это было, например, с четырехминутной короткометражкой на YouTube, опубликованной на канале Shutter Authority 28 февраля), то официальные продукты от Mundfish тоже показывают внушительные результаты. Аудитория самой игры, по словам разработчиков, составила более 5 млн человек уже в первые три недели после релиза .

Особую популярность обрел саундтрек, часть которого написал знаменитый среди геймеров композитор Мик Гордон, создавший музыку к таким хитам, как Doom, Prey и Wolfenstein. Помимо оригинальных треков в игру вошли ремиксы советских песен: «Трава у дома», «Арлекино», «Косил Ясь конюшину», «Звездное лето», «Комарово» и другие. Большая часть перечисленных треков ворвалась в топы музыкальных чартов стриминговых сервисов: их слушали на «Яндекс Музыке», платформе SoundCloud, VK Музыке и Apple Music.

Также, как сообщили Mundfish в своих социальных сетях, 2 июня состоится релиз второй части саундтрека, в который войдет 32 композиции .

Фото: Mundfish

В Mundfish уделили большое внимание игровому миру — в виртуальном пространстве геймеры могут прочитать различные записки и сообщения (одни содержали важные детали истории, другие — шутливые сообщения игровых персонажей). Но многие вопросы остались без ответов, а среди игроков в Сети то и дело разгорались войны мнений .

Новая книга раскрыла многие ранее неизвестные детали сюжета и углубила историю игрового мира, который разрастается в полноценную вселенную. И спрос на новинку довольно высок . Как рассказала «Известиям» руководитель PR-отдела группы «Эксмо-АСТ» Мария Бабий, первый тираж книги составил 15 тыс. экземпляров, и на складе издательства больше не осталось копий .

Всё тайное должно быть раскрыто

«Предыстория Предприятия 3826» разделена на множество небольших главок и рассказывает о событиях, предшествовавших игре, а также расширяет биографии персонажей . Но книгу нельзя назвать хорошим способом познакомиться с миром Atomic Heart. С первых страниц читатели начинают следить за ключевыми героями игры: главным антагонистом шутера — Дмитрием Сеченовым, его единомышленником-коллегой профессором Захаровым, а также недоверчивым Молотовым (один из руководителей ВКП(б) и КПСС). Чтобы не запутаться во всех этих именах и понять суть книги, стоит хотя бы раз пройти Atomic Heart. О ключевых подробностях книги — далее. Внимание, спойлеры!

В начале пути в игре пользователи проходят мимо мемориала, посвященного жертвам коричневой чумы — смертоносной заразы, которую якобы выпустили ученые-нацисты, осознав свое поражение во время Великой Отечественной . Продвинувшись далее по сюжету, геймеры могут услышать фразу антагониста Дмитрия Сеченова: «А вы знаете, кто создал коричневую чуму?». Игроки начали спекулировать, что именно он виновник эпидемии, но не нашли в игре достаточно доказательств. В книге эта теория подтверждается — Сталин будто бы вынудил ученого создать заразу, чтобы взять Берлин и остановить разработку атомных бомб Третьего рейха, которые могли изменить ход войны .

Фото: Mundfish

В игре подконтрольного пользователям главного героя всё время поторапливает и ругает Михаэль Штокхаузен. Оказывается, что надоедливый персонаж не тот, кем является. Выяснилось, что один из немецких ученых, Йозеф Гольденцвайг, не умер, подцепив коричневую чуму. Исследуя опустошенный Берлин, тот наткнулся на тело реального Штокхаузена и забрал его документы , а потом украл личность погибшего, чтобы избежать наказания за сотрудничество с нацистами. Позже Йозеф разгадал секрет Сеченова и смог стать его правой рукой.

По запискам, найденным в игре, пользователи узнают, что главный герой Atomic Heart Сергей Нечаев был жизнерадостным спецагентом «Аргентума» (особая организация) на службе у Сеченова. Но всё изменилось, когда тот получил серьезную травму на задании в Болгарии . Здесь же погибла его коллега и жена Екатерина. Во время прохождения детали несчастного случая геймерам не раскрываются, но читателям объясняют, что причина трагедии — взрыв, организованный иностранными шпионами. В книге описываются подробности этого инцидента , как ученые спасали Сергея и пытались помочь его жене, скончавшейся в момент трагедии. Позже в полушария мозга Екатерины поместили в двух роботов-близняшек «Левую» и «Правую», которые стали любимицами геймеров.

Рассказывает книга и о несчастном случае, из-за которого профессор Харитон Захаров превратился в механическую перчатку (главный герой носил ее в игре). Во время одного эксперимента профессора поглотил уникальный, но крайне агрессивный полимер (чудо-вещество, ставшее причиной научного и технологического прорыва СССР). Этот образец был создан при помощи «добровольцев», которых набрали из пожизненно заключенных преступников и убийц, что и послужило причиной нападения вещества на человека .

Фото: АСТ

Перечислять все новые детали мира Atomic Heart из «Предыстории Предприятия 3826» «Известия» не станут, а потому рекомендуют прочитать книгу самостоятельно, после прохождения игры, разумеется.

Задел на франшизу

Учитывая успех Atomic Heart и открытую концовку игры, сиквел — дело времени. В Mundfish уже подтвердили разработку нескольких дополнений. 2 мая к одному из них уже вышел трейлер, показавший новую локацию . А еще до того, как проект стал популярным, в компании объявили, что они занимаются разработкой второй части.