Реклама
Прямой эфир
Экономика
Россия начнет напрямую импортировать какао-бобы из Нигерии
Экономика
Школы и детские сады в России предложено строить в едином графике проекта КРТ
Мир
Пентагон сообщил о переносе военных учений с Грузией на неопределенный срок
Общество
Жара вернется в Москву после прохладных выходных
Мир
Орбан назвал позиции РФ и Украины по конфликту далекими друг от друга
Политика
В Кремле не выразили оптимизма по поводу отношений с Лондоном при новом премьере
Мир
Столтенберг назвал поставки оружия Украине путем к решению конфликта
Авто
ГАЗ рассказал о старте продаж полноприводного «Соболя NN»
Экономика
Поступления в бюджет РФ от налога на добычу полезных ископаемых выросли на 74%
Экономика
Мост через Волгу на трассе М-11 «Нева» успешно прошел испытания
Мир
Эрдоган заявил о готовности Турции укреплять работу в ШОС
Политика
Путин назвал диалог с Орбаном откровенным и полезным
Происшествия
Мужчина в Москве похитил 879 кг бесплатных газет для сдачи в макулатуру
Мир
Премьер-министр Британии Стармер сформировал новое правительство
Мир
РФ и Египет выступили против эскалации палестино-израильского конфликта
Мир
Развожаев сообщил о попытках ВСУ обследовать систему обороны Крыма
Мир
В ГД осудили решение депутатов Киева снести памятник дважды Герою СССР Ковпаку

Мост через Волгу на трассе М-11 «Нева» успешно прошел испытания

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мост через Волгу — северный объезд Твери на трассе М-11 «Нева» — успешно прошел все проверки на качество и безопасность.

Длина моста — 738 м, ширина — 24 м, а высота над рекой — 17 м, это масштабный и технически непростой проект. Пропускная способность сооружения составляет не менее 40 тыс. автомобилей в сутки. При испытаниях по нему пустили грузовики массой 25 т, которые то набирали скорость, то сбрасывали ее. Опоры моста не просели при этих проверках на прочность.

«Это позволяет дать фактическую оценку несущей способности, грузоподъемности пролетов строения, опор моста, чтобы дальше без опасений, без риска эксплуатировать мост. Во всяком случае межремонтный срок 35 лет, а так до 100 лет», — указал генеральный директор ООО МИП «НИЦ МИС» Шерали Валиев.

Сооружение создано по классической технологии, но у него есть и свои особые черты. Как рассказал заместитель начальника отдела реконструкции и строительства Тверского филиала госкомпании «Автодор» Сергей Цепух, мост полностью построен из отечественных материалов — от металла до краски.

Северный обход Твери — это высокоскоростная магистраль длиной более 60 км, а вся трасса М-11 — непрерывная дорога протяженностью 669 км, позволяющая доехать от Санкт-Петербурга до Москвы за пять-шесть часов. При этом у правительства России есть планы на еще более масштабные дорожные проекты.

«Мы утвердили проект «Россия». Это трасса от Санкт-Петербурга до Владивостока. Мы разбили ее на этапы. Например, могу сказать, что участок от Санкт-Петербурга до Москвы, обход Твери, этот участок будет полностью готов. Дальше трасса до Казани полностью готова», — сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Трасса Джубга – Сочи — один из приоритетных объектов»
Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко — о досрочной сдаче новых дорог и привлечении китайских инвесторов

Накануне, 4 июля, гендиректор РЖД Олег Белозеров в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург протяженностью 680 км готов на 60%. Скорость движения поездов по этой железной дороге составит до 400 км/ч.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024