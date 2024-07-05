Мост через Волгу на трассе М-11 «Нева» успешно прошел испытания

Мост через Волгу — северный объезд Твери на трассе М-11 «Нева» — успешно прошел все проверки на качество и безопасность.

Длина моста — 738 м, ширина — 24 м, а высота над рекой — 17 м, это масштабный и технически непростой проект. Пропускная способность сооружения составляет не менее 40 тыс. автомобилей в сутки. При испытаниях по нему пустили грузовики массой 25 т, которые то набирали скорость, то сбрасывали ее. Опоры моста не просели при этих проверках на прочность.

«Это позволяет дать фактическую оценку несущей способности, грузоподъемности пролетов строения, опор моста, чтобы дальше без опасений, без риска эксплуатировать мост. Во всяком случае межремонтный срок 35 лет, а так до 100 лет», — указал генеральный директор ООО МИП «НИЦ МИС» Шерали Валиев.

Сооружение создано по классической технологии, но у него есть и свои особые черты. Как рассказал заместитель начальника отдела реконструкции и строительства Тверского филиала госкомпании «Автодор» Сергей Цепух, мост полностью построен из отечественных материалов — от металла до краски.

Северный обход Твери — это высокоскоростная магистраль длиной более 60 км, а вся трасса М-11 — непрерывная дорога протяженностью 669 км, позволяющая доехать от Санкт-Петербурга до Москвы за пять-шесть часов. При этом у правительства России есть планы на еще более масштабные дорожные проекты.

«Мы утвердили проект «Россия». Это трасса от Санкт-Петербурга до Владивостока. Мы разбили ее на этапы. Например, могу сказать, что участок от Санкт-Петербурга до Москвы, обход Твери, этот участок будет полностью готов. Дальше трасса до Казани полностью готова», — сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Накануне, 4 июля, гендиректор РЖД Олег Белозеров в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил, что проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург протяженностью 680 км готов на 60%. Скорость движения поездов по этой железной дороге составит до 400 км/ч.