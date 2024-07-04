Проект высокоскоростной магистрали Москва – Петербург готов на 60%

Проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Петербург протяженностью 680 км готов на 60%. Об этом заявил гендиректор РЖД Олег Белозеров в интервью телеканалу «Россия-24».

Железная дорога пройдет через шесть регионов: Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Проект строительства дороги утвердили еще в 2021 году.

Скорость движения поездов по ВСМ составит до 400 км/ч. Дорогу планируют запустить в 2028 году. Время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут. По информации телеканала «78», стоимость реализации проекта составляет 1,8 трлн рублей.

В начале июня правительство России утвердило распоряжение о строительстве ВСМ. В частности, документ определяет инвестора, который будет строить дорогу за счет собственных и заемных средств и получит права владения и использования на всю создаваемую инфраструктуру.